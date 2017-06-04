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В минувшем квартале 83,4% прибыли на рынке смартфонов досталось Apple

По сообщению источника, ссылающегося на подсчеты специалистов аналитической компании Strategy Analytics, в первом квартале 2017 года 83,4% прибыли на рынке смартфонов досталось Apple. Год назад показатель Apple был равен 79,8%.

На Samsung приходится 12,9% суммарной операционной прибыли отрасли

Операционная прибыль Apple составляет 30,7% выручки. Для сравнения: у компании Samsung Electronics, конкурирующей с Apple на рынке смартфонов, этот показатель равен 9,7%.

По итогам квартала на Samsung приходится 12,9% суммарной операционной прибыли отрасли.

Отраслевые наблюдатели отмечают, что Samsung становится все сложнее улучшить показатели рентабельности и прибыли из-за насыщения рынка, приводящего к снижению его прибыльности в целом. По их оценкам, среди 300 производителей смартфонов лишь около 10 работают с прибылью.

Источник: Yonhap News
21:22 04.06.2017
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