Oculus Go — 200-долларовая гарнитура VR, не требующая подключения ПК или смартфона

Компания Oculus, которая по сути является родоначальником современного рынка виртуальной реальности, анонсировала новую гарнитуру. Устройство называется Go и представляет собой самостоятельный продукт, не требующий подключения к ПК или смартфону.

Самое важное, что нужно знать — стоимость. Oculus Go оценивается всего в 200 долларов, что ненамного дороже гарнитур, требующих установки смартфона, но при этом существенно дешевле той же Rift.

Что же касается технических параметров, они по большей части пока неизвестны. Oculus сообщает, что гарнитура располагает быстрым ЖК-дисплеем разрешением 2560 х 1440 пикселей, способна отслеживать движения с учётом шести степеней свободы, обладает «лучшей в своём классе оптикой», широким углом обзора и «фантастической эргономикой». Кроме того, у устройства имеются встроенные динамики. Гарнитура совместима с ПО для Gear VR, так что к моменту старта продаж выбор приложений и игр должен быть достаточно широк. А стартуют продажи в начале следующего года. Комплекты для разработчиков начнут поставлять уже в следующем месяце.

К сожалению, платформа, лежащая в основе Oculus Go, пока не названа. Однако, учитывая невысокую стоимость и совместимость с ПО для Gear VR, можно предположить, что устройство основано на какой-то однокристальной системе. Вероятнее всего, это Snapdragon 820/821 или 835.