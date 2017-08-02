SoC Xiaomi Surge S2 получит восемь ядер, включая четыре Cortex-A73

Об однокристальной системе Xiaomi Surge S2 мы знали лишь то, что она должна появиться ближе к концу года в модели Xiaomi Mi 6C.

Новые данные указывают на то, что Surge S2 будет представлять собой восьмиядерную 16-нанометровую однокристальную систему. Её производительность должна быть достаточно высока, так как в конфигурацию новинки войдут четыре ядра Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц и ещё четыре Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц.

О GPU данных пока нет, но в Surge S1 используется графический процессор Mali, так что и в новой SoC, вероятнее всего, будет какое-то из современных ядер этого семейства.