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Смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S пользуются более 5 млн человек, устройства обновят до MIUI 9

Xiaomi Mi 2 являлся флагманским смартфоном, который опережал все устройства на базе ОС Android, выпущенные в первой половине 2012 года. В августе этого года смартфон отметит свое пятилетие.

Авторитетное издание Forbes назвало устройство «первым великим китайским смартфоном». В 2013 году последовала улучшенная версия Xiaomi Mi Mi 2S, которая получила более производительный процессор и улучшенную камеру.

Исполнительный директор Лэй Цзюнь (Lei Jun) на своей страничке в социальной сети Weibo заявил, что смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S продолжают пользоваться более 5 млн человек во всем мире. Он также предположил, что главная причина заключается в компактном размере — оба смартфона имеют дисплеи диагональю 4,3 дюйма. По сегодняшним меркам это очень мало, самыми популярными являются устройства с экранами диагональю около 5,5 дюйма.

Смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S пользуются более 5 млн человек, устройства обновят до MIUI 9

Стоит добавить, что продажи линейки Xiaomi Mi 2 за первый год составили около 10 млн смартфонов.

Примечательно то, что Xiaomi Mi 2 и Mi 2S получат обновление до Android Nougat вместе с оболочкой MIUI 9, которая будет представлена 26 июля этого года вместе со смартфоном Xiaomi Mi 5X.

Источник: Playfuldroid

11:54 20.07.2017
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