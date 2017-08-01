Nvidia вместе с партнёрами выпустит внешние варианты ускорителей Titan Xp и Quadro

Док-станциями для создания внешних видеокарт на сегодняшний день уже никого не удивить. Конечно, продаётся таких устройств явно немного, но сами они особого ажиотажа уже не вызывают.

Nvidia решила расширить данное направление и, как сообщает источник, совместно с партнёрами работает над созданием внешних ускорителей Titan Xp и моделей семейства Quadro.

То есть нацелены они будут в первую очередь на разработчиков и создателей контента, а не на игроков. Конечно, никто не мешает и сейчас приобрести док-станцию и профессиональный графический ускоритель, но многие предпочитают готовые фирменные продукты. Кроме того, присутствует проблема с соответствующими драйверами и оптимизацией.

Собственно, разработка необходимых драйверов для eGPU (external GPU) и является одной из основных задач Nvidia и партнёров. Точнее, являлась, так как Nvidia сообщила, что первые продукты должны появиться на рынке уже через две-три недели.