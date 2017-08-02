Смартфон Vivo Xplay 7 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и не будет похож на iPhone 7
О том, что компания Vivo собирается использовать в своём новом смартфоне ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стало известно ещё в июне. Точнее, тогда появились первые слухи на этот счёт.
Судя по всему, они были верны. Сегодня в Сети появились снимки с какой-то презентации, на которых можно видеть смартфон Vivo Xplay 7. Аппарат оснащается изогнутым экраном с соотношением сторон 2:1 (или подобным) и, как можно видеть, не имеет дактилоскопа ни на фронтальной, ни на тыльной стороне.
Вместо этого в нижней части экрана можно видеть пиктограмму сканера, что в совокупности указывает на использование ультразвукового или оптического датчика.
Кроме того, смартфон получит сдвоенную камеру и наконец-то не будет являться копией iPhone. Подробностей о смартфоне пока нет.
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