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Голосовой помощник Google Assistant уже можно установить на iOS
Пару дней назад стало известно, что голосовой помощник Google Assistant появится на iOS. Вчера во время мероприятия Google I/O поисковый гигант действительно представил версию своего ИИ для операционной системы Apple.
На данный момент его уже можно скачать в App Store совершенно бесплатно, но пока лишь в США. Возможности ПО для iOS практически такие же, как и в случае использования на смартфонах с Android.
Однако нужно понимать, что Google не имеет возможности глубоко интегрировать Assistant в чужую операционную систему, да ещё и такую закрытую, как iOS. Поэтому каких-то функций в этом случае не будет. Но все возможности по поиску информации в Сети, запросах о новостях и погоде, составлению заметок и оправке сообщений поддерживаются.
Для работы Assistant требует iOS 9.1 либо более новую версию. Напомним, в прошлом месяце голосовой помощник стал доступен сторонним разработчикам, так что со временем количество его навыков будет лишь расти.
08:30 18.05.2017 MPAK
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