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В середине лета китайский производитель представил свой очередной флагманский смартфон OnePlus А5000, который в обиходе имеет более простое и звучное название OnePlus 5. Перепрыгнув 4-е поколение (цифра 4 в некоторых восточных языках звучит почти так же, как слово «смерть», поэтому ее использования стараются избегать), пятая модель серии последовала за своими предшественниками OnePlus 3 и 3T. Для любителей китайской мобильной техники продукты OnePlus в особом представлении не нуждаются. Еще в самом начале пути компании ее первую модель OnePlus One окрестили «убийцей флагманов» за топовые характеристики при весьма доступной цене.

Времена меняются, и последнюю новинку из серии OnePlus такой уж доступной не назовешь. Тем не менее, при практически максимальных технических характеристиках аппарат этой марки все еще остается одним из самых доступных в своем классе. Да и уровень марки, безусловно, растет. Теперь это уже не только мощные и производительные, но и невероятно привлекательные, тонкие и стильные устройства, не уступающее по дизайну и качеству исполнения продуктам брендов первой величины. Смартфон получился более чем привлекательным, сегодня мы рассмотрим его недюжинные возможности во всех мельчайших подробностях.

Основные характеристики OnePlus 5 (модель A5000)

SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 8 ядер Kryo @1,9/2,4 ГГц

GPU Adreno 540

Операционная система Android 7.1.1, OxygenOS

Сенсорный дисплей Optic AMOLED 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 6/8 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD отсутствует

Сети GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA (850/900/1900/2100 МГц)

Сети FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66

Сети TDD LTE: Band 38/39/40/41

Сети TD-SCDMA, CDMA EVDO: BC0

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), 2×2 MIMO

Bluetooth 5.0, aptX, aptX HD

NFC

Разъем USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, с поддержкой USB Audio

GPS, A-GPS, Глонасс, BeiDou

Основная камера 16 Мп, f/1,7, автофокус, видео 4К

Дополнительная камера 20 Мп, f/2,6, автофокус

Фронтальная камера 16 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, Sensor Hub

Аккумулятор 3300 мА·ч, Dash Charge (5 В 4 А)

Размеры 154×74×7,3 мм

Масса 153 г

Средняя цена OnePlus 5 (6/64 ГБ) Средняя цена OnePlus 5 (8/128 ГБ) T-1728642995 T-1728642997 Розничные предложения OnePlus 5 (6/64 ГБ) Розничные предложения OnePlus 5 (8/128 ГБ) L-1728642995-10 L-1728642997-10

Комплект поставки

Упаковка OnePlus 5 представляет собой максимально лаконично оформленную крупную коробку из твердого белого картона.

Комплект, в традициях OnePlus, минимален. В коробке можно найти соединительный кабель USB Type-C, сетевой адаптер с технологией быстрой зарядки Dash Charge с максимальным выходным током и напряжением 5 В 4 А, а также ключик для извлечения SIM-карт.

Внешний вид и удобство использования

Дизайн OnePlus 5 максимально привлекательный. Обтекаемый корпус полностью выполнен из металла (анодированного алюминия) без пластиковых вставок. Закругленные грани сильно скошены, поэтому в руках корпус ощущается даже более тонким, чем есть на самом деле.

Это не делает удержание его в руке более удобным, все-таки лучше бы боковины были чуть пошире, но в остальном корпус OnePlus 5 очень хорош. Он и тонкий, и легкий, и совершенно не маркий, удобно устраивается в карманах одежды, из рук не выскальзывает, выглядит всегда опрятно, да и смотрится эффектно.

Внешние канавки для укладки антенн в металле есть, но они имеют такую форму и так удачно замаскированы, что практически незаметны на корпусе. Задняя спинка изогнута, но не настолько, чтобы лежащий на столе аппарат покачивался при прикосновениях к экрану.

На задней панели разместился модуль сдвоенной камеры со вспышкой. Вспышка также двойная, состоит из двух одноцветных диодов, светит не очень ярко.

Передняя панель полностью покрыта 2.5D-стеклом Gorilla Glass 5 с покатыми краями. В верхней части над экраном привычно разместились датчики, глазок фронтальной камеры, а также светодиодный индикатор событий.

Управляющие сенсорные кнопки под экраном имеются, но их можно продублировать на экране. Посередине разместилась овальная площадка сканера отпечатков пальцев, она не имеет под собой механической клавиши, это просто углубление в стекле.

По бокам от нее обычные сенсорные кнопки обозначены пиктограммами в виде точек с голубоватой подсветкой. Сканер работает четко, распознавание проходит быстро и безошибочно, зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев.

Механические боковые кнопки здесь неожиданно размещены не на одной, а на обеих гранях: справа находится клавиша питания и блокировки, а слева — двухпозиционная качелька регулировки громкости.

Но еще более неожиданно было обнаружить механический трехпозиционный ползунок переключения режимов громкости. Это чрезвычайно удобный и полезный элемент, который всегда присутствует на айфонах, но практически никогда — на Android-смартфонах. А жаль: с его помощью можно мгновенно перевести аппарат в беззвучный режим.

Рядом с клавишей питания на правой боковой грани можно найти разъем для карточек. Он имеет два слота под карты Nano-SIM, установка карты памяти невозможна.

Верхний торец абсолютно пуст. Все остальные элементы сгрудились на нижнем торце. Здесь можно найти и разъем USB Type-C, и ряд отверстий, за которыми скрывается громкоговоритель, и 3,5-миллиметровый разъем для миниджека наушников.

Смартфон OnePlus 5 представлен в трех цветовых решениях: полностью черном («Midnight Black»), как у нас на тестовых фотографиях, а также темно-сером («Slate Gray») и золотистом («Soft Gold»).

Экран

OnePlus 5 оснащен дисплеем Optic AMOLED с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 с закругленными краями. Физические размеры экрана составляют примерно 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма, соотношение сторон составляет 16:9. Разрешение экрана — 1920×1080, плотность точек — около 401 ppi.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Имеется режим чтения для предотвращения усталости глаз. В режиме Always-on на выключенный экран выводится информация о текущих времени и дате, а также о пропущенных событиях.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — OnePlus A5000, далее их можно различать по размеру):

Экран у OnePlus A5000 такой же темный. Двоение отраженных объектов в экране OnePlus A5000 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (очень эффективное, лучше чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило примерно 415 кд/м², а с черным полем на половине экрана оно возрастает до 460 кд/м². Минимальная яркость — 2 кд/м². Максимальная яркость достаточно высокая, также нужно учитывать отличные антибликовые свойства экрана. В итоге читаемость днем на солнце должна находиться на хорошем уровне. Пониженная яркость без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 18 кд/м² (подходит), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 80 кд/м² (низковато), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 415 кд/м² (до максимума, что и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в условиях офиса мы чуть передвинули ползунок вправо, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 20, 120 и 415 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования.

Только на низком уровне яркости присутствует значимая модуляция с частотой 239,3 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений яркости:

Видно, что на максимальной и средней яркости амплитуда модуляции небольшая, поэтому видимого мерцания нет. Однако при сильном понижении яркости появляется модуляция с большой относительной амплитудой. Поэтому на низкой яркости наличие модуляции уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но красных и синих субпикселей в два раза меньше, что можно обозначить как RGBG. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать 4 зеленых субпикселя, 2 красных (4 половинки) и 2 синих (1 целый и 4 четвертушки), при этом, повторяя эти фрагменты, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Для таких матриц компания Samsung ввела наименование PenTile RGBG. Разрешение экрана производитель считает по зеленым субпикселям, по двум другим оно будет в два раз ниже. Расположение и форма субпикселей в этом варианте аналогична варианту в случае экрана Samsung Galaxy S4 и некоторых других более новых устройств Samsung (и не только) с экранами AMOLED. Такой вариант PenTile RGBG лучше, чем старый с квадратиками красных, прямоугольниками синих и полосками зеленых субпикселей. Тем не менее, некоторая неровность контрастных границ и другие артефакты все равно присутствуют. Впрочем, из-за высокого разрешения они минимально сказываются на качестве изображения.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы приобретает легкий сине-зеленый оттенок, а под некоторыми углами чуть-чуть розовеет, но черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае просто неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны OnePlus A5000 и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка (профиль sRGB):

Согласно визуальной оценке, цвета у тестируемого экрана более-менее естественные, а цветовой баланс экранов немного различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Фотография выше получена после выбора профиля sRGB в настройках экрана, всего их четыре:

При выборе первого, По умолчанию, который действительно установлен по умолчанию, цветопередача становится заметно хуже, цвета очень перенасыщенные и неестественные:

Профиль DCI-P3 характеризуется хорошим приближением к соответствующему охвату, а в профиле Пользовательский цвет можно регулировать оттенок, однако охват остается нескорректированным, то есть слишком широким.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана (оставим профиль По умолчанию).

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у OnePlus A5000 под углом заметно выше.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с фотографиями, сделанными перпендикулярно к экрану), но в случае OnePlus A5000 падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран OnePlus A5000 визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения (и реже — выключения) может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами, но при обычном использовании увидеть эти артефакты сложно. Скорее наоборот — динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в тенях, ни в светах (в профиле sRGB). Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,21, что почти равно стандартному значению 2,2, при этом реальная гамма-кривая практически совпадает со степенной зависимостью:

Цветовой охват в случае профиля По умолчанию (и Пользовательский цвет) очень широкий (близок к Adobe RGB):

При выборе профиля sRGB охват поджимается к границам sRGB:

Без коррекции (профиль По умолчанию) спектры компонент (то есть спектры чистых красного, зеленого и синего цветов) очень хорошо разделены:

В случае профиля sRGB компоненты цветов уже подмешиваются друг к другу:

В случае профиля sRGB баланс оттенков на шкале серого хороший. Цветовая температура практически равна стандартным 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 10 единиц, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку (кроме самых темных) — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса:







(Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Подведем итоги. Экран имеет достаточно высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, хороший цветовой баланс и приближение к охвату sRGB после выбора нужного профиля. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести мерцание экрана, проявляющееся на низкой яркости. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. Тем не менее, в целом качество экрана высокое.

Камера

Фронтальная 16-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX 371 (размер пикселя 1,0 мкм, диафрагма f/2,0) не имеет ни собственной вспышки, ни автофокуса. Однако это не мешает ей быть одной из лучших селфи-камер. К детализации и резкости никаких претензий, яркость высокая, цветопередача более-менее правильная.

Основная камера использует 16-мегапиксельную матрицу Sony IMX 398 с размером пикселя 1,12 мкм, а также светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, системой электронной стабилизации и DCAF-автофокусом. Оптической стабилизации у камеры нет, вспышка средней яркости. Второй модуль имеет 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX 350 с размером пикселя 1,0 мкм и относительно длиннофокусный объектив с диафрагмой f/2,6. Первый модуль разработчик использует в качестве широкоугольного (Wide-angle), а второй называет телевиком (Telephoto). Переключение между ними осуществляется мгновенно по нажатию виртуальной кнопки на экране.

OnePlus 5, пример съемки 20 Мп, f/2,6 OnePlus 5, пример съемки 16 Мп, f/1,7

Также двойная камера может быть использована для создания эффекта размытия фона на заднем плане, в то время как объект съемки остается в зоне резкости. Здесь используется «правильный» вариант создания эффекта боке с промером глубины резкости с помощью второго объектива, а не простейший программный метод размытия всего подряд вокруг центрального пятна резкости, как это делается в дешевых китайских смартфонах типа Leagoo и Doogee. Изображение выходит естественным и качественным.

Разумеется, камера умеет снимать, как в автоматическом, так и в ручном режиме. В режиме ручных настроек можно настраивать выдержку (от 1/8000 до 30 с), светочувствительность (до ISO 3200), баланс белого и экспокоррекцию. Есть возможность ориентироваться на гистограмму и даже сохранять снимки в RAW.

Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160) со скоростью 30 fps, а скорость 60 fps доступна в Full HD (1920×1080). Функции оптической стабилизации нет, хотя добавлена электронная стабилизация для всех режимов вплоть до 4К. В любом из разрешений с видеосъемкой камера справляется качественно: резкость, цветопередача и детализация в норме, яркости хватает. К записи звука претензий тоже нет: чувствительность микрофонов высока, звук чистый, громкий, система шумоподавления адекватно справляется с шумом ветра.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Мелкие детали хорошо отработаны. Хорошая детализация по полю кадра и по планам. С удалением плана резкость падает очень медленно. Номер машины хорошо различим. С макросъемкой при комнатном освещении камера справляется хорошо. Неплохо камере удается и простая съемка в помещении. Хорошая детализация на дальних планах. Макросъемка удается камере отлично.

Камера получилась хорошей, практически флагманской. На небольшие, едва заметные зоны нерезкости по углам кадра можно не обращать внимания. Иногда можно встретить довольно агрессивную программную обработку, порой в самых неожиданных местах, но в целом она не бросается в глаза. А вот отличная детализация по полю кадра и по планам, а также хорошая работа на высоких значениях светочувствительности заметны сразу. В итоге камера хорошо справится с большинством сценариев художественной и документальной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности интегрированного модема Snapdragon X16 OnePlus 5 включают поддержку продвинутой технологии LTE Cat.12/13 (600/150 Мбит/с), поддерживаются все три интересных нам диапазона частот LTE FDD (Band 3, 7, 20), также есть поддержка четырех диапазонов TDD LTE (Band 38—41). Поддерживается два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 5.0, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает, хотя аппарат так и не смог продемонстрировать максимально высокие скорости в привычных проверочных местах. Полный список поддерживаемых частот выглядит таким образом:

FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66

TDD LTE: Band 38/39/40/41

TD-SCDMA: Band 34/39

UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/8

CDMA EVDO: BC0

GSM: 850/900/1800/1900 МГц

Модуль NFC в аппарате имеется, и он поддерживает работу с электронными проездными картами Тройка. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Скорость передачи данных между компьютером и смартфоном через кабель, подключенный в случае ПК к портам USB 3.1 Type-C, составляет около 31 МБ/с.

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых секунд, точность позиционирования удовлетворительная. Имеется встроенный магнитный компас.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется черный список для нежелательных контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, чистый, запаса громкости достаточно. Виброзвонок по мощности выше среднего уровня, тонкий металлический корпус этому способствует.

Смартфон поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть, когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать в ожидании в сети 3G. Интерфейс позволяет заранее выбрать и назначить для голосовых вызовов, передачи данных и SMS определенные SIM-карты заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в OnePlus 5 используется ОС Android версии 7.1.1 Nougat с альтернативным пользовательским интерфейсом, называемым OxygenOS (версия 4.5.8). Есть возможность обновления по воздуху OTA.

Оболочка своими основными возможностями хорошо себя зарекомендовала в глазах пользователей еще предыдущей серии моделей OnePlus 3/3T. Здесь имеется и мультиоконный режим, и несколько специфических режимов работы, таких как режим чтения (reading mode), карманный режим, режим игр (gaming DND mode). Есть поддержка работы с жестами, а уж настраивать можно все, что угодно, от внешнего вида иконок и масштабирования изображаемых на экране элементов, до назначения дополнительных действий на двойные и длительные нажатия на аппаратные кнопки. Можно менять режим и цвет подсветки светодиодного индикатора, убирать и выводить дополнительные значки в строку состояния, менять кнопки местами, и многое другое. Обсуждать быстродействие интерфейса бессмысленно, все работает молниеносно, оболочка легкая и мобильная. Посторонних предустановленных приложений нет, все задачи решаются с помощью набора программ Google apps.

Для прослушивания музыки предусмотрен лишь штатный плеер Google Play Music без каких-либо ручных настроек и пресетов эквалайзера. Тем не менее, звучит смартфон при поддержке технологий Dirac HD Sound и Dirac Power Sound впечатляюще, как в наушниках, так и через громкоговоритель. Звучание насыщенное, яркое, запас громкости чуть ли не чрезмерен. Встроенный диктофон также демонстрирует хорошую чувствительность, а вот FM-радио в аппарате не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа OnePlus 5 строится на SoC Qualcomm Snapdragon 835. В конфигурацию чипа входит восемь процессорных ядер Kryo в двух кластерах с максимальной частотой 1,9 и 2,4 ГГц. Данная SoC выполнена по новейшему 10-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 540 с поддержкой графического API OpenGL ES 3.2. Объем ОЗУ у старшей из моделей OnePlus 5 составляет 8 ГБ, встроенной памяти — 128 ГБ. Из них свободно 5 ГБ ОЗУ и около 111 ГБ из общего объема памяти. Кроме того, существует и более простая модификация с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Возможности увеличить объем флэш-памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено.

По итогам всех тестов SoC Qualcomm Snapdragon 835 ожидаемо демонстрирует максимально высокие результаты. Наряду с Samsung Exynos 8895 Octa, на которой функционируют Samsung Galaxy S8 и S8+, это сейчас одна из самых мощных мобильных платформ, для которой нет пока невыполнимых задач. Смартфон уверенно справляется с любыми заданиями в реальных сценариях, а благодаря мощному видеоускорителю прекрасно ведет себя и в самых требовательных играх.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

OnePlus 5

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 180330 172891 138718 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1953/6672 2008/6433 1741/4221 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

OnePlus 5

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1 (больше — лучше) 3474 2628 2409 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 40 19 12 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 41 36 24 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 60 57 38 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 112 103 61 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

OnePlus 5

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3166 2535 2494 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 10833 9905 10036 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 543 490 551 478 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев выше в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 36 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Поддержку адаптеров для вывода изображения на внешнее устройство мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C. Поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p) и 1920 на 1080 (1080p) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть условно в исходном разрешении. На тестовых мирах проявляются особенности PenTile: вертикальная мира через пиксель выглядит в сеточку, а на горизонтальной мире с полосками через пиксель есть типичная зеленоватость. На реальных изображениях эти артефакты не видны. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации. Отметим, что несколько самых темных оттенков серого имеют существенную цветную примесь, что может отрицательно сказаться на качестве отображения очень темных сцен.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в OnePlus 5, имеет емкость в 3300 мА·ч. С такой батареей герой обзора демонстрирует весьма достойные результаты автономности, это уровень явно выше среднего. В реальных сценариях использования даже в насыщенный событиями день аппарат вполне способен продержаться до вечерней зарядки. Особенно хорошо показал себя смартфон с экономичным AMOLED-дисплеем в игровом режиме.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр OnePlus 5 3300 мА·ч 20 ч. 00 м. 14 ч. 30 м. 10 ч. 00 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 20 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует до 14,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать более 10 часов (!).

OnePlus 5 поддерживает быструю зарядку Dash Charge, от комплектного зарядного устройства аппарат заряжается очень быстро, в течение примерно 1,5 часов током 3,6 А при напряжении 4,3 В.

Итог

Модель уже поступила в продажу, за младшую версию аппарата просят 480 долларов, тогда как за старшую придется отдать 540 долларов. В России OnePlus 5 тоже продается, причем представлен смартфон даже в таких солидных сетях, как Связной. Официальная стоимость версии 6/64 ГБ составляет 40 тысяч рублей, а за более мощную версию 8/128 ГБ придется выложить 45 тысяч рублей. Трудно назвать такую цену доступной, хотя чудес не бывает, и чем мощнее становятся аппараты OnePlus с каждым новым поколением, тем больше денег за них хотят продавцы. Впрочем, заказать в китайском онлайн-магазине выйдет, естественно, дешевле, чуть ли не 28 тысяч рублей, особенно если есть купоны и скидки, но это уже отдельная тема для разговора.

Сам же по себе смартфон OnePlus 5 является отличным примером того, на что способны китайцы, если указать им правильное направление. Не без оглядки на всемирно признанные бренды компания в очередной раз выпустила вполне достойный аппарат топового уровня, с качественным экраном AMOLED, очень хорошим звучанием, мощной аппаратной платформой с широчайшими коммуникационными возможностями, и все это в очень привлекательном, можно даже сказать стильном корпусе. Весьма порадовала и автономность этого тонкого и легкого красавца. Возможности камер также находятся на высоком уровне, но здесь некоторых может огорчить отсутствие оптической стабилизации. С другой стороны, серьезным бонусом видится наличие привычного 3,5-миллиметрового аудиовыхода, ведь сейчас многие конкуренты аналогичного уровня, в том числе и Xiaomi Mi 6, его лишились. В общем, OnePlus выпустила весьма приметный смартфон, добротный и стильный мобильный аппарат, который откровенно удался. Осталось только найти цену пониже, и можно брать.