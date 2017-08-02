Смартфону Xiaomi Mi 6C приписывают SoC Surge S2, сдвоенную камеру и цену $300

В середине июня стало известно, что компания TSMC уже успешно произвела тестовую партию однокристальных систем Xiaomi Surge S2 с использованием 16-нанометрового технологического процесса. Массовое производство SoC Xiaomi Surge S2 начнется в третьем квартале 2017.

Первым смартфоном, в котором будет использована Surge S2, станет Xiaomi Mi 6C. Источники сообщают, что он с обеих сторон будет покрыт стеклом 2.5D. Внешне смартфон будет напоминать Xiaomi Mi5, однако эффективная площадь дисплея у него будет больше.

Если верить информатору, то Xiaomi Mi 6C получит сдвоенную основную камеру, в которой будут применяться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX386 и второй датчик разрешением 5 Мп.

Xiaomi Mi 6C выйдет в версиях с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, которые будут стоить 300 и 370 долларов соответственно