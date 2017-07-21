Появилось изображение смартфона начального уровня Nokia 2

На прошлой неделе стало известно, что до конца года выйдет смартфон начального уровня Nokia 2. По предварительным сведениям, одна из разновидностей Nokia 2 будет основана на SoC Snapdragon 212, а во второй будет использоваться неназванная SoC производства MediaTek. На одном из китайских сайтов появилось изображение, на котором, как утверждается, запечатлен смартфон Nokia 2. Для сравнения рядом изображена модель Nokia 3, представленный в феврале.

Источник иллюстрации утверждает, что в Nokia 2 может использоваться SoC Snapdragon 212 или Snapdragon 210.

У аппарата не будет дактилоскопического датчика и аппаратных кнопок Android. Размер экрана, судя по картинке, будет таким же, как у Nokia 3, то есть пять дюймов по диагонали.