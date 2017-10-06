Представив смартфон Google Pixel 2, компания Google заявила, что его владельцы смогут пользоваться сервисом Google Photos без ограничений. То есть можно будет загружать любое количество видеороликов и фотографий в оригинальном качестве.
Напомним, Google предоставляет безлимитное пространство в Google Photos всем владельцам смартфонов с Android только при выборе «высокого качества», которое подразумевает фотографии разрешением до 16 Мп и видеоролики разрешением до 1080р. Если качество фото и видео превышает данные ограничения, то оно автоматически снижается.
Теперь же Google уточнила, что владельцы Google Pixel 2 смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года. С 2021 года для них будут действовать точно такие же условия, как и для всех владельцев смартфонов с Android. Однако все материалы, которые владельцы Google Pixel 2 успеют загрузить в Google Photos до конца 2020 года, сохранят свое оригинальное качество.
Представители Google справедливо отмечают, что сегодня активные пользователи смартфонов редко пользуются ими больше 2-3 лет, так что это ограничение мало кто почувствует.