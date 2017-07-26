Беспроводной контроллер Kanex GoPlay Sidekick для iPhone доступен за $60

Компания Kanex сообщила о поступлении в продажу беспроводного игрового контроллера GoPlay Sidekick, который совместим с iPhone, iPad и Apple TV.
Устройство оснащено двумя аналоговыми стиками, крестовиной D-pad, а также девятью кнопками, которые чувствительны к силе нажатия.
Kanex GoPlay Sidekick получил разъем Lightning для зарядки и энергоэффективный модуль Bluetooth 4.0, который обеспечивает до 20 часов игры.
Устройство совместимо практически со всеми играми, которые представлены в App Store. Футляр для хранения Kanex GoPlay Sidekick в сложенном состоянии служит подставкой для iPhone или iPad.
Kanex GoPlay Sidekick предлагается по цене $60.