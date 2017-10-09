I’m Back — цифровой задник для 35-миллиметровых пленочных фотокамер

На сайте KickStarter организован сбор средств на выпуск устройства I’m Back, представляющего собой цифровой задник для 35-миллиметровых пленочных фотокамер. Разработчик постарался сделать так, чтобы устройство было совместимо со многими камерами пленочной эпохи. В результате его можно установить на камеры Nikon F, Minolta Maxxum 7000, Olympus om10, Pentax, Praktica B200 и другие.

Принцип работы I’m Back построен на том, что изображение, проецируемое на то место, где раньше находилась пленка, оказывается на матовом стекле, на которое сфокусирована цифровая камера, расположенная с обратной стороны. Обработка изображений и функции управления возложены на микрокомпьютер Raspberry Pi.

Разрешение датчика типа CMOS равно 16 Мп, объектив камеры характеризуется диафрагмой F/2,6 и фокусным расстоянием 3 мм. Изображение сохраняется в формате JPG. Возможна видеосъемка с разрешением до 2880х2160 пикселей и кадровой частотой 24 к/с. При разрешении 2560 х 1440 пикселей кадровая частота повышается до 30 к/с, а при разрешении 1920 х 1080 пикселей — до 60 к/с. Видео кодируется по стандарту H.264. Максимальный объем сменного носителя, в роли которого выступает карта microSD, равен 128 ГБ. Устройство оснащено интерфейсом Wi-Fi. Предусмотрено подключение смартфона в качестве внешнего монитора.

Задник оснащен портом USB 2.0, видеовыходом HDMI и двухдюймовым сенсорным дисплеем. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 1050 мА∙ч.

Цифровой задник I’m Back можно заказать за 175 евро в готовом виде или как набор для сборки, который стоит значительно меньше — от 49 евро. На момент подготовки новости собрано около 13 000 евро. Всего авторы проекта надеются собрать не менее 85 000 евро. Если будет достигнута, они планируют начать отгрузку готовых изделий в мае 2018 года.