Смартфон Oppo F5 представят 26 октября

Напомним, Oppo F5 станет первым смартфоном данного китайского производителя, который будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9.
На официальной страничке Oppo в социальной сети Facebook компания подтвердила, что презентация, после которой последует начало продаж устройства, состоится 26 октября этого года.
Oppo F5 должен получить шестидюймовый дисплей разрешением 2160 х 1080 пикселей, смартфон позволит делать качественные фотографии на сдвоенную фронтальную камеру.
Предположительно, в оснащение войдут Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 20-мегапиксельная основная камера и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч.