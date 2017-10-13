Nokia 8 не выйдет в США, HMD готовит американскую линейку смартфонов Nokia
В середине августа был представлен смартфон Nokia 8, который на данный момент является флагманом обновленной линейки смартфонов Nokia.
Смартфон давно продается в различных странах европейского региона, однако жители США приобрести его не смогут. Об этом сообщил глава отдела продаж американского подразделения компании HMD Globel Рекс Фрайховер (Rex Fryhover).
Он поблагодарил поклонников Nokia за поддержку, добавив, что Nokia 8 не выйдет в США. По его словам, Nokia 8 не обладает всеми необходимыми качествами, чтобы на 110% удовлетворить жителей США. Рекс Фрайховер также отметил, что HMD создает специальную линейку смартфонов Nokia для американского рынка.
Можно предположить, что речь идет о Nokia 2, Nokia 7 и Nokia 9, которые должны быть представлены на MWC 2018.
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13 октября 2017 Г.
10:06
Jin
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