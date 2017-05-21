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Dynaudio Special Forty: юбилейная акустическая система датской компании
К своему 40-летию датская компания Dynaudio приурочила выпуск стереофонической полочной акустической системы Dynaudio Special Forty. Это классическая пассивная конструкция с тыловым фазоинвертором и экстерьром, напоминающим модели серии Dynaudio Focus.
Березовый шпон Grey Birch или Red Birch покрыт глянцевым лаком, АС разработаны и производятся на предприятии компании в Скандеборге. В двухполосной схеме задействован разделительный фильтр первого порядка, рассчитанный на частоту 2000 Гц. НЧ-динамик диаметра 170 мм дополнен купольным твитером Esotar Forty, созданным специально для этой модели на основе высокоуровневого Esotar 2.
Твитер диаметром 28 мм оснащен неодимовым магнитом, размеры которого были радикально увеличены для сохранения лучшего контроля над подвижной системой. Такой ход позволил снизить уровень искажений, вкупе с оптимизацией движения воздушных потоков в тыльной части излучателя. Снижается резонансная частота, улучшается согласование с НЧ-громкоговорителем и качество критичного СЧ-диапазона.
Излучатель басовика представляет собой единое целое с пылезащитным колпачком и изготовлен на основе неизменного магний-силикатного полимера (MSP), сам громкоговоритель создан на основе модели 17W75. Материал был выбран за подходящее сочетание жесткости и возможностей поглощения паразитных колебаний. Новая конструкция корзины меньше препятствует движению воздушных потоков, при этом она сохранила прежнюю жесткость. Сдвоенная магнитная система состоит из неодимового и ферритового магнитов, обеспечивающих более равномерный ход излучателя и снижение уровня четных гармоник.
Для АС Dynaudio Special Forty номинальное сопротивление указано на уровне 6 Ом при чувствительности 86 дБ. Частотный диапазон при неравномерности +/- 3 дБ составляет 41-23000 Гц. Желающие смогут приобрести юбилейную модель Dynaudio Special Forty уже в июне по цене $3000.
Источник: Dynaudio
23:53 21.05.2017 Юрий Гитин
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