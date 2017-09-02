Соковыжималка Redmond RJ-M908

Высокая производительность не без недостатков

Изучаемый сегодня аппарат входит в линейку Professional series компании Redmond. Соковыжималка отличается большим диаметром загрузочного отверстия и универсальностью. Так, в Redmond RJ-M908 предусмотрено наличие пяти скоростей для получения сока из разных продуктов — от мягких ягод и цитрусовых до корнеплодов. В ходе практических экспериментов мы узнаем, насколько успешно справляется прибор с этими задачами.

Оглавление

Характеристики

Производитель Redmond Модель RJ-M908 Тип центробежная соковыжималка Страна производства Китай Гарантия 2 года Заявленная мощность максимальная — 3000 Вт, номинальная — 1000 Вт Управление механическая кнопка включения/выключения, переключатель скоростных режимов, ЖК-дисплей Реверс нет Скорость вращения до 12 000 об/мин Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь Материал сепаратора нержавеющая сталь, титановое покрытие Цвет корпуса серый, металлик Дополнительные насадки нет Аксессуары щетка для чистки сепаратора Длина шнура 1,04 см Габариты прибора в собранном виде(Ш×В×Г) 29×43×19,5 см Вес прибора 3,97 кг Габариты упаковки (Ш×В×Г) 36×48×26 см Вес упаковки 5,7 кг Средняя цена T-8486165 Розничные предложения L-8486165-10

Комплектация

Коробка оформлена в едином стиле Redmond: фотографии самого устройства — на лицевой стороне, полная и исчерпывающая информация, технические характеристики, фотографии отдельных деталей — на боковых сторонах коробки. Внимательное изучение упаковки позволит составить первое впечатление о приобретенном приборе. Коробка оснащена ручкой для переноски.

Внутри упаковки прибор защищен от ударов и повреждений при транспортировке формованными картонными вкладками. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

само устройство в собранном виде;

щетку для очистки сепаратора;

инструкцию по эксплуатации;

сервисную книжку;

брошюру «75 рецептов приготовления соков».

На первый взгляд

Основание соковыжималки с двигателем и рабочая камера изготовлены из нержавеющей стали. Кухонные приборы, в дизайне которых применяется этот материал, выглядят более выигрышно, чем их пластиковые собратья. Органы управления, расположены внизу лицевой стороны корпуса. Справа находится носик со съемной резиновой накладкой. С левой стороны корпуса устанавливается большой, объемом в 2 литра, контейнер для сбора жмыха.

По центру с верхней стороны устройства находится загрузочное отверстие диаметром в 84 мм. В такой раструб можно без труда поместить целое яблоко, морковь или даже свеклу среднего размера. Пластиковый толкатель свободно входит в отверстие для загрузки продуктов и помогает проталкивать продукты в процессе отжима сока.

Со стороны дна моторный блок оснащен четырьмя ножками с резиновыми присосками, призванными противодействовать вибрациям и скольжению прибора во время работы. Здесь же можно увидеть и вентиляционные отверстия для отвода нагретого воздуха от мотора.

Сепаратор сделан из нержавеющей стали с титановым покрытием ножей. Отверстия в сепараторе крайне малого диаметра, что позволит получить прозрачный сок без мякоти.

Приводной вал изготовлен из пластика, так же как и нижняя часть сепаратора.

Кувшин для сока прозрачный, из затемненного пластика, оснащен пеноотсекателем. С верхней части одной из боковых граней имеется носик для слива жидкости. Объем кувшина составляет 750 мл. Сбоку нанесены хорошо видимые и легко считываемые отметки объема с шагом в 50 мл.

В комплект к прибору входит щетка для очистки сепаратора. Щетка довольно большая, по крайней мере, значительно крупнее зубной щетки или подобных аксессуаров к другим соковыжималкам. Ручка длинная, удобно лежит в руках. Щетина плотная и набита под небольшим округлым изгибом. Как щетка справляется со своим предназначением, мы сможем выяснить только в ходе практических экспериментов.

Собирается и разбирается соковыжималка очень просто, буквально тремя движениями. Все детали легко соединяются между собой без люфтов и особых усилий со стороны пользователя. На первый взгляд Redmond RJ-M908 выглядит довольно прилично. Все комплектующие хорошо подогнаны друг к другу, поверхности гладкие, детали и аксессуары качественно изготовленные.

Инструкция

Инструкция в форме брошюры формата А5 напечатана на плотной глянцевой бумаге. Информация представлена на одном языке — русском. Содержание стандартно: на первой странице можно ознакомиться со схемой прибора и наименованием его отдельных деталей, далее приводятся меры безопасности и инструкции по отдельным аспектам эксплуатации. Само руководство небольшое по объему, форма преподнесения информации простая и понятная. Думаем, что однократного изучения документа будет достаточно для безопасной и правильной работы с соковыжималкой.

Перечислим несколько моментов, которые привлекли наше внимание. Так, в виде таблицы разъяснено предназначение различных скоростных режимов. Подробно описана процедура подготовки продуктов к отжиму сока. Именно из этого раздела мы с прискорбием узнали, что большой размер загрузочного отверстия не избавит нас от нарезки твердых ингредиентов: моркови, яблок и т. п. Нужной представляется информация о том, что после переработки 1,5-2 кг сырья необходимо сделать перерыв для очистки сепаратора. Также в руководстве по эксплуатации приведен перечень ингредиентов, которые нельзя перерабатывать в данной соковыжималке: бобовые, орехи, косточки овощей/фруктов, замороженные продукты.

К аппарату прилагается небольшая книга с рецептами соков. В брошюре приведены рецепты как простых моно-соков, так и многосоставных напитков, зачастую с довольно неожиданными сочетаниями ингредиентов. В целом, любопытный и вдохновляющий на эксперименты документ.

Управление

Панель управления расположена в удобном и легкодоступном для пользователя месте. Представляет собой комплекс трех элементов: простого переключателя On/Off, ЖК-дисплея и округлого регулятора скорости вращения вала. На ЖК-дисплее при вращении переключателя скоростей отображается номер выбранной скорости и схематическое изображение продукта, для переработки которого предназначена текущая скорость.

Вообще центробежная соковыжималка Redmond RJ-M908 может работать на пяти скоростях, каждая из которых предназначена, соответственно, для:

1 — мягкие фрукты и овощи;

2 — цитрусовые;

3 — ананас;

4 — яблоко;

5 — жесткие фрукты и овощи.

После сборки и подключения к сети прибор нужно включить, переведя переключатель в положение On. Затем установить регулятор скоростного режима на ту скорость, которая рекомендована для отжима конкретного сырья. При этом на дисплее будут высвечиваться номера от 1 до 5. Модель соковыжималки оборудована системой плавного старта, поэтому требуется подождать несколько секунд, пока прибор достигнет нужной скорости вращения вала. После этого можно начать загрузку продуктов. По завершении работы переключатель необходимо вернуть в положение Off. Все довольно просто.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием следует протереть основание прибора влажной тканью, а все съемные части промыть теплой водой с моющим средством. Рабочую камеру, крышку и контейнеры для жмыха и сока допускается очищать в посудомоечной машине на верхней полке. Толкатель и сепаратор в посудомоечной машине мыть нельзя.

Эргономика

Мы уже упоминали про простоту сборки. Процедура действительно элементарна, так что в первый раз мы собрали и разобрали соковыжималку даже без изучения руководства по эксплуатации. Сначала на основание устанавливается рабочая камера. Затем на приводной вал встает сепаратор. При соединении на него нужно слегка надавить до щелчка. Контейнер для отходов также устанавливается интуитивно понятным образом. Затем сверху на камеру подачи надевается крышка. Завершается процедура сборки фиксатором крышки, закрепляемом на конструкции с легким щелчком. Не требуется ничего закручивать, с трудом подыскивать места выемок для соединения или производить другие изыскания. Никаких трудных сочленений или проблематичных креплений, требующих повышенного внимания. Аппарат оказывается подготовленным к работе действительно за секунды. Разборка осуществляется в обратном порядке.

Располагается на столе прибор устойчиво, никаких вибраций или, хуже того, скачков моторного отсека при работе не ощущается. Переключать скорости вращения вала можно прямо по ходу работы, если вы сочли скорость излишне большой или, наоборот, недостаточной.

Большой диаметр отверстия для отжима сока, несмотря на рекомендацию нарезать жесткие фрукты/овощи, облегчает процесс загрузки продуктов. Ту же самую нарезанную морковь можно брать горстью и, не глядя, засыпать в соковыжималку. Правда, из-за большого диаметра раструба мы столкнулись с небольшой проблемой. Даже не проблемой, а скорее нюансом работы, о которым считаем своим долгом предупредить. В процессе отжима сока, когда приподнимаешь толкатель для того, чтобы засыпать в рабочую камеру новую порцию ингредиентов, из отверстия для загрузки вылетают мелкие фрагменты продуктов.

Соковыжималка довольно высокая сама по себе, да еще высота загрузочного отверстия составляет 12 см, поэтому при работе приходилось выдвигать ее на край рабочего стола так, чтобы толкатель можно было свободно приподнимать при загрузке продуктов в рабочую камеру. В противном случае нормальной загрузке продуктов могут помешать верхние кухонные шкафы.

Добавим еще пару слов о подготовке продуктов. Итак, твердые ингредиенты требуется нарезать на кусочки размером в 4-5 см. Обязательно удаление косточек и сердцевины из фруктов и ягод. И если с вишней или персиком все понятно, то в инструкции, к сожалению, ничего не говорится про удаление мягких косточек из груш и яблок. Мягкие фрукты и овощи допускается размещать в загрузочном отверстии без предварительной нарезки. Ананасы требуют очистки кожуры и удаления жесткой сердцевины.

Также нас несколько разочаровало требование очистки сепаратора после отжима сока полутора — двух кг продуктов. Вкупе с ограничением времени беспрерывной работы в 1 минуту при переработке твердого сырья, использование соковыжималки Redmond RJ-M908 для заготовки сока на зиму представляется несколько проблематичным. С другой стороны, за время требуемого перерыва в 3-5 минут как раз можно вымыть сепаратор и подготовить следующую порцию сырья для переработки. В общем, мы не можем дать однозначного ответа на вопрос, пригодна ли данная соковыжималка для переработки садового урожая. Для обычного же использования и время беспрерывной работы, и объемы контейнеров, и возможности сепаратора по переработке определенного количества продуктов представляются нам достаточными.

Уход

По завершении процедуры отжима сока необходимо снять и очистить все детали прибора, соприкасающиеся с продуктами. Как мы уже отметили выше, все части, кроме сепаратора и толкателя, можно мыть в посудомоечной машине. Инструкция советует замочить сепаратор на 10 минут в теплой воде с моющим средством, а затем очистить входящей в комплект щеткой. При ручном уходе рекомендуется мыть толкатель, контейнеры для жмыха и сока, крышку и рабочую камеру неабразивными моющими средствами.

В ходе тестирования у нас не возникло затруднений с очисткой соковыжималки. Все детали мы мыли вручную, используя обычное моющее средство и губку. Никаких хитрых загибов или сложных выступов и пазов, где могут скапливаться остатки продуктов, в деталях аппарата нет. Щетка легко и без затруднений справляется с вычищением мелких отверстий сепаратора. В среднем очистка аппарата занимала не более пяти минут от разлива сока в стаканы и разборки конструкции до полной очистки всех деталей.

Тестирование

Объективные тесты

Максимальная мощность соковыжималки Redmond RJ-M908 была зафиксирована на цифре в 374 Вт при отжиме сока из яблок. Средние показатели энергопотребления колеблются в диапазоне от 65 до 250 Вт.

Уровень шума мы можем оценить как средне-громкий. Гудит прибор довольно внушительно, но и работает обычно не часами, так что выдержать можно. Однако работающую соковыжималку отлично слышно даже из соседней с кухней комнаты.

Обязательный тест №1: розовый грейпфрут

1 кг очищенной мякоти грейпфрута загружается в соковыжималку. По окончании теста мы фиксируем время и массу полученного сока. Дольки цитрусового помещали в загрузочное отверстие целиком, без нарезки. Обработку производили на втором скоростном режиме. Мощность прибора при отжиме сока из этого продукта колебалась между 70 и 92 Вт.

Сок, как видно на фотографии, без мякоти цитруса, жидкий. Через несколько минут сок отстаивается и в верхней части бокала выделяется более густой слой. В жмыхе встречались кусочки непереработанных долек. Вообще, жмых был довольно влажным.

Результат: 00:01:21 / 626 г.

Обязательный тест №2: яблоки сорта «Гренни Смит»

Помня рекомендации инструкции, мы очистили яблоки от сердцевины и нарезали на 8 частей. Закидывали в загрузочное отверстие сразу по несколько кусочков. Отжим провели на 4-й скорости, предназначенной именно для яблок. Мощность колебалась от 140 до 250 Вт. Пиковый показатель составил 374 Вт.

Пена при отжиме образовывалась, однако при переливании сока в бокал пеноотсекатель справился со своей задачей хорошо — бо́льшая часть пены осталась в контейнере.

В жмыхе опять встречались довольно крупные кусочки яблок. Зато сок получился абсолютно прозрачный, совсем без мякоти.

Результат: 00:01:16 / 650 г.

Обязательный тест №3: морковь

Очищенная морковь была разрезана на две половины. Мы специально пренебрегли рекомендацией инструкции нарезать морковь на куски размером в 4-5 см, чтобы посмотреть, как поведет себя соковыжималка. Для отжима сока из моркови использовали режим максимальной скорости — 5-й. Мощность составляла от 220 до 300 Вт, максимальный показатель в этом тесте оказался равным 330 Вт.

Сок отжимался неплохо, только сквозь прозрачную крышку было видно, как в емкость для сборки жмыха с довольно громким звуком периодически вылетают крупные куски моркови. Осмотр жмыха по завершении процесса подтвердил наши опасения: среди довольно сухих крошкообразных отходов часто встречались относительно крупные фрагменты корнеплода.

Результат: 00:01:30 / 579 г.

Можем сделать вывод, что помещать в соковыжималку крупно нарезанные продукты можно, но тогда нужно сильнее надавливать толкателем и быть готовым к нахождению в жмыхе крупных кусков непереработанного сырья. Плохо даже не столько то, что из части продукта не отжимается сок, сколько то, что такой жмых невозможно использовать как измельченный продукт. Обычно из морковного жмыха можно испечь пирог, торт, печенье, сделать овощные котлеты, в конце концов. В этом же случае придется или отдельно измельчать жмых, или выбирать из массы вручную крупные куски овоща.

Обязательный тест №4: капуста белокочанная

1 кг капусты вместе с кочерыжкой был нарезан на крупные куски. Обрабатывали так же, как и морковь — на 5-м скоростном режиме. Мощность прибора колебалась в диапазоне от 200 до 260 Вт, максимально было зафиксировано 347 Вт. Время обработки получилось большим, потому что при загрузке капуста распадалась на отдельные листы, которые приходилось собирать с поверхности стола.

Сок прозрачный, чуть зеленоватого цвета, никакой мякоти или мелких кусочков овоща. В жмыхе уже ожидаемо встречались довольно крупные фрагменты листов капусты.

Результат: 00:01:36 / 558 г.

Результат тестирования согласно методике iXBT.com

Коэффициент производительности iXBT.com для центробежной соковыжималки Redmond RJ-M908 по четырем обязательным тестам составил 1:25 / 603 г.

Это неплохие результаты. Так, лидер среди центробежных соковыжималок, Steba E160, имеет коэффициент производительности 0:40 / 713 г. На втором месте — Moulinex Easy Fruit JU58113E с результатами 1:05 / 613 г. Ряд соковыжималок, в том числе предыдущая модель Redmond RJ-M906, имеют более скромные результаты по массе сока. Время обработки у всех приборов такого типа лежит в пределах от 1 минуты 18 секунд до 1 минуты 24 секунд.

Кстати, упомянутая модель Steba E160 уже не выпускается, а эксклюзивное право на ее выпуск под своим брендом приобрела у OEM-поставщика компания — та-дам! — Redmond. Собственно, описываемая в этой статье модель Redmond RJ-M908 как раз ею и является. Но тогда возникает вопрос: почему же так изменились показатели работы (производительность и наличие неизмельченного сырья в жмыхе)? Решено было не останавливаться на стандартной методике, а провести еще пару опытов, воспользовавшись рецептами из входящей в комплект брошюры.

Сок из моркови, яблок и сельдерея

Яблоко — 400 г, морковь — 250 г, сельдерей — 100 г.

Отжимали сок на 5-й скорости. Из 750 г исходных продуктов получили 485 г сока. Готовый сок перемешали и разлили по бокалам. Напиток имеет довольно любопытный вкус: освежающий со сладостью яблока и мягкостью морковного сока.

Результат: отлично.

Сразу же за этим опытом, не разбирая и не очищая соковыжималку, мы провели следующий.

Сок из капусты, помидора и сельдерея

Помидор — 400 г, капуста белокочанная — 200 г, сельдерей — 100 г.

Выжимали сок на 1-й и 5-й скоростях, переключая режимы при смене ингредиентов. Заметили, что из 400 г помидоров соковыжималка выдала около 185 мл томатного сока. Всего из 700 г всех ингредиентов на выходе получили 375 г овощного напитка. Слегка посолили и перемешали.

Можем посоветовать подавать такие сложносочиненные соки сразу после приготовления и перемешивания, потому что уже через пару минут напитки выглядели следующим образом:

А вот теперь мы заглянем в контейнер для сбора жмыха. К сожалению, ничего неожиданного мы там не увидели.

Все те же кусочки яблок, кружки моркови, длинные фрагменты стебля сельдерея, обрывки листов капусты и целый кусок томата соседствуют с хорошо отжатым жмыхом. Удивительно, что при такого качества отходах соковыжималка показывает вполне удовлетворительные результаты по массе отжатого сока.

Результат: хорошо.

Апельсиновый сок

В ходе опытов был получен сок из апельсинов. Цитрусовые небольших размеров были очищены и разрезаны пополам. Отжимали на второй скорости. Из 530 г подготовленных апельсинов было получено всего 256 г сока.

В жмыхе мы встретили целые круглые срезы апельсинов. Жмых красного цвета — это отходы от выдавливания сока из грейпфрута.

Результат: неплохо, но хотелось бы лучше.

Выводы

Центробежная соковыжималка Redmond RJ-M908 проявила себя как симпатичный и простой в уходе и эксплуатации прибор. Отметим элементарную и интуитивно понятную сборку, которая занимает буквально секунды. Большой диаметр загрузочной горловины позволяет помещать в соковыжималку крупные куски продуктов, а некоторые фрукты и овощи влезают вовсе без нарезки. При этом не следует забывать, что жесткие продукты все же требуют предварительной нарезки на небольшие кусочки. С очисткой сепаратора проблем не возникло — какие-то усилия, разумеется, приложить нужно, но в целом входящая в комплект щетка справляется с этой задачей отлично. Пеноотсекатель и форма стакана для сока позволяют получить сок без пены. Вообще, при использовании данной соковыжималки пользователь получает из ряда фруктов и овощей прозрачный сок без мякоти.

Больше всего по результатам тестирования нас смутили кусочки неотжатых продуктов в жмыхе. Когда прибор выпускался под именем Steba E160, таких проблем замечено не было. Более того, производительность работы раньше была выше. И все же производительность Redmond RJ-M908 достаточно высока, чтобы на равных конкурировать со многими устройствами других брендов, а скорость работы и удобство сборки и разборки никуда не делись.

Плюсы

качественная сборка

простота эксплуатации, управления и ухода

широкое загрузочное отверстие

хорошая производительность

Минусы

высокий уровень шума при работе

наличие неотжатых кусочков продуктов в жмыхе