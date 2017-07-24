Вместе с Samsung Galaxy Note 8 могут быть представлены беспроводные наушники с поддержкой Bixby

23 августа этого года компания Samsung проведет пресс-конференцию, на которой будет представлен новый планшетофон Samsung Galaxy Note 8.

Источники сообщают, что южнокорейская компания приготовила поклонникам сюрприз: вместе со смартфоном будут представлены беспроводные наушники, которые станут ответом на Apple AirPods.

Наушники, которые будут подключаться к мобильным устройствам по каналу Bluetooth, будут оснащены технологией шумоподавления. Кроме того, они будут иметь поддержку голосового помощника Bixby, то есть вы сможете управлять своим смартфоном, не доставая его из кармана или сумки.

Информатор отмечает, что факт существования наушников подтвердили сотрудники Samsung, однако они могут быть не готовы к моменту анонсу Samsung Galaxy Note 8, поэтому их покажут позже.

На прошлой неделе голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США.