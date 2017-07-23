В Китае продаются версии смартфона Xiaomi Mi 6 с аккумуляторами Sony емкостью до 9000 мА•ч

Емкость аккумулятора смартфона Xiaomi Mi 6 составляет 3350 мА•ч, что довольно неплохо для устройства с дисплеем диагональю 5,15 дюйма, особенно на фоне других флагманских смартфонов этого года.

Китайский онлайновый магазин Taobao предлагает желающим приобрести Xiaomi Mi 6 с аккумуляторами Sony повышенной емкости, которые, как утверждает продавец, имеют куда более высокое качество, чем те, что изначально установлены в смартфоне.

За аккумулятор емкостью 6700 мА•ч просят дополнительно 33 доллара, аккумуляторы емкостью 7000 и 9000 мА•ч обойдутся вам в 38 и 50 долларов соответственно.

Для них предусмотрена своя задняя панель, на которой присутствует «горб» для аккумулятора повышенной емкости.