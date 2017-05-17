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Zotac ограничилась одной моделью GeForce GT 1030 с референсными частотами
Компания Zotac представила свой вариант видеокарты GeForce GT 1030. Производитель ограничился одной версией с каталожным номером ZT-P10300A-10L.
Это низкопрофильная карта с небольшой активной системой охлаждения. Графический процессор работает на рекомендованных частотах: 1227/1468 МГц. Память объёмом 2 ГБ также не разогнана и обходится частотой 6000 МГц.
Набор портов представлен DVI и HDMI. В комплекте присутствует сменная задняя панель для компактных корпусов. Напомним, GeForce GT 1030 получила 384 ядра CUDA и 64-разрядную шину памяти.
Источник: Zotac
08:00 18.05.2017 MPAK
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