Владельцы Google Pixel 2 смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года

Представив смартфон Google Pixel 2, компания Google заявила, что его владельцы смогут пользоваться сервисом Google Photos без ограничений. То есть можно будет загружать любое количество видеороликов и фотографий в оригинальном качестве.

Напомним, Google предоставляет безлимитное пространство в Google Photos всем владельцам смартфонов с Android только при выборе «высокого качества», которое подразумевает фотографии разрешением до 16 Мп и видеоролики разрешением до 1080р. Если качество фото и видео превышает данные ограничения, то оно автоматически снижается.

Теперь же Google уточнила, что владельцы Google Pixel 2 смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года. С 2021 года для них будут действовать точно такие же условия, как и для всех владельцев смартфонов с Android. Однако все материалы, которые владельцы Google Pixel 2 успеют загрузить в Google Photos до конца 2020 года, сохранят свое оригинальное качество.

Представители Google справедливо отмечают, что сегодня активные пользователи смартфонов редко пользуются ими больше 2-3 лет, так что это ограничение мало кто почувствует.