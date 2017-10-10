Предположительно, в оснащение войдут Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 20-мегапиксельная основная камера и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч.

На официальной страничке Oppo в социальной сети Facebook компания подтвердила, что презентация, после которой последует начало продаж устройства, состоится 26 октября этого года.

Напомним, Oppo F5 станет первым смартфоном данного китайского производителя, который будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9.

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Смартфон Oppo F5 представят 26 октября: Он позволит делать качественные фотографии на сдвоенную фронтальную камеру

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