Мультипекарь Redmond RMB-M713/1 Устройство для большой семьи и сноровистой хозяйки

Предыдущий мультипекарь «шестисотой» серии мы исследовали около года назад, и он оставил у нас самые приятные впечатления за исключением одного момента: было совершенно очевидно, что размеры устройства основательно ограничивают его производительность, и для большой семьи (или большого застолья) скорости выдачи готового продукта может не хватить. Новый мультипекарь «семисотой» серии, который мы будем рассматривать сегодня, компактным назвать нельзя, зато и производительность его как минимум в два раза выше. Остальное — многофункциональность, определяемая количеством имеющихся у пользователя сменных панелей, легкость эксплуатации и простота ухода — осталось на том же уровне. Однако Redmond RMB-M713/1 отличается от младшей модели не только размером и мощностью. Например, в данной модели предусмотрена возможность использовать прибор в открытом положении — в этом случае обе панели образуют единую жарочную поверхность. Разнообразные съемные панели позволят приготовить с помощью мультипекаря не только вафли и печенье разных видов и форм, но также пиццу, бургеры, пироги, омлет и многое другое. Отдельно радует возможность использовать мультипекарь в качестве контактного гриля. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Модель RMB-M713/1 Тип мультипекарь Страна производства Китай Гарантия 2 года Потребляемая мощность 1400 Вт Материал корпуса металл/пластик Цвет корпуса черный/металлик Материал сменных жарочных панелей металл с антипригарным покрытием Панели в комплекте комплект сменных панелей для выпечки мягких бельгийских и венских вафель Размеры панелей (Ш×В×Г) 28×1×22 см Аксессуары есть возможность приобрести дополнительные панели для выпечки и жарки Тип управления отсутствует Индикаторы питания и готовности к работе Максимальный угол открытия крышки 180° Длина шнура 85 см Размер (Ш×В×Г) 29×11×37 см Вес 3,15 кг Упаковка 31×38×12,5 см Вес с упаковкой 3,73 кг Средняя цена T-1731502308 Розничные предложения L-1731502308-10 Комплектация Коробка исполнена в фирменном стиле Redmond: однотонный темный фон, яркие изображения и большое количество текстовой информации. На черном фоне размещены фотографии устройства и вафель, которые можно испечь с помощью входящих в комплект панелей. Информация, приведенная на боковых сторонах, поможет ознакомиться с краткими техническими характеристиками устройства и ассортиментом съемных панелей, которые можно приобрести дополнительно. Вообще, изучение упаковки позволит составить первое впечатление о приборе, даже не распаковывая его. Коробка удобного размера оснащена ручкой для переноски. В коробке прибор плотно уложен с помощью пенопластовых вкладок, что защищает его от ударов и повреждений во время транспортировки и хранения. Вскрыв упаковку, внутри мы обнаружили: сам прибор с установленной парой панелей и комплект документации — книгу рецептов, инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон. На первый взгляд В сложенном виде мультипекарь похож на небольшой пластиковый чемоданчик с ручками. Изготовлен корпус прибора из пластика и вставок из металла. Углы корпуса скруглены. Верхняя и нижняя панели фиксируются в сложенном положении с помощью накидной пластиковой защелки. Защелка предполагает производить выпечку в двух положениях панелей: вплотную друг к другу и на небольшом расстоянии между ними. На наружной части верхней панели имеется пластиковая откидная деталь малого размера в форме полумесяца. Откидывать ее необходимо в том случае, если мультипекарь предполагается использовать в раскрытом на 180° виде: тогда эта деталь выступает в роли опоры. Со стороны дна на корпусе имеются две ножки с резиновыми вставками, противодействующими скольжению, отверстия для выхода нагретого воздуха и небольшое основание с выходящим из него шнуром электропитания. Длина шнура невелика, но представляется достаточной для использования в обычных условиях. Специальным отсеком для хранения шнура прибор не оснащен, но, в принципе, кабель можно наматывать вокруг выступающего основания. Внутри мультипекаря устанавливаются сменные панели. Они надеваются и снимаются с помощью кнопок-задвижек, расположенных в области ручек. Рядом можно видеть наклейку с подсказкой-предупреждением о недопустимости защелкивания панелей. При снятии и установке этих аксессуаров следует отодвигать задвижку. По умолчанию прибор укомплектован панелями для выпечки толстых бельгийских и венских вафель. За одну итерацию можно испечь четыре довольно крупных по размеру (10×12 см) изделия. Нагревательные элементы мультипекаря прикрыты металлической панелью в отличие, кстати, от более ранних моделей меньшего размера. Нам это решение кажется удачным: таким образом, жар от нагревательных элементов равномернее рассеивается по всей рабочей поверхности жарочной панели. Матово-серебристые вставки прочные, изготовлены из толстого листа металла. В раскрытом виде мультипекарь устойчиво стоит на столе, так что потребности придерживать откидную крышку во время закладки теста или извлечении готовых изделий не возникает. Снаружи ручек мультипекаря находятся два индикатора: слева на нижней части — зеленого цвета, справа на верхней — красного. Дополнительно на тесты производитель прислал три дополнительные панели: для печенья «Орешки» (RAMB-118), для горячих сэндвичей (RAMB-101), для пончиков (RAMB-105). Панели поставляются в небольших коробках размером 25×3×28,5 см. На упаковке изображены сами панели и варианты изделий, которые можно с их помощью испечь. На задней стороне приведен рецепт блюда, фотография с вариантом сервировки или украшения и краткие технические характеристики. Панели изготовлены из силумина. Наружная сторона покрыта антипригарным керамическим покрытием Ceralon. Покрытие нанесено равномерно, без потертостей и сколов. Итак, прибор выглядит аккуратно изготовленным. Производит впечатление простого в управлении и эксплуатации аппарата. Никаких замечаний в ходе визуального осмотра у нас не возникло. Инструкция Руководство по эксплуатации мультипекаря Redmond RMB-M713/1 изготовлено в виде маленькой брошюрки формата А6. Документ напечатан на глянцевой бумаге, информация представлена на трех языках, в том числе русском. Содержание стандартно: схема устройства с наименованием отдельных частей и деталей, меры безопасности, технические характеристики и рекомендации по эксплуатации. Сведения преподносятся простым языком и будут понятны всем. Любопытен и полезен для начинающего пользователя раздел, посвященный ошибкам при приготовлении и способам их устранения. В комплект входит также книга рецептов, представляющая собой красочный буклет, содержащий 45 рецептов различных блюд. Кроме стандартных вафель и печенья представлены рецепты пирожков, запеканок, сэндвичей, закусок, горячих блюд, а также здоровой выпечки, например, вафель с льняной мукой, морковью, цельнозерновых маффинов с отрубями и т. п. В целом, есть, чем вдохновиться или с чего начать освоение устройства. Форма изложения рецепта удобна: снимок готового блюда, перечень ингредиентов, порядок приготовления, ориентировочное время приготовления и фотография панелей, которые следует использовать. Книга напечатана на плотной глянцевой бумаге, фотографии яркие и вызывающие желание поэкспериментировать. Традиционно для Redmond первые 10 страниц посвящены рекламным материалам, несколько последних страниц предназначены для записей. Управление Все управление мультипекарем заключается в его подключении к сети электропитания. При включении загорается зеленый индикатор, расположенный слева на ручке нижней части прибора. Нагрев панелей прекращается, когда загорается находящийся справа красный индикатор, сигнализирующий о том, что пора выкладывать тесто или продукты на панели. Зеленый индикатор горит все время, пока прибор подключен к сети. Красный индикатор готовности к работе периодически отключается. Наблюдать за индикаторами не очень удобно: расположены они низко и горят неярко, однако особых затруднений этот факт не вызывает. Выключается устройство посредством простого действия: извлечения вилки из розетки. Принципы использования прибора интуитивно понятны: даже жарка блинов на сковороде представляется более сложным процессом, чем выпечка вафель в мультипекаре. Использование Подготовка При первом использовании производитель рекомендует протереть корпус мультипекаря влажной тканью, сменные панели промыть мыльной водой и тщательно просушить. Затем следует установить прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из-под крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные устройства и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры. Завершается подготовка подключением прибора к сети. Эргономика Особых нюансов или замечаний в ходе эксплуатации выявлено не было. Прибор настолько прост, а управление им элементарно, что не требуется никаких физических или интеллектуальных усилий. Антипригарное покрытие сменных панелей позволяет готовить без использования масла. Но при желании, необходимости или согласно требованиям рецептуры можно нанести на панели небольшое количество масла или жира. Отметим лишь одну особенность, которая проявилась при эксплуатации не входящих в комплект панелей для выпечки печенья и пончиков. Некоторые блюда будут требовать от пользователя или предварительной подготовки сырья для загрузки в мультипекарь, или особой сноровки. Так, например, прибор позволяет за одну заправку испечь 12 пончиков или 25 половинок печенья «Орешки». То есть от кулинара требуется довольно быстро загружать формы тестом. В противном случае часть изделий достигнет готовности в то время, как другая часть будет еще сырой. Мощность нагрева оказалась достаточной для приготовления всех запланированных блюд и выпечных изделий. Отметим и равномерность нагрева панелей в разных их частях по поверхности. Несомненно, этот факт — заслуга металлических пластин над нагревательными элементами. Непосредственно во время работы на некоторых частях мультипекаря может скапливаться не успевающий выйти горячий пар. В принципе, на качестве выпечки это никак не отражалось. Влага довольно быстро испарялась при откидывании крышки. Снимаются и закрепляются панели элементарным действием. Подсказка, нанесенная на корпусе, предупреждает о недопустимости защелкивания. Все операции по установке или снятию панелей должны производиться только с помощью отодвигания защелки-фиксатора. Накидная защелка верхней панели позволяет выпекать вафли или готовить другие блюда не только при плотно сомкнутых панелях, но и при расстоянии между панелями в один сантиметр. Эту возможность мы использовали, например, при изготовлении горячих сэндвичей и пирожков. Уход Уход за мультипекарем не отличается сложностью. Корпус следует протирать влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора. Съемные панели необходимо промывать теплой мыльной водой каждый раз после использования. Запрещено мыть панели в посудомоечной машине или использовать для их очистки губки с абразивным покрытием или любые химически агрессивные чистящие средства. Тестирование Объективные тесты Энергопотребление мультипекаря Redmond RMB-M713/1 составило: при нагреве — 1390 Вт, в паузе — 0,4 Вт. Следовательно, фактическая мощность совпадает с заявленной. Достигает нужной степени нагрева прибор за четыре с половиной минуты. Примерно каждые полторы-две минуты тэны переключаются из режима ожидания в режим нагрева и обратно. Во время нагрева прибор издает тихий гул. Сразу после окончания процесса нагрева слышатся легкие пощелкивания и потрескивания. Температура нагрева панелей, как нижней, так и верхней, в разных частях примерно одинакова и колеблется в пределах от 190 до 225 °C. При первом включении мультипекарь издавал явственно ощущаемый запах горящей смазки. Некоторое время от прибора шел белый прозрачный дым. Впрочем, на прогорание остатков технической смазки хватило буквально пары минут. Во время тестирования мультипекаря мы заодно оценили и качество антипригарного покрытия съемных панелей — все эксперименты проводили без смазывания панелей маслом. Вафли венские Мука — 350 г, молоко — 1 ст., сахар — 100 г, масло сливочное — 200 г, яйцо — 3 шт., разрыхлитель — 2 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л. Рецепт взят из книги рецептов, входящей в комплект к мультипекарю. Взбили размягченное масло с сахаром, затем по одному добавили яйца — каждый раз тщательно взбивая. Затем влили молоко, всыпали просеянную и смешанную с разрыхлителем муку и лимонный сок. По густоте тесто идентично тесту для оладий. Дождавшись нагрева вафельницы, выкладывали примерно по три-четыре столовых ложки теста, разравнивая по краям. Готовности вафли достигли примерно через 7-8 минут. В книге рекомендуемое время выпечки составляет 10-12 минут. Нижняя и верхняя поверхности вафель прожарены равномерно. При подаче полили теплые вафли шоколадным сиропом. Результат: отлично. Не можем предъявить никаких претензий ни к рецептуре, ни к качеству работы самого мультипекаря. Льняные вафли Мука цельнозерновая — 240 г, мука льняная — 220 г, молоко — 800 мл, масло растительное — 48 мл, яйцо — 4 шт., разрыхлитель — 10 г, соль — по вкусу. Рецепт также взяли из книги. Внесли пару усовершенствований — увеличили количество растительного масла до 100 г и добавили пару чайных ложек сахара. В отдельной емкости смешали цельнозерновую и льняную муку с разрыхлителем и солью. Налили в чашу молоко, масло, вбили яйца и тщательно перемешали до однородной консистенции. Дали тесту постоять около 15 минут. Густота теста соответствует густоте теста для оладий. Нагрели мультипекарь, выкладывали на панели примерно по паре ложек теста. Выпекались вафли до готовности около 10 минут, как и рекомендовано в оригинальном рецепте. Получили прекрасные вафли — пышные, несладкие, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Подавали с мягким творожным сыром и свежими овощами. Данные вафли хорошо заменяют хлеб. Можно их употреблять и со сладкими начинками, например джемом, шоколадной или ореховой пастой. Результат: отлично. Любопытный рецепт, только, на наш вкус, излишне аскетичный. Впрочем, эта проблема легко преодолима. Пончики Рецепт №12 из книги. Кефир — 500 мл, мука в/с — 240 г, сахар — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйцо — 2 шт., ванилин — 2 г, сода — 10 г, соль. Растопили сливочное масло, добавили в него кефир и сахар. Хорошо перемешали. Добавили в заготовку яйца, экстракт ванили и соду. Еще раз хорошо вымешали. Постепенно добавляя муку, хорошо взбили тесто. Дали ему постоять 20 минут для набухания клейковины. Однако тесто было излишне жидким — густота подобна тесту для блинов. Рецепт рекомендует переложить готовое тесто в кондитерский мешок, но это невозможно, потому что тесто вытекает еще в процессе переливания его в мешок. Несмотря на это и возникшие подозрения по поводу рецептуры, мы испекли одну порцию пончиков из получившейся массы. Для последующей выпечки добавили еще муки так, чтобы тесто достигло консистенции жидкой сметаны. Отсаживали наши будущие пончики в углубления разогретых панелей с помощью кондитерского мешка. При выпечке пончиков нужно действовать довольно быстро. Именно поэтому мы акцентировались в названии статьи на том, что некоторые вещи сможет адекватно сделать либо опытный, либо быстрый кулинар. На следующей фотографии с левой стороны расположены изделия, которые получены из оригинального рецепта, справа — пончики с увеличенным содержанием муки. Готовые пончики после охлаждения полили шоколадной глазурью и украсили декором. Некоторые изделия просто посыпали сахарной пудрой. Результат: отлично. Можем рекомендовать одно — быть внимательнее к рецептурам, использовать жизненный опыт и прислушиваться к интуиции. Орешки Мука пшеничная — 280 г, сахар — 100 г, масло сливочное — 200 г, яичный желток — 3 шт., разрыхлитель — 2 г. Масло, как рекомендует книга рецептов, взбили с сахаром, затем, не переставая взбивать, по одному ввели желтки. Добавили муку и разрыхлитель, вымесили мягкое тесто. Поставили готовое тесто в холодильник на 40 минут. Затем разделили тесто на маленькие кусочки, сформовали их в продолговатые брусочки. После нагрева панелей выкладывали заготовки в углубления. Выпекали печенья около 6-7 минут против 12-14 рекомендованных. Орешки не прилипали к панелям, скорее наоборот, при выпечке из них выделялись небольшие излишки масла, скапливавшиеся на поверхности панелей. По завершении выпечки оставили печенье остывать, в это время подготовили начинку. Взяли Нутеллу, добавили в нее обжаренные и измельченные грецкие орехи. Наполнили орешки начинкой и скрепляли две половинки, соединяя их. Результат: отлично. Печенье получилось очень вкусное: хрустящие не очень сладкие половинки с нежной начинкой внутри. Выпекались орешки быстро, извлекались из мультипекаря без проблем. Горячие сэндвичи с тунцом Сначала была приготовлена начинка. На одну стандартную баночку тунца мы взяли два яйца, несколько маринованных огурцов и пару столовых ложек майонеза. Слили из консервов жидкость, тунец размяли, яйца натерли, огурчики мелко нарезали. Все тщательно перемешали с майонезом. Положили начинку на один ломтик хлеба, сверху прижали другим. Тепловая обработка составила около пяти минут. Панели установили с зазором между ними, что без усилий позволяет сделать защелка на ручках мультипекаря. За это время хлеб хорошо подрумянился, начинка ощутимо нагрелась. Результат: отлично. Панели плотно прижали ломтики хлеба так, что в результате получился хорошо скрепленный и не разваливающийся ни при резке, ни при употреблении горячий бутерброд. Слоеные пирожки с ветчиной и сыром Разморозили готовое бездрожжевое слоеное тесто. Приготовили начинку: смешали мелко нарезанную ветчину и натертый на крупной терке сыр. Разделили пласт теста на 8 частей так, чтобы получить четыре больших прямоугольных пирожка, которые потом планировали разделить на два треугольника. Позже мы поняли, что делить тесто на порционные прямоугольные кусочки совсем необязательно. Можно было разделить тесто на две части по размеру панелей, то есть выкладывать на нагретую панель один большой пласт теста. Затем по центру углублений расположить начинку и прикрыть другим слоем теста. Выступы, которыми оснащена форма, неплохо прижимают и формуют выпекающиеся заготовки. Выпекались пирожки до готовности около 17 минут. Изначально прижали панели плотно друг к другу. Минут через 5-7, когда тесто начало активно увеличиваться в объеме, установили панели с зазором, переместив фиксатор во второе положение. Тесто превосходно пропеклось, сыр растопился и в готовых пирожках обволакивал каждый кусочек ветчины. Начинки в пирожках было достаточно. Очень вкусное и сытное блюдо. Результат: отлично. Что ж, все тесты мультипекарь прошел на «отлично». Все имеющиеся у нас в наличии панели показали прекрасные результаты. С помощью мультипекаря была приготовлена не только сладкая выпечка, но и сытные несладкие блюда и изделия из теста. Выводы По результатам визуального осмотра и практических экспериментов можно сделать несколько выводов. Прибор выглядит интересно: качественно исполненные детали, неяркий дизайн, удобство и простота замены панелей наверняка привлекут многих пользователей. Размер панелей обуславливает размер прибора и объем получаемой с его помощью выпечки, так что прибор придется «ко двору» либо большой семье, либо тем, кто любит печь вафли и другие изделия. Большое количество дополнительных съемных панелей превращает банальную вафельницу в действительно мультиустройство: бутербродницу, гриль, омлетницу, устройство для выпечки пирогов и многого другого. Тот факт, что прибор укомплектован лишь одним комплектом сменных панелей, нас даже радует: пользователь имеет возможность подобрать и приобрести именно те панели, которые действительно будут востребованы, а не хранить годами те, которые ему совсем не нужны. Мощность прибора оказалась достаточной для соблюдения рекомендованного в рецептах времени тепловой обработки. Возможность установить панели на разной высоте позволяет приготовить пироги из любого типа теста и пирожки с большим количеством начинки. По существу, нам не удалось обнаружить у устройства ни одного минуса. Замечания касаются лишь неудобного размещения и неяркого цвета индикаторов. Также живое любопытство вызывает тихий гул мультипекаря во время нагрева и пощелкивания и потрескивания внутри прибора, слышимые сразу по окончании нагрева. Плюсы большая вместимость

отличные результаты тестов

равномерный нагрев панелей

простота управления и эксплуатации Минусы неяркие индикаторы

Мультипекарь Redmond RMB-M713/1

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



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