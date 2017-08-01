Смартфон Oukitel K3 получит четыре камеры и аккумуляторную батарею емкостью 6000 мА·ч

В распоряжении источника оказались изображения и кое-какие технические подробности о смартфоне Oukitel K3. Новинка на данном этапе преподносится как модель для «успешных мужчин и бизнесменов»: им она сможет предложить неизбитый дизайн, высокую автономность и сразу четыре камеры.

Емкость аккумуляторной батареи устройства составит 6000 мА·ч. Пока непонятно, насколько окажется охочей до ресурсов АКБ платформа смартфона, но при любом раскладе автономность не должна разочаровать пользователей. С камерами сложнее. По факту в основной камере обещан тандем из двух датчиков разрешением 16 Мп, однако насколько качественными будут матрицы (общеизвестно, что «решает» далеко не количество пикселей) и сама камера в целом – пока большой вопрос. Разрешение датчиков фронтальной камеры явно будет ниже.

Внешнему виду Oukitel K3 тоже будет оказано должное внимание. Обещаны загнутая фронтальная и тыльная панели c глянцевой (стеклянной?) поверхностью. Увы, больше о смартфоне ничего не говорится. Но можно думать, что Oukitel не станет медлить и выведет устройство на рынок достаточно быстро.

Источник: Gizmochina