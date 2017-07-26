Кроме того, ожидается, что осенью этого года компания Apple выпустит третье поколение умных часов Apple Watch, которые также будут производиться силами Quanta Computer. Apple подключила в список производителей Apple Watch компанию Compal Electronics, однако последней скорее всего достанутся заказы на сборку предыдущих поколений Apple Watch.

По оценке специалистов, данный контрактный производитель нарастит поставки ноутбуков и серверов, причем из-за увеличения объемов заказов со стороны различных ЦОД рост поставок серверов будет двухзначным. Спрос на серверы также должен вырасти благодаря новым процессорам Intel Purley.

Издание DigiTimes со ссылкой на Economic Daily News сообщает, что компания Quanta Computer во втором квартале этого года каждый месяц демонстрировала улучшение продаж. Тенденция должна сохраниться и во второй половине года.

Рост продаж Quanta Computer во второй половине 2017 обеспечат, в частности, новые часы Apple Watch

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