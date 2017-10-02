Samsung готовит к выпуску гарнитуру смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality

Компания Samsung готовит расширение портфолио гарнитур дополненной реальности. Однако новая модель, в отличие от имеющихся, будет рассчитана не на мобильные устройства, а на ПК.

Позирующее на картинках устройство будет выполнено на платформе Windows Mixed Reality (WMR). Решения на той же платформе уже есть у Acer, Asus и Lenovo, а очень скоро к ним подключится и Samsung.

Технических подробностей об устройстве нет. Если судить по картинкам, гарнитура предложит встроенные наушники AKG и полную совместимость с контроллерами Microsoft, что, впрочем, и так очевидно. Можно предположить, что хотя бы по части разрешения экранов Samsung превзойдет большинство уже ранее анонсированных гарнитур смешанной реальности. Правда, и цена изделия может оказаться выше базовых $300.

По предварительным данным, устройство может быть представлено уже завтра на мероприятии Microsoft.

Источник: Pocket-lint