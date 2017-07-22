Безрамочный смартфон Essential PH-1 обещают выпустить в ближайшее время

Неделю назад мы сообщали, что компанию Essential Products покинули Брайан Уоллес (Brian Wallace), вице-президент по вопросам маркетинга, и Энди Фуше (Andy Fouche), глава отдела по связям с общественностью.

Смартфон Essential PH-1 обещали выпустить еще в конце июня, однако с тех пор никаких обновлений о статусе разработке не было. На этой неделе глава компании Энди Рубин (Andy Rubin) опубликовал открытое письмо, адресованное всем поклонникам.

В нем создатель Android рассказал, что новинка в данный момент проходит стадию сертификации и тестируется операторами различных стран мира. Он добавил, что начало продаж Essential PH-1 ожидается в ближайшие несколько недель, то есть можно предположить, что смартфон появится на рынке до конца лета.