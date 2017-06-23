Смартфон Leagoo M8 Pro

Доступный планшетофон с надежным корпусом и неплохим звучанием

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Китайский производитель Leagoo продолжает пополнять линейку своих смартфонов «М Series», в которой представлены мобильные аппараты с повышенной защитой от ударов и падений. Мы уже успели подробно рассмотреть довольно скучные по совокупности возможностей модели из этой серии M5 и M5 Plus, далее перешли к обзору более свежей M8. Но и она не смогла ничем нас порадовать, поскольку также оказалась устаревшей морально и технически моделью, основанной на все той же старой и слабой SoC MediaTek MT6580, и к тому же была даже лишена поддержки 4G. Еще тогда мы решили, что уж лучше, добавив совсем немного денег, приобрести старшую версию M8 Pro, которая работает на более свежей SoC MT6737 и поддерживает сети LTE. Сегодня, наконец, пришел черед и для смартфона Leagoo M8 Pro стать героем полноценного обзора и продемонстрировать, способен ли он подтвердить выданный ему заочно титул лучшей модели в линейке Leagoo «М Series».

Основные характеристики Leagoo M8 Pro

SoC MediaTek MT6737, 4 ядра ARM Cortex-A53 @1,25 ГГц

GPU Mali-T720

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 5,7″, 1280×720, 257 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE FDD (B 1/3/7/8/20)

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS

Micro-USB 2.0, USB OTG

Основная камера 13 Мп, автофокус, f/2,8, видео 720p

Дополнительная тыльная камера 5 Мп

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 3500 мА·ч

Размеры 155×80×9,8 мм

Масса 232 г

Средняя цена T-1724070987 Розничные предложения L-1724070987-10

Комплект поставки

Смартфон Leagoo M8 Pro продается в очень большой картонной коробке, размеры которой совершенно не обусловлены ее скудным содержимым. На дне покоится лишь пара целлофановых пакетиков с аксессуарами да тонкая бумажная книжица с документацией, больше ничего.

Комплект аксессуаров минимален: он состоит лишь из сетевого адаптера (выходной ток 1 А 5 В), соединительного кабеля и никчемных наушников без резиновых накладок.

Внешний вид и удобство использования

Leagoo в очередной раз сделала ставку на шасси из металла: мощная рама переходит в массивный обод, идущий по периметру корпуса. Конструкция явно крепкая и надежная, однако из-за обилия металла довольно тяжелая: масса 5,7-дюймового смартфона Leagoo M8 Pro превышает 230 г, что много для любого карманного устройства, аппарат действительно очень тяжелый.

Дизайн здесь самый простой, без особых художественных изысков, но вместе с тем вполне приятный на вид, аккуратный и привлекательный. Смартфоны М-серии у Leagoo действительно симпатичные, и М8 Pro не стал исключением. Качественно собранный, он ничем не хуже в этом плане продуктов аналогичного уровня более известных брендов. В общем, с внешним видом у новинки полный порядок.

А вот что касается эргономики, то аппарат сложно похвалить за удобство управления, поскольку он не только очень тяжелый, крупный и довольно толстый, но еще и очень скользкий. Глянцевая пластиковая задняя крышка имеет максимально скользкую лакированную поверхность, из-за чего смартфон некомфортно удерживать в руках, и к тому же на корпусе повсеместно остаются отпечатки пальцев.

Кстати, что касается габаритов и конкретно толщины: китайцы, видимо, совершенно не могут работать без обмана, он вскрывается практически в каждом обзоре продуктов традиционных мелких производителей из Поднебесной, таких как Leagoo, Doogee, Ulefone и др. Казалось бы, когда выпускаешь огромный 5,7-дюймовый смартфон весом 230 граммов, все и так понимают, что он не может быть тонким и изящным. Но нет, обязательно нужно приврать где-нибудь в описании. Вот и здесь минимальная толщина корпуса в реальности оказалась на миллиметр больше, чем указано в описании, а габаритная толщина, учитывая выпирающий модуль с камерой, еще больше.

Сама крышка традиционно крепится на нескольких пластиковых защелках, сидит крепко, легко снимается. Крышка тонкая и гибкая, при сжатии корпуса слышатся легкие похрустывания.

Карточки устанавливаются в разъемы, расположенные под съемной задней крышкой. Все три разъема доступны одновременно, то есть карту памяти можно установить одновременно с двумя SIM-картами. Оба слота предназначены для SIM-карт формата Micro-SIM. Для удобства извлечения застрявшей карты у первого слота имеется дополнительное сквозное отверстие, а у второго — нет. Застрявшую в нем карту вообще не за что ухватить, вынимается она мучительно тяжело.

Батарея здесь литий-полимерная (маркировка BT-572P), съемная, имеет емкость 3500 мА·ч, при установке она подпирает собой все три карточки, поэтому о горячей замене речи не идет.

На тыльной стороне модуль с камерами, вспышкой и площадкой дактилоскопического датчика едва заметно выпирает за пределы поверхности корпуса. Но это не делает смартфон неустойчивым: лежащий на столе аппарат не покачивается при прикосновениях к экрану.

Сканер отпечатков пальцев в Leagoo M8 Pro работает неспешно, порой авторизация не срабатывает. С помощью отпечатка пальца можно не только разблокировать устройство, но и выполнять несколько иных функций (инициализация фотосъемки, пролистывание рабочих столов, управление проигрывателями, ответ на звонок).

Основной динамик выведен сюда же, на тыльную сторону, звук лежащего смартфона слегка приглушается, но не полностью.

К боковым клавишам особых претензий нет, они крупные, нащупываются легко. Разве что ход имеют слишком короткий и не очень отчетливый, но это уже из разряда придирок, в целом с кнопками у Leagoo M8 Pro порядок.

Передняя панель прикрыта защитным стеклом с покатыми краями. Смартфон, к сожалению, лишен индикатора событий, а подсветка кнопок ему не требуется, поскольку физических управляющих кнопок у него нет, используются кнопки на экране. Учитывая это, в очередной раз можно посетовать на огромное пустующее пространство под экраном, которое вообще ничем не занято. Сократив его, можно было бы значительно уменьшить в габаритах это и без того массивное мобильное устройство.

Разъем Micro-USB, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG, установлен в нижнем торце. Он соседствует с разговорным микрофоном, но больше здесь ничего нет.

На верхний торец вынесли 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Отверстия вспомогательного микрофона нигде обнаружить не удалось, так что, видимо, системы шумоподавления в смартфоне не предусмотрено.

Выпускается Leagoo M8 Pro в двух разных цветовых модификациях: есть золотистый и темно-серый варианты. У обоих корпусов передние панели окрашены в единый с крышкой и боковинами цвет, так что все вместе это смотрится цельно и законченно. Темный вариант, пожалуй, даже более привлекателен своей строгостью.

Экран

Смартфон Leagoo M8 Pro оснащен сенсорным дисплеем IPS с размерами больше обычного: они составляют здесь 72×128 мм при диагонали в 5,7 дюйма. Экран совмещен с защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Разрешение при этом составляет лишь 1280×720, что при такой большой физической площади экрана дает невысокую плотность точек: всего около 257 ppi. Рамка вокруг экрана на общем фоне не выглядит здесь особо широкой: по бокам она имеет ширину примерно по 4 мм, сверху — 13 мм, снизу — 15 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 5 одновременных касаний мультитач. Есть возможность активации экрана двойным постукиванием.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана гораздо хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Leagoo M8 Pro, далее их можно различать по размеру):

Экран у Leagoo M8 Pro существенно светлее. Связано это с тем, что между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы есть воздушной промежуток. Из-за наличия границ стекло/воздух и воздух/матрица с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны плохо смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки. Зато их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дешевле, так как менять нужно только его. На внешней поверхности экрана, скорее всего, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, но эффективность его низкая, оно заметно хуже, чем у Nexus 7, хотя следы от пальцев удаляются чуть легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 550 кд/м², минимальное — 25 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, но, учитывая отвратительные антибликовые свойства, читаемость в солнечный день вне помещения будет плохой. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 220 кд/м² (многовато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 460 кд/м² (тоже слишком ярко), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 550 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 30, 315 и 550 кд/м² (среднее значение немного завышено), регулятор на 0% — 10, 100 и 550 кд/м² (нормально), нас больше устроил вариант на 25% — 10, 210 и 550 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. На микрофотографии можно разглядеть типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Leagoo M8 Pro и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

На экране Leagoo M8 Pro насыщенность цветов чуть выше естественной. Причина — в излишнем затемнении изображения, а также в том, что цветовой контраст немного увеличен. Также цветовой баланс заметно отличается от баланса экрана Nexus 7.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Leagoo M8 Pro контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), и уменьшилась примерно одинаково. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает фиолетовый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, хоть и не идеальная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1000:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 22 мс (11 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 36 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,50, что выше стандартного значения 2,2, потому и изображение затемнено. При этом реальная гамма-кривая немного отклоняется от степенной зависимости:

Динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы в данном случае не обнаружили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют насыщенность, близкую к естественной. Баланс оттенков на шкале серого не очень хороший, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но хоть отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE заметно изменяются от оттенка к оттенку — это отрицательно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть достаточно продвинутая система из профилей и настроек, якобы предоставляющая возможность скорректировать цветовой баланс и пр. Называется она MiraVision. Впрочем, попытки исправить с ее помощью цветовой баланс не увенчались успехом, так как коррекция цветовой температуры приводит к тому, что оттенок полутонов меняется, а точка белого — почти нет, смотрится это отвратительно.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость, но обладает плохими антибликовыми свойствами, поэтому устройством с большим трудом можно будет пользоваться вне помещения летним солнечным днем. Для условий полной темноты можно установить комфортный уровень яркости. Есть и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести отсутствие мерцания. К значимым недостаткам мы отнесем слабое олеофобное покрытие и низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Качество экрана невысокое.

Камера

Фронтальная камера у Leagoo M8 Pro делает снимки с максимальным разрешением 8 Мп. Объектив имеет фиксированную диафрагму f/2,8, но на фирменном сайте лукаво указано f/2,4. Автофокуса нет, вспышки тоже. Есть функция обнаружения лица и, конечно же, инструменты для ретуши портрета. Само качество съемки скромное.

Основная камера Leagoo M8 Pro делает фото с максимальным разрешением 13 Мп. Объектив имеет ту же фиксированную диафрагму f/2,8, вспышка одинарная и не очень яркая. Автофокус медлительный, стабилизации нет.

Назначение дополнительной 5-мегапиксельной камеры так и осталось не до конца проясненным. О ней известно лишь то, что указали сами разработчики в описании. А в нем оказались смешаны оба возможных варианта использования второго модуля, что наводит на подозрения. С одной стороны, это монохромная камера для захвата черно-белого изображения, но на деле в настройках не нашлось никакого монохромного режима. С другой стороны, про нее же сказано, будто дополнительная камера используется для анализа глубины сцены и делается это для возможности размытия фона при использовании режима широкой диафрагмы. Но тут сколько мы ни прикрывали пальцем глазок второй камеры — никакого эффекта. Как на самом деле работает вторая камера и есть ли она тут вообще — так и осталось загадкой.

Упомянутое «боке» обеспечивается здесь лишь программным путем, когда в пятно резкости попадает объект съемки, а остальное размывается. При этом в пятно вполне может попасть и часть фона, тогда и она останется резкой. В общем, все это лишь видимость, хорошего эффекта размытия фона таким способом не добиться.

Вручную можно выбрать разрешение, задать настройки жестов, звукового сопровождения затвора, есть голосовое управление и функция распознавания лиц. Можно даже скачать из интернета дополнительные сюжетные режимы, например детский. После установки они попадают в раздел с выбором сюжетных режимов (ночной, портретный, детский и пр.). Там же можно выбрать режимы панорамы или HDR. Вручную можно настраивать и выставлять экспозицию, светочувствительность (до ISO 1600), баланс белого, яркость, контрастность, насыщенность и резкость. Есть функции обнаружения лиц, улыбки и возможность съемки по жесту.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 720р, стабилизации при съемке нет. Однако с видеосъемкой у Leagoo M8 Pro все, на удивление, не так плохо. Да, детализация при разрешении в 720р, конечно, не слишком высока, но все остальное (плавность видеоряда, отсутствие артефактов, яркость, контрастность и цветопередача) вполне удовлетворительно. Записываемый при этом звук также весьма неплох, он лишен искажений, вполне разборчивый и чистый.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость по полю кадра. С макросъемкой камера справляется неплохо. Номера ближайших машин различимы. Неплохая детализация на средних планах Резкость падает к краям кадра, но в центре она весьма неплоха, хоть и достигается программным путем. Не считая углов, текст отработан хорошо.

Камера получилась хорошей, и кроме нерезкости по краям кадра придраться здесь особо и не к чему. Местами, конечно, программно повышенная детализация бросается в глаза, но лишь при рассмотрении в полный размер. Резкость по полю и по планам хорошая, и снимки в целом выглядят весьма достойно. В итоге камеру вполне можно использовать в большинстве сценариев, даже вопреки упомянутым недостаткам.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Leagoo M8 Pro шире, чем у обычной модели М8, лишенной даже поддержки 4G. Leagoo M8 Pro умеет работать в сетях 4G, при этом имеет поддержку всех трех наиболее распространенных у российских операторов диапазонов FDD LTE (band 3, 7 и 20). Поддерживается также и один диапазон TD LTE (Band 40). Остальные возможности по-прежнему скудны: поддерживается только один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), Bluetooth имеет версию 4.0, NFC нет вообще. Само качество связи особых претензий не вызвало, в сетях московских операторов смартфон ведет себя достаточно уверенно.

А вот навигационная часть совсем не порадовала: модуль поддерживает лишь одну из спутниковых систем — GPS. При холодном старте первые спутники обнаруживаются очень долго — более минуты. Датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ, смартфон, к сожалению, не оснастили.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы настройки сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук достаточно громкий и вполне чистый. Есть штатная возможность записи телефонных разговоров с линии. Виброзвонок по силе гораздо ниже среднего уровня, едва чувствуется в руке.

Платформа смартфона не поддерживает одновременный режим ожидания двух SIM-карт в 3G/4G, вторая карта может работать и находиться в активном ожидании только в 2G. Интерфейс позволяет выбрать для каждой из функций определенную карту заранее или прямо во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Leagoo M8 Pro используется Google Android версии 6.0 с возможностью получения обновлений по воздуху (ОТА). Стандартно для Leagoo, на месте и предустанавливаемая оболочка Freeme OS 6.0. Однако изменений относительно чистой ОС Google здесь не так много: добавлена поддержка работы с жестами, а в установленном ланчере отсутствует меню приложений.

Производитель тактично решил не обременять пользователя дополнительными приложениями, рекомендуемые программы предлагается скачать самостоятельно из собственного раздела AppStore. В самом же смартфоне из сторонних приложений имеется лишь файловый менеджер и системная утилита для мониторинга и очистки памяти, а также управления безопасностью.

Для прослушивания музыки имеется музыкальный проигрыватель с приятно оформленным интерфейсом и встроенной автоматической системой улучшения звука (BesAudEnh), а вот штатного эквалайзера с пресетами в нем не оказалось. Звучит смартфон и в наушниках (не комплектных), и даже через основной динамик весьма неплохо (для своего уровня). Звук чистый, насыщенный и довольно громкий. Известно, что в схеме применен усилитель Awinic K7. Достойное звучание — это один из немногочисленных однозначных плюсов рассматриваемого аппарата. Диктофон есть, особой чувствительностью микрофон не отличается, но в целом пользоваться им можно. Есть и встроенное FM-радио, умеющее записывать программы с эфира.

Производительность

Аппаратная платформа Leagoo M8 Pro строится на базе SoC MediaTek MT6737. В конфигурацию 64-битной платформы входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,25 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем ОЗУ равняется 2 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 16 ГБ. Из них в реальности свободно примерно 1,1 ГБ ОЗУ и 10 ГБ ПЗУ.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, и для этого не придется изымать одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Можно отформатировать карту памяти так, чтобы устанавливать на нее приложения. Есть возможность подключения внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

MediaTek MT6737 — это одна из самых простых современных платформ для мобильных устройств начального уровня, она ориентирована на ультрабюджетный класс устройств. Ждать от нее высоких показателей производительности было бы глупо, но герой обзора и тут умудрился показать самые низкие результаты в сравнении с предыдущими протестированными смартфонами на MT6737. Продемонстрировать сейчас в AnTuTu всего 20К очков — это надо умудриться. В общем, аппаратные возможности героя обзора минимальны, смартфон во всех тестах показывает совсем низкий уровень, гораздо ниже среднего. Требовательные игры заметно притормаживают, это хорошо видно на примере игры Mortal Kombat X.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Leagoo M8 Pro

(MediaTek MT6737) Leagoo M8

(MediaTek MT6580) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 20714 24094 40659 44418 56991 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 530/1465 406/1136 586/2417 635/2071 787/3300

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Leagoo M8 Pro

(MediaTek MT6737) Leagoo M8

(MediaTek MT6580) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 103 — 323 288 378 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 3 — 8 4 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 1 — 3 4 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 10 8 21 15 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 6 4 13 16 19

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Leagoo M8 Pro

(MediaTek MT6737) Leagoo M8

(MediaTek MT6580) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 15255 14308 11288 11298 9587 Google Octane 2

(больше — лучше) 2502 2290 3343 3191 4428 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1752 1979 1570 1365 1084

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев очень сильно локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 42 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса). Такой нагрев нельзя назвать незначительным.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080 24 fps, AAC воспроизводится со значительными задержками не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080 24 fps, AC3 воспроизводится со значительными задержками не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона среднее, однако в большинстве случаев, если ограничиться типичными для кино частотами кадров, то кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что в случае файлов 60 кадр/с как минимум один кадр за секунду пропускается, но чаще — больше, и по несколько подряд. Причина — в нетипично низкой частоте обновления экрана, равной 59 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях примерно пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Съемная литий-полимерная аккумуляторная батарея, установленная в Leagoo M8 Pro, имеет точно такую же емкость, как у обычной модели M8: 3500 мА·ч. Но рассматриваемый смартфон демонстрирует даже более слабые результаты, здесь автономность совсем уж на минимальном уровне. Такой уровень еще можно назвать удовлетворительным, но сейчас трудно приобрести смартфон с худшими показателями.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Leagoo M8 Pro 3500 мА·ч 12 ч. 20 м. 7 ч. 20 м. 4 ч. 50 м. Leagoo M8 3500 мА·ч 13 ч. 30 м. 7 ч. 50 м. 4 ч. 50 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Doogee Y6 3200 мА·ч 16 ч. 00 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 50 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора чуть более 12 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат работает около 7 часов. В режиме 3D-игр смартфон проработал менее 5 часов.

Смартфон не поддерживает быструю зарядку, комплектный сетевой адаптер выдает максимальный ток 0,75 А при напряжении 5 В, от него аппарат заряжается долго, в течение 4 часов. Беспроводная зарядка, естественно, тоже не поддерживается.

Итог

Модель Leagoo M8 Pro в китайских онлайн-магазинах можно заказать всего на тысячу рублей дороже, чем обычную версию Leagoo M8 (5500 против 4500 ). И теперь окончательно понятно, что это будет более разумным выбором. Пусть данный смартфон тоже слаб в плане аппаратной начинки и качества экрана, а также не блещет высоким уровнем автономности, но все же у него есть весомые преимущества перед простой версией М8. Во-первых, это поддержка LTE, причем всех трех российских диапазонов FDD, да еще и поддерживается Band 40 TDD LTE в придачу. Смартфон вполне уверенно ведет себя в сетях российских операторов, это важно. Во-вторых, данная модель поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Это, кстати, стало возможным из-за более современной платформы, и это также довольно весомый аргумент в пользу версии Pro. К тому же, тут все весьма неплохо со звуком, а корпус можно охарактеризовать как привлекательный и практичный. Учитывая крепкую массивную металлическую раму, такой смартфон, пожалуй, можно смело приобретать детям в качестве неубиваемого первого мобильника или просто в качестве аппарата, который не жалко подвергать не слишком щадящим условиям эксплуатации: за такие деньги всегда можно купить другой.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор смартфона Leagoo M8 Pro:

Наш видеообзор смартфона Leagoo M8 Pro можно также посмотреть на iXBT.Video