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I’m Back — цифровой задник для 35-миллиметровых пленочных фотокамер

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Источник: KickStarter

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На сайте KickStarter организован сбор средств на выпуск устройства I’m Back, представляющего собой цифровой задник для 35-миллиметровых пленочных фотокамер. Разработчик постарался сделать так, чтобы устройство было совместимо со многими камерами пленочной эпохи. В результате его можно установить на камеры Nikon F, Minolta Maxxum 7000, Olympus om10, Pentax, Praktica B200 и другие.

Цифровой задник I’m Back в готовом виде можно заказать за 175 евро

Принцип работы I’m Back построен на том, что изображение, проецируемое на то место, где раньше находилась пленка, оказывается на матовом стекле, на которое сфокусирована цифровая камера, расположенная с обратной стороны. Обработка изображений и функции управления возложены на микрокомпьютер Raspberry Pi.

Цифровой задник I’m Back в готовом виде можно заказать за 175 евро

Разрешение датчика типа CMOS равно 16 Мп, объектив камеры характеризуется диафрагмой F/2,6 и фокусным расстоянием 3 мм. Изображение сохраняется в формате JPG. Возможна видеосъемка с разрешением до 2880х2160 пикселей и кадровой частотой 24 к/с. При разрешении 2560 х 1440 пикселей кадровая частота повышается до 30 к/с, а при разрешении 1920 х 1080 пикселей — до 60 к/с. Видео кодируется по стандарту H.264. Максимальный объем сменного носителя, в роли которого выступает карта microSD, равен 128 ГБ. Устройство оснащено интерфейсом Wi-Fi. Предусмотрено подключение смартфона в качестве внешнего монитора.

Цифровой задник I’m Back в готовом виде можно заказать за 175 евро

Задник оснащен портом USB 2.0, видеовыходом HDMI и двухдюймовым сенсорным дисплеем. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 1050 мА∙ч.

Цифровой задник I’m Back можно заказать за 175 евро в готовом виде или как набор для сборки, который стоит значительно меньше — от 49 евро. На момент подготовки новости собрано около 13 000 евро. Всего авторы проекта надеются собрать не менее 85 000 евро. Если будет достигнута, они планируют начать отгрузку готовых изделий в мае 2018 года.

9 октября 2017 Г.

20:02

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