Sprint и T-Mobile обсуждают последние детали слияния — суммарно эти компании стоят более 80 млрд долларов

Два крупных американских оператора связи — Sprint и T-Mobile — обговаривают последние детали слияния, о котором может быть объявлено в конце октября. Такие сведения получило агентство Bloomberg от информаторов, знакомых с ситуацией.

Объединение позволит Sprint и T-Mobile успешнее противостоять более крупным конкурентам в лице AT&T и Verizon Communications.

Сейчас стороны завершают аудит, который позволит определить коэффициент при обмене акциями — это одно из последних препятствий, которое предстоит устранить до объявления о сделке.

По итогам последних торгов рыночная стоимость Sprint составляет примерно 29 млрд долларов. Компания SoftBank Group, владеющая контрольным пакетом акций четвертого по величине оператора сотовой связи в США, согласится на оценку, близкую к рыночной стоимости — утверждают информаторы. Рыночная стоимость T-Mobile составляет примерно 52 млрд долларов.

Помимо денежного вопроса, переговорщикам предстоит согласовать распределение руководящих должностей, а также выбрать место для штаб-квартиры объединенной компании.

В 2011 году компания AT&T чуть было не купила T-Mobile за 39 млрд долларов, однако сделка расстроилась, поскольку не удалось получить одобрение регуляторов. Тогда компания T-Mobile получила рекордно большую компенсацию — 4 млрд долларов. Это позволило T-Mobile не только укрепить свои позиции, но и обойти компанию Sprint, став третьим по величине сотовым оператором в США. Кстати, на этот раз выплата компенсаций не предусмотрена.