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Dynaudio Special Forty: юбилейная акустическая система датской компании

К своему 40-летию датская компания Dynaudio приурочила выпуск стереофонической полочной акустической системы Dynaudio Special Forty. Это классическая пассивная конструкция с тыловым фазоинвертором и экстерьром, напоминающим модели серии Dynaudio Focus.

АС Dynaudio Special Forty имеют доступную цену в сравнении с другими юбилейными моделями датчан

Березовый шпон Grey Birch или Red Birch покрыт глянцевым лаком, АС разработаны и производятся на предприятии компании в Скандеборге. В двухполосной схеме задействован разделительный фильтр первого порядка, рассчитанный на частоту 2000 Гц. НЧ-динамик диаметра 170 мм дополнен купольным твитером Esotar Forty, созданным специально для этой модели на основе высокоуровневого Esotar 2.

АС Dynaudio Special Forty имеют доступную цену в сравнении с другими юбилейными моделями датчан

Твитер диаметром 28 мм оснащен неодимовым магнитом, размеры которого были радикально увеличены для сохранения лучшего контроля над подвижной системой. Такой ход позволил снизить уровень искажений, вкупе с оптимизацией движения воздушных потоков в тыльной части излучателя. Снижается резонансная частота, улучшается согласование с НЧ-громкоговорителем и качество критичного СЧ-диапазона.

АС Dynaudio Special Forty имеют доступную цену в сравнении с другими юбилейными моделями датчан

Излучатель басовика представляет собой единое целое с пылезащитным колпачком и изготовлен на основе неизменного магний-силикатного полимера (MSP), сам громкоговоритель создан на основе модели 17W75. Материал был выбран за подходящее сочетание жесткости и возможностей поглощения паразитных колебаний. Новая конструкция корзины меньше препятствует движению воздушных потоков, при этом она сохранила прежнюю жесткость. Сдвоенная магнитная система состоит из неодимового и ферритового магнитов, обеспечивающих более равномерный ход излучателя и снижение уровня четных гармоник.

АС Dynaudio Special Forty имеют доступную цену в сравнении с другими юбилейными моделями датчан

Для АС Dynaudio Special Forty номинальное сопротивление указано на уровне 6 Ом при чувствительности 86 дБ. Частотный диапазон при неравномерности +/- 3 дБ составляет 41-23000 Гц. Желающие смогут приобрести юбилейную модель Dynaudio Special Forty уже в июне по цене $3000.

Источник: Dynaudio

23:53 21.05.2017
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