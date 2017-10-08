«Ускоритель Интернета» Google AMP вскоре переименуют в Instant

«Ускоритель Интернета» Google AMP был представлен два года назад, и сейчас уже достаточно активно используется различными сайтами. Встретить в поисковой выдаче соответствующий значок можно даже в русскоязычном сегменте Сети.

Однако изначально Google почему-то не задумалась над названием этого решения и решила исправить оплошность лишь теперь. Как сообщается, некоторые пользователи стали замечать в результатах выдачи аналогичный значок с молнией и надписью Instant.

При этом помеченный сайт открывался так же быстро, как в случае с AMP. Так что это, вероятно, просто новое обозначение и скоро Google тем или иным образом обнародует факт ребрендинга.