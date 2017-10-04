У новых смартфонов Google Pixel появится функция Motion Photo, аналогичная Live Photo на iOS

Уже через несколько часов Google представит новые смартфоны Pixel. Пока вышло всего одно поколение этого семейства и сложно прогнозировать, что будет с ним в будущем. Кроме того, не до конца ясно, какие планы у самого поискового гиганта на этот сегмент. Пока похоже на то, что Google хочет показать, каким должен быть условно эталонный смартфон с ОС Android.

А для этого, кроме лучших параметров, новинки должны получать и новые функции. Если верить ресурсу XDA, у аппаратов Pixel второго поколения появится как минимум две программные особенности, касающиеся камер. И если первая, называемая Face Retouching, особого интереса не представляет, так как это, вероятнее всего, простая функция ретуши лица, которая есть у многих производителей, то вторая более любопытна.

Она называется Motion Photo. Из её описания можно сделать вывод, что это аналог снимков Live Photo на iOS. Будут ли у Motion Photo какие-то уникальные особенности, пока неясно, но мы узнаем об этом уже сегодня.