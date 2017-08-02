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Видео дня: монструозный прототип смартфона Red Hydrogen, который напоминает флагманы Moto

Источник: Marques Brownlee

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В прошлом месяце достаточно известная компания Red анонсировала свой первый смартфон Hydrogen. Об аппарате практически ничего не рассказали, но уже тогда можно было оформить предзаказ, расставшись с 1200 либо 1600 долларами.

Сегодня мы имеем возможность взглянуть на прототип этого необычного устройства.

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Как можно видеть, аппарат очень большой. Он выглядит так, будто относится к классу защищённых смартфонов. Но интересно другое. Hydrogen очень напоминает флагманские модели Moto Z. И речь не о дизайне в целом, а о модуле камеры и контактной площадке в нижней части. Да, модуль развёрнут, а контактов ещё больше, но в целом в этих вопросах сходство очень велико. Можно предположить, что в разработке первенца компании Red помогали инженеры Motorola.

Смартфон Red Hydrogen оказался огромным

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения на боковой грани, как у моделей Sony. Автор видео имел возможность оценить тот самый голографический дисплей. Он отметил, что экран впечатляет, но пока недостаточно доработан.

Также на видео можно видеть ещё один прототип, судя по всему, с подключённым модулем, если это можно так назвать. Он превращает смартфон в ещё более громоздкий аппарат, но предоставляет (в теории) качественную камеру.

Смартфон Red Hydrogen оказался огромным

Подробностей о параметрах смартфона всё ещё нет, но он хотя бы существует в виде прототипов.

2 августа 2017

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