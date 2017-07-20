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Смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S пользуются более 5 млн человек, устройства обновят до MIUI 9
Xiaomi Mi 2 являлся флагманским смартфоном, который опережал все устройства на базе ОС Android, выпущенные в первой половине 2012 года. В августе этого года смартфон отметит свое пятилетие.
Авторитетное издание Forbes назвало устройство «первым великим китайским смартфоном». В 2013 году последовала улучшенная версия Xiaomi Mi Mi 2S, которая получила более производительный процессор и улучшенную камеру.
Исполнительный директор Лэй Цзюнь (Lei Jun) на своей страничке в социальной сети Weibo заявил, что смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S продолжают пользоваться более 5 млн человек во всем мире. Он также предположил, что главная причина заключается в компактном размере — оба смартфона имеют дисплеи диагональю 4,3 дюйма. По сегодняшним меркам это очень мало, самыми популярными являются устройства с экранами диагональю около 5,5 дюйма.
Стоит добавить, что продажи линейки Xiaomi Mi 2 за первый год составили около 10 млн смартфонов.
Примечательно то, что Xiaomi Mi 2 и Mi 2S получат обновление до Android Nougat вместе с оболочкой MIUI 9, которая будет представлена 26 июля этого года вместе со смартфоном Xiaomi Mi 5X.
Источник: Playfuldroid
11:54 20.07.2017 Jin
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