Apple вложит $2,7 млрд в новый завод LG Display по производству панелей OLED

В начале месяца прошел слух о том, что Apple может вложить от 1,7 до 2,6 млрд долларов в новые производственные линии LG Display, на которых будут изготовляться панели OLED для устройств Apple.

Издание The Investor со ссылкой на Korea Economic Daily утверждает, что стороны, наконец, договорились обо всех условиях. Сумма инвестиций составит 2,7 млрд долларов. С 2019 года новый завод LG Display будет ежемесячно поставлять Apple 45 тыс. дисплеев OLED для iPhone.

Источники говорят о том, что пока LG и Apple не говорят о своей договоренности. Причина заключается в том, что в данный момент эксклюзивным поставщиком панелей OLED для Apple выступает Samsung Display.

Также ожидается, что Google вложит около 890 млн долларов в развитие производства OLED компании LG.