Смартфон Nokia 2 замечен в базе данных Geekbench

Мы уже сообщали о планах компании HMD выпустить смартфон начального уровня Nokia 2, изображение которого появилось в Сети на прошлой неделе.
Теперь же устройство было замечено в базе данных тестового пакета Geekbench, согласно которому Nokia 2 получит однокристальную систему Snapdragon 210 или Snapdragon 212 и всего 1 ГБ оперативной памяти. Объем энергонезависимой памяти в Geekbench не указан, но можно предположить, что он составит 8 или 16 ГБ.
Протестированный смартфон работал под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.
Цена Nokia 2 должна составить около 100 евро.