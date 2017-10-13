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Ожидается, что все смартфоны iPhone, которые представят в 2018 году, лишатся дактилоcкопического датчика

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Теги: Apple, iPhone

Источник: Apple Insider

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Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) еще три недели назад считал, что будущее дактилоcкопического датчика Touch ID будет зависеть от реакции пользователей на систему распознавания лиц Face ID.

В свежем обращении к инвесторам он безапелляционно заявил, что окончательный отказ от использования Touch ID произойдет в следующем году. Теперь аналитик не сомневается в том, что все модели iPhone, которые будут представлены в 2018, будут оснащены только системой Face ID.

Напомним, последние четыре года с момента презентации iPhone 5s компания Apple предлагала использовать для разблокировки смартфонов и подтверждения мобильных платежей сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Ожидается, что все смартфоны iPhone, которые представят в 2018 году, лишатся дактилоcкопического датчика

Старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) ранее заявил, что весь скептицизм исчезнет после того, как пользователи сами почувствуют все прелести новой системы.

iPhone X, который является первым смартфоном, оснащенным системой Face ID, должен поступить в продажу 3 ноября.

13 октября 2017 Г.

11:11

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