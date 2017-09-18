Смартфон Moto G5

Небольшая удачная модель среднего уровня в простоватом корпусе

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Еще весной Lenovo представила новое, уже пятое поколение своих смартфонов Moto G на выставке MWC 2017. Долгое время автономной работы, достойная камера, качественный дисплей и новый металлический корпус — вот то, чем, по мнению разработчиков, выделяются новые смартфоны серии, предлагаемые по доступной цене. Moto G5 Plus, конечно, будет помощнее и поинтереснее, но официально в России он, к сожалению, представлен не будет. А вот обычный Moto G5 уже появился на наших прилавках, так что самое время провести тщательный осмотр новинки.

Основные характеристики Moto G5

SoC Qualcomm Snapdragon 430, 8 ядер Cortex-A53 (4@1,4 ГГц + 4@1,1 ГГц)

GPU Adreno 505 @450 МГц

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1920×1080, 440 ppi

Оперативная память (RAM) 2/3 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/4/5/7/8/19/20/28), TD LTE (В38/40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2 BR/EDR+BLE

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 13 Мп, f/2,0, автофокус (PDAF), видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, дактилоскопический, гироскоп, детектор шага

Аккумулятор 2800 мА·ч

Размеры 144×73×9,5 мм

Масса 146 г

Средняя цена T-1724555124 Розничные предложения L-1724555124-10

Внешний вид и удобство использования

По габаритам Moto G5 является небольшим, а по теперешним меркам — и вовсе изящным смартфоном, к тому же легким. Что касается дизайна, то его особо нахваливать не за что: аппарат выглядит старомодно. Слишком округлые и дутые пластиковые задние вставки, блестящая рамка вокруг дисплея добавляют простоватости, аппарат выглядит дешевле, чем есть. Особенно неудачным вышел золотистый вариант: как говорят в таких случаях, «цыганщиной» отдает.

Не слишком интересный образ, выбранный создателями для данной модели, является одним из немногочисленных негативных моментов, связанных с Moto G5. В остальном аппарат оказался довольно интересным, в нем удачно сочетается большинство характеристик и возможностей, но к ним мы вернемся чуть позже. Собственно, и сам корпус с практической стороны тоже не так плох: у него в крышку впаяна металлическая пластина, хотя края чисто пластмассовые. К тому же разработчик обещает, что корпус не боится брызг воды, поскольку имеет специальное водоотталкивающее покрытие. Так что для своего уровня в целом все совсем неплохо, но дизайн мог бы быть чуть посовременнее.

Благодаря некрупным размерам смартфон в целом комфортен для удержания в руках. На матовой задней поверхности практически не остается отпечатков, а боковины вообще не скользят в пальцах, смартфон не скользкий и не маркий. Благодаря сильно закругленным в плане углам, а также небольшой массе аппарат удобно переносить в карманах одежды.

В копилку «старомодности» дизайна можно также добавить абсолютно плоское прозрачное стекло экрана без покатых 2.5D-краев и без затемнения. Пресловутая блестящая рамка даже немного выпирает за его пределы, создавая подобие небольших бортиков. Из-за них вытирать стекло неудобно, жир и грязь скапливаются по краям.

Над экраном нет ни светодиодного индикатора событий, ни вспышки для фронтальной камеры. Ее роль здесь играет подсветка экрана, а для оповещений используется режим, отображающий основную информацию в монохромном виде на заблокированном экране.

В нижней части под экраном нет привычного набора из трех сенсорных кнопок, но одна кнопка все-таки есть. Она отрабатывает функцию сканера отпечатков пальцев, а также может использоваться в качестве микротачпада, но не нажимается. Если включить соответствующие функции в настройках, то появится возможность выполнять все стандартные навигационные действия (возврат к предыдущему экрану, переход к домашнему экрану, открытие списка запущенных приложений) с помощью одной лишь этой центральной кнопки с помощью жестов.

К работе самого сканера отпечатков претензий нет, распознавание проходит четко и быстро, палец можно подносить под любым углом, поддерживается до 5 отпечатков.

Неэстетично смотрится просверленная прямо в стекле рядом с кнопкой «дырка», по-иному не скажешь. Это отверстие под разговорный микрофон, но почему нельзя было вынести его на нижний торец, как это обычно делается? Таким образом, имеем еще одну претензию к дизайну: очень грубая работа, можно было бы все сделать аккуратнее.

На тыльной стороне корпуса расположен симпатично выглядящий модуль камеры, совмещенный со вспышкой в едином модуле, прикрытом круглым затемненным стеклом. Обыгран логотип Motorola, который также имеет круглую форму и расположен тут же, чуть ниже. Задумано неплохо, и смотрелось бы это гораздо лучше, не будь сам корпус таким дутым и округлым.

Из-за покатой задней стенки и закругленных боковин аппарат неустойчиво лежит на твердых поверхностях, покачивается при прикосновениях к экрану.

Кнопки на правой боковой грани довольно крупные, податливые, не слишком жесткие, отклик имеют вполне отчетливый. Клавиши легко находятся вслепую, отличаются между собой по текстуре, так что к данным элементам нет ни малейших претензий.

Для установки карточек необходимо снять заднюю крышку, она довольно крепко сидит на своих защелках и снимается туго. Под крышкой можно найти три отдельных слота, два из них — для карт Nano-SIM, еще один — для карты памяти microSD. Аккумуляторная батарея здесь съемная (что на сегодняшний день встречается безумно редко).

В нижнем торце установлен разъем Micro-USB, поддерживается подключение внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG. А вот характерной решетки, прикрывающей основной динамик, нет ни на тыльной стороне корпуса, ни на нижнем торце: в этом смартфоне используется всего один динамик, выполняющий также функцию разговорного, и расположен он, разумеется, в верхней части передней панели.

На верхнем торце размещен лишь 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники. Отверстие вспомогательного микрофона для работы системы шумоподавления вынесено на заднюю сторону корпуса.

Moto G5 выпускается в двух цветовых вариантах: сером (Iron Gray) и золотистом (Fine Gold). У серого корпуса передняя панель под стеклом черная, а у золотистого имеет соответствующий золотистый цвет. Это делает образ визуально более целостным и законченным, но повторим, что золотистый вариант, на наш взгляд, все равно выглядит некрасивым.

Экран

Moto G5 оснащен дисплеем IPS, прикрытым плоским стеклом без покатых краев. Физические размеры экрана составляют 62×110 мм при диагонали 5 дюймов. Разрешение равняется 1902×1080, что вызывает определенное уважение: в «маленьких» моделях среднего уровня сегодня обычно встречается разрешение 720p, а тут Full HD на пяти дюймах. Соответственно, плотность точек составляет около 440 ppi. Рамка вокруг экрана очень широкая: она имеет общую ширину по бокам не менее 5 мм, а снизу и сверху — по 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Moto G5, далее их можно различать по размеру):

Экран у Moto G5 почти такой же темный (яркость по фотографиям 114 против 113 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Moto G5 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 430 кд/м², минимальное — 5 кд/м². Максимальная яркость достаточно высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 200 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 350 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 430 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 40, 220 и 430 кд/м² (подходящие значения), регулятор на 0% — 4, 50 и 430 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Moto G5 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля. И тестовая картинка:

Насыщенность цветов на экране Moto G5 нормальная, цвета естественные. Цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Moto G5 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае Moto G5 падение яркости чуть больше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает зеленоватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1100:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 28 мс (15 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 43 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,14, что немного ниже стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране не отличаются от естественных. Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE несильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность выбрать один из двух профилей:

Однако в профиле Vibrant цветовой контраст сильно завышается, что искажает изображения фотографического качества. Лучше остановиться на профиле Standard.

Подведем итоги: экран имеет достаточно высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля, высокую контрастность, близкий к sRGB цветовой охват и хороший баланс оттенков. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль у Moto G5 имеет сенсор с разрешением 5 Мп и относительно широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,2, с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Естественно, имеется режим ретуши портрета. Качество снимков неожиданно порадовало: изображение резкое, детализированное, цветопередача правильная, да и геометрические искажения не такие уж сильные.

Основная камера использует модуль с 13-мегапиксельной матрицей и объектив с диафрагмой f/2,0, оснащена быстрым фазовым автофокусом PDAF. Вспышка одинарная, светит не очень ярко.

Меню управления неожиданно оказалось удобным и подробным, есть и ручной режим, и несколько сюжетных режимов, есть HDR, есть даже режим сканера QR-кодов. Вручную можно управлять фокусировкой, балансом белого, выдержкой, светочувствительностью (до ISO 3200), а также экспокоррекцией.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, есть функция стабилизации. Ее можно включать и отключать, ниже приведены примеры обоих вариантов съемки. Съемка с рук на ходу получается плавной, и вообще с видеосъемкой камера справляется весьма успешно. Изображение резкое, светлое, с хорошей детализацией. Правда, звук записывается не настолько качественно, как того хотелось бы, звучание глуховатое и не очень чистое.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Неплохая детализация на дальних планах. Текст отработан хорошо. Неплохая резкость по полю кадра и по планам. У левого края видна большая зона нерезкости. С макросъемкой камера справляется хорошо.

Камера получилась неплохой, она справляется с большинством бытовых сценариев. При съемке общих планов результат не очень стабильный: в основном все хорошо, но порой появляются зоны нерезкости или падает детализация на средних планах. Тем не менее, обычно детализация снимков весьма достойная, и для документальной съемки камера подойдет хорошо.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Moto G5 тоже неплохи. Поддерживается несколько диапазонов частот LTE FDD, в том числе 3 интересных нам диапазона (band 3, 7, 20), а также два диапазона TDD LTE. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Кроме того, поддерживаются оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 4.2 BR/EDR+BLE, есть возможность подключать внешние устройства в режиме USB OTG. Единственный минус — в аппарате отсутствует модуль NFC.

Навигационный модуль работает с двумя системами (GPS и Глонасс). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, к точности позиционирования претензий нет. Досадно, что в смартфоне не установлен датчик магнитного поля, необходимый для успешного функционирования навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется черный список для нежелательных контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук глуховатый, но вполне чистый. Виброзвонок среднего уровня, не из мощных.

Смартфон не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс не позволяет выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Заранее можно задать карту только для передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Для удобства пользователя производитель добавил несколько готовых режимов работы двух карт.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Moto G5 используется ОС Android версии 7.0 и собственная фирменная оболочка Moto Experiences. Современный интерфейс смартфонов Moto гораздо более близок к стоковой версии Android, чем все варианты собственных оболочек Lenovo.

Внутри это практически чистый Google Android, а все дополнительные возможности реализуются даже не в общих настройках, а через отдельно установленное приложение Moto. Там собраны все действия с помощью жестов, настройки уведомлений и т. п. Есть возможность работы в двухоконном режиме, имеется функция уменьшения всей рабочей площади экрана для удобства управления пальцами одной руки, хотя при пятидюймовом дисплее все это не столь актуально. Сторонних программ практически нет, все необходимое здесь достигается с помощью Google Apps.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music со звуковыми настройками и пресетами встроенного эквалайзера. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит громко и чисто, звук приятен на слух, но басов и низких частот здесь искать не стоит, звучание звонкое, преимущественно на высоких частотах. И тем не менее, по качеству звука аппарат для своего уровня вполне добротен.

Также имеется FM-радио, а вот встроенного диктофона в смартфоне не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа Moto G5 строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 430, выполненной по 28-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno 505. Объем ОЗУ составляет 2 или 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 16 ГБ. Из них свободно около 10 ГБ хранилища и всего 900 МБ ОЗУ.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, и для этого не придется вынимать одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Устанавливать и переносить приложения на карту памяти тоже можно, нужно только будет правильным образом ее отформатировать.

Платформа Qualcomm Snapdragon 430 уже получила преемницу в виде Snapdragon 435, но здесь, к сожалению, установлена устаревшая версия. Отличий между двумя SoC на самом деле довольно много: из-за старой платформы здесь не поддерживается LTE Cat.6 и работа с двумя SIM-картами в 3G/4G. По производительности же разницы почти нет.

В любом случае Qualcomm Snapdragon 430 — это решение даже не среднего, а ниже среднего уровня. Она существенно медленнее иных популярных на текущий момент мобильных платформ среднего уровня, таких как MediaTek Helio P10, Kirin 655 и тем более Snapdragon 625. В комплексном тесте AnTuTu Snapdragon 435 набрала всего около 45К очков.

Впрочем, в реальных сценариях использования данной SoC пока хватает для выполнения основных задач, можно даже поиграть в игры. Modern Kombat X практически не притормаживает, другие игры идут еще более гладко. В целом смартфон на Qualcomm Snapdragon 430 не имеет существенного запаса мощности для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Moto G5

(Qualcomm Snapdragon 430) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 45706 30492 50597 56991 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 615/2509 558/1569 757/2071 787/3300 831/4092

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Moto G5

(Qualcomm Snapdragon 430) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 297 99 421 378 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5 3 5 5 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 4,6 1 5 5 6 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (Onscreen, fps) 15 11 17 19 22 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (1080p Offscreen, fps) 16 6 17 19 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Moto G5

(Qualcomm Snapdragon 430) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 11072 16478 9992 9587 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 3359 2384 3928 4428 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1323 2274 1104 1084 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 36 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально (HW) воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально (HW) видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально только программно (SW) не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально только программно (SW) не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Съемная аккумуляторная батарея, установленная в Moto G5, имеет небольшую емкость в 2800 мА·ч. Тем не менее, даже с такой батареей аппарат продемонстрировал весьма достойный уровень автономности, никаких претензий по этому параметру к герою обзора нет. В реальных сценариях использования смартфон без особого труда доживает до ночной зарядки.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в смартфоне, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Moto G5 2800 мА·ч 12 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 45 м. Moto E4 Plus 5000 мА·ч 22 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 12,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует более 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать более 4,5 часов.

От стандартного сетевого адаптера (выходной ток 2 А 5 В) смартфон заряжается примерно в течение 2 часов 15 минут током 1,78 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Moto G5 получился для своего уровня вполне интересным аппаратом. У него качественный яркий экран (с высоким для такой диагонали разрешением Full HD), удовлетворительный набор основных коммуникационных модулей, не самая низкая производительность, чистое громкое звучание и вполне приличный уровень автономности. К тому же аппарат неплохо снимает селфи и видео, делает нормальные снимки на основную камеру, имеет поддержку двух диапазонов Wi-Fi, USB OTG, быстро заряжается. Внешность смартфона не отличается изяществом, но это уже вопрос вкуса. Повторимся, в целом аппарат достаточно интересный, особенно учитывая не слишком высокую цену: в фирменном интернет-магазине Lenovo он на момент публикации статьи не был доступен, но розничные цены начинались от 8000 рублей.