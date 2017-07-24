SoC Snapdragon 836 может дебютировать в смартфоне Google Pixel 2

Анонимный информатор сообщает, что новая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 836, которая станет чуть более производительной версией Snapdragon 835, дебютирует в смартфоне Google Pixel 2.
Первым смартфоном, в котором применили Snapdragon 835, стал Samsung Galaxy S8. Ранее считалось, что Snapdragon 836 изначально будет представлена в планшетофоне Galaxy Note 8, который должны показать в конце августа.
Snapdragon 836 должен получить те же процессор и GPU, что и предшественник, только они будут работать на более высоких частотах.
Смартфон Google Pixel 2 должен быть представлен этой осенью.