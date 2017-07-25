Экспресс-обзор модулей памяти DDR4 Corsair Vengeance RGB

с настраиваемой подсветкой

Светодиодная подсветка компьютерных комплектующих появилась далеко не вчера, но продолжает оставаться популярной несмотря на скептицизм части пользователей. На основных рабочих характеристиках продуктов она никак не сказывается — просто многим это нравится. Разумеется, придется позаботиться о соответствующем корпусе, дабы вся «красота» была видна, но за прошедшие годы решать эту проблему научились и производители, и покупатели.

Стоит отметить, что первое время подсветка была ненастраиваемой — собственно, и начиналась тема с кустарных самостоятельных экспериментов любителей моддинга, так что никакого особого выбора, кроме добавления светодиодов постоянного свечения и простых эффектов, у них и не было. Примерно пять лет назад началась новая эра: подсветка стала управляемой. Причем возможность подключения дополнительных светодиодных RGB-лент к системным платам позволила добавить подсветку к компонентам, изначально ее лишенным, и гибко управлять всем процессом при помощи встроенного в плату контроллера. А вот компьютерные комплектующие, снабженные регулируемой RGB-подсветкой, отличные от системных плат, начали появляться совсем недавно. Причем первое время, как и следовало ожидать, получалось управлять лишь эффектами, но не цветом. Сейчас эта проблема в основном снята — в частности, рассматриваемый нами сегодня комплект памяти допускает гибкую настройку многих параметров без необходимости в каких-либо дополнительных аппаратных средствах.

Слишком подробно изучать сам комплект памяти, впрочем, мы не будем: это своеобразный «первый взгляд» на ключевые особенности, дополненный видеороликом, поскольку когда дело касается эстетики, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Подробное же тестирование и не нужно: как мы уже не раз убеждались, влияние оперативной памяти на производительность компьютера невелико — лишь бы ее объем был достаточным. При этом от конкретных модулей мало что зависит — разве что максимальная частота и тайминги, но этот вопрос крайне индивидуален и сильно привязан к конкретным процессорам и системным платам. Впрочем, немножко мы затронем и его.

Corsair Vengeance RGB в целом

На данный момент серия включает шестнадцать различных комплектов, но почти все они набраны модулями памяти DDR4 по 8 ГБ. Таковых в комплекте может быть от двух до восьми, что обеспечивает суммарную емкость от 16 до 64 ГБ. Остальные модификации получаются за счет максимальной гарантированной рабочей частоты (разумеется, можно попробовать и более высокие значения): от 2666 до 4266 МГц. При этом разными могут быть и задержки, что, естественно, сказывается на цене и на производительности: самый бюджетный набор из двух модулей рассчитан на 2666 МГц с CAS Latency 16, что подразумевает куда менее строгий отбор, чем 3466 МГц с тем же CL.

Некоторое время назад в семействе появились три набора из модулей по 16 ГБ. Старший из них включает четыре модуля, так что купив два подобных комплекта, можно довести объем памяти в системе до 128 ГБ. Но в «готовом виде» подобный «супернабор» компания пока не продает, что вполне объяснимо невысоким спросом. А все ходовые объемы полностью «покрыты», причем неважно, используете ли вы процессор с двух- или с четырехканальным контроллером памяти: обновление линейки позволяет и в первом случае получить «предельные» 64 ГБ (при наличии хотя бы четырех слотов для памяти на плате, разумеется).

Традиционно для «оверклокерской» памяти в общем и семейства Vengeance в частности, все модули снабжены радиаторами. По сути, как уже не раз было сказано, они являются лишь моддинговым аксессуаром, т. е. нужны для красоты, а не для улучшения рабочих характеристик. Но в общем и целом — не мешают. Тем более, светодиоды на «голой» РСВ смотрелись бы слишком уж утилитарно :) Поэтому радиаторы в линейках Vengeance LED (более ранняя разработка компании — с неуправляемой подсветкой) и Vengeance RGB немножко крупнее и красивее, чем, например, у изученных нами ранее модулей Corsair Vengeance LPX. Однако «эффективность» у них аналогичная, как и прирост производительности при увеличении тактовой частоты.

Набор CMR32GX4M4C3000C15 и его практические испытания

Мы использовали средний комплект: 4 модуля с частотой до 3 ГГц. Память оптимизирована для систем Intel с четырехканальным контроллером памяти, но может использоваться и в других, хотя о совместимости с платформами AMD производитель ничего не говорит.

Естественно, первым же делом мы установили комплект в плату с АМ4 и убедились в том, что управление подсветкой работает (о чем чуть ниже) — и сами модули, разумеется, тоже :) Но работают они в режиме по умолчанию, т. е. с профилем «JEDEC»: на частоте 2133 МГц, с таймингами 15-15-15-36 и при напряжении питания 1,2 В. Других стандартных профилей в SPD обнаружено не было.

В принципе, если ручное «выжимание» долей процентов не планируется, достаточно воспользоваться профилем Intel XMP 2.0, что изменит тайминги на 15-17-17-35 и повысит напряжение питания до 1,35 В. Результирующая частота же будет зависеть от платформы. На LGA1151 (мы проверили Core i7-6700K и i7-7600K) и LGA2011-3 (Core i7-6850K) получаются как раз искомые 3 ГГц. У плат под АМ4 такой частоты среди поддерживаемых обычно нет, так что с AGESA 1.0.0.6a после активации профиля по умолчанию память работает на 2933 МГц, а с более ранними версиями — на 2666 МГц. Переход на следующую ступеньку (3200 МГц) с 1.0.0.6a без тонкой настройки уже невозможен. Впрочем, со старыми версиями прошивки не удавалось получить даже 2933 МГц. Таким образом, для Ryzen лучше выбрать двухмодульный набор CMR32GX4M2C3200C16 либо немного сэкономить.

В общем и целом, что Corsair декларирует, то и получается в реальной системе, причем без каких-либо проблем в работе и независимо от платформы — включая и официально неподдерживаемую. Ну а дальнейший разгон, как уже было сказано, процесс творческий и сильно зависит как от окружения, так и от конкретного экземпляра модулей. Впрочем, если вас интересует только повышенная частота, логично будет разгонять более дешевые модули (в т. ч. и «официально» не предназначенные для оверклокеров), а основной особенностью Vengeance RGB является подсветка. Повышенные же частоты (причем легко достижимые без ручных настроек) — просто приятный бонус.

В принципе, этот бонус оказывается довольно ощутимым, если меряться результатами синтетических тестов: в качестве примера мы приводим результаты Core i7-6700K с двумя профилями — обычным (это как раз штатный для процессора режим DDR4-2133) и XMP (частота 3000 МГц), где первый принят за 100%.

Но если спуститься с синтетических небес на землю, результаты оказываются куда менее впечатляющими. Особенно в игровых приложениях, на которые так любят упирать производители: как видим, существенно пришпорить встроенное видеоядро не выходит, а дискретная видеокарта, конечно, радикально улучшит производительность, но от ПСП системной памяти не зависит вовсе. В то же время, приложения, способные ускориться при прочих равных на 5%-8%, существуют, и это не так уж мало. Однако, повторимся, увеличение производительности в данном случае стоит рассматривать как дополнительный бонус, а не основную причину приобретения подобного комплекта. Основная же причина формулируется одним словом...

Подсветка

Таковая начинает работать сразу после включения — по умолчанию настроена циклическая смена основных цветов. В принципе, этого уже достаточно для того, чтобы «оживить» систему — особенно, если подсветкой снабжены и другие ее компоненты. Однако для полного погружения необходимо скачать утилиту Corsair Link, которая как раз и управляет настройками. С ее помощью подсветку можно настраивать для каждого модуля индивидуально либо группировать их любым удобным образом. Во всех случаях доступны четыре режима работы: постоянный свет, эффект радуги, пульсация и попеременная смена цветов. Кроме того, для последних трех можно настроить направление изменения цветов, а также задержки при переключении. И, разумеется, гибким образом выбираются сами цвета из полной RGB-палитры.

После настройки все параметры сохраняются непосредственно в модулях — постоянной работы какого-либо ПО не требуется. Более того, настроенные в одной системе модули можно переставить в любую другую, и режимы работы, естественно, будут сохранены. Впрочем, для пользователя продукции Corsair данная утилита полезна всегда, поскольку она предназначена для мониторинга и управления всей системой. Полная функциональность, разумеется, обеспечивается только для продуктов самой Corsair (например, можно посмотреть температуру любого модуля памяти или твердотельного накопителя), а сторонние продукты обслуживаются постольку поскольку, но как минимум стандартные сенсоры, типа температуры процессора или системной платы, мониторятся тоже.

А как это все выглядит и, в особенности, как работает подсветка, показано в нашем видеообзоре — это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать :)

Наш видеообзор комплекта модулей памяти Corsair Vengeance RGB можно также посмотреть на iXBT.Video

Итого

В принципе, все, что нужно знать о модулях памяти семейства Corsair Vengeance RGB — во-первых, это красиво. Нет, разумеется, покупатель получит от этих модулей все, чего принято ожидать от памяти такого уровня: и повышенные частоты работы (причем устанавливаемые в два клика), и радиаторы, и емкость 16—64 ГБ, что покрывает основные потребности даже самых требовательных пользователей компьютеров (а можно уже и больше — благодаря появлению наборов из модулей по 16 ГБ). Однако таких продуктов на рынке много, а вот модулями памяти с подсветкой современный потребитель пока не избалован. Тем более — с гибко регулируемой подсветкой. Такие модули — товар штучный, по-своему даже эксклюзивный. И сто́ят такие комплекты, разумеется, немало, хотя и не экстремально много: комплект, попавший к нам на тесты, в рознице на момент написания статьи стоил порядка 20 тысяч рублей — это всего на 20% дороже, чем обойдутся вам четыре самых дешевых модуля DDR4-2133 по 8 ГБ, которые работать будут, может, и не хуже, но (как в анекдоте про поддельные елочные игрушки) радости в дом не принесут.