iOS 11.1 принесет на iPhone и iPad огромное количество новых emoji

Компания Apple сообщила о том, что новая версия мобильной операционной системы iOS 11.1 принесет с собой огромное количество новых смайлов, которые называются emoji.
В списке новых смайлов присутствуют русалка, вампир, бородач, зомби, эльф, джин, жираф, зебра, печенье, пирог, еж и многое другое. Персонажей с новыми эмоциями будет 56, но если добавить выбор пола и цвета кожи, то всего новых вариантов будет более 200. Также добавлена фраза I love you, показанная рукой на языке жестов.
Первая бета-версия iOS 11.1 была предоставлена разработчикам на прошлой неделе, однако она не включала новые emoji. Они станут доступны в новой бета-версии на следующей неделе.
Дата выхода финальной версии iOS 11.1 пока не сообщается.