|
Макет Samsung Galaxy Note 8 стал героем ролика. Опубликовано новое изображение смартфона
В Сети опубликовали видеоролик, в котором нам демонстрируют макет грядущего планшетофона Samsung Galaxy Note 8, созданный методом трехмерной печати.
Как уже неоднократно сообщалось, Samsung Galaxy Note 8 получит сдвоенную основную камеру. Под камерой будет располагаться датчик частоты сердечного ритма. Дактилоскопического датчика на модели не видно, это может указывать на то, что Samsung все же разместит его под поверхностью дисплея. Напомним, новые смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ критиковали за сканер отпечатков пальцев, размещенный на задней панели.
Также источник опубликовал сгенерированное на компьютере изображение смартфона Samsung Galaxy Note 8 в цвете Coral Blue.
Samsung Galaxy Note 8 должны представить в августе этого года.
Источник: Weibo
12:15 22.05.2017 Jin
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|