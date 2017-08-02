Гарнитура смешанной реальности Acer уже доступна для покупки за 300 долларов

В онлайн-магазине Microsoft появился первый шлем смешанной реальности, из тех, которые компания обещала вывести на рынок по приемлемым ценам.

Модель называется Acer Windows Mixed Reality Headset Developer Edition и оценивается в 300 долларов. Да, это версия для разработчиков, но особого значения это не имеет. Важно то, что стоимость ровно такая, какую нам обещали.

Напомним, Microsoft взялась привести на рынок доступные гарнитуры виртуальной и смешанной реальности для работы с Windows 10. Они не располагают множеством дополнительных датчиков для лучшего позиционирования, так что для игр более предпочтительными остаются модели Oculus и HTC. Но вот для просмотра видео или работы с соответствующими материалами такие гарнитуры должны быть хороши.

Конкретно эта модель оснащается парой экранов разрешением 1440 х 1440 пикселей диагональю 2,89 дюйма каждый. Угол обзора равен 95 градусам, а кадровая частота — 90 Гц. Кроме того, гарнитура оснащена микрофоном и парой камер.

Несмотря на то, что гарнитура нацелена вовсе не на геймеров, почему-то рекомендуемые требования указаны очень высокие. Так, процессор должен быть не хуже шестиядерного Intel Core либо Ryzen 7 1700, а видеокарта — не хуже моделей GeForce GTX 1060/980 либо Radeon RX 480.