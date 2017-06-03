Автоматическая кофемашина Jura J95 Carbon

Кофемашина Jura J95 Carbon производится в Швейцарии и позволяет приготовить капучино, латте, эспрессо и ристретто одним касанием клавиши. Швейцарская компания Jura Elektroapparate AG занимается разработкой кофемашин с 1931 года. Традиционная швейцарская торговая марка имеет сегодня всемирную известность. Главный офис компании размещается в г. Нидербухситен. Машина поставляется в стильно оформленной коробке из картона. Передняя панель корпуса изготовлена вручную с применением карбона — композиционного полимера, состоящего из сплетенных в нужном направлении нитей, залитых полимерными смолами. У кофемашины красивый и вместе с тем строгий дизайн — она прекрасно вписывается в интерьер и становится его заметной частью. Технические данные Напряжение: 220—240 В, 50 Гц

Мощность: 1450 Вт

Потребление энергии в простое: 5 Вт в режиме «Экономия энергии»

Давление насоса: статическое, до 15 бар

Вместимость бункера для воды: 2,1 л

Вместимость контейнера для кофейных зерен: 250 г

Вместимость контейнера для кофейных отходов: до 16 порций

Длина сетевого шнура: 1,1 м

Масса: 10,9 кг

Размеры (Ш×В×Г): 28,5×34,2×43,3 см Средняя цена T-12515641 Розничные предложения L-12515641-10 В комплект поставки входит термос для молока, насадка для приготовления мелкоячеистой пены, насадка для горячей воды и мерная ложка для молотого кофе. Отдельно предлагаются аксессуары в виде ящика для подогрева чашек и охладитель молока с проводным или беспроводным подключением. Максимальная потребляемая мощность соответствует величине 1450 Вт, а в режиме ожидания потребляется всего 5 Вт. Время, через которое машина переходит в режим ожидания, можно настроить через меню. В кофемашине есть бункер для воды емкостью 2,1 л, герметичный контейнер для кофейных зерен емкостью 250 г и контейнер для кофейных отходов на 16 порций. В машину можно засыпать и молотый кофе, для чего в специальном месте хранится мерная ложка. Отметим, что в Jura J95 Carbon предусмотрена возможность настройки степени жесткости используемой воды. Для этого нужно использовать специальный тестер, например Aquadur. Не менее важным дополнением является возможность установки в бункер для воды сменного фильтра Claris Blue, в котором реализована формула защиты с учетом особенностей современных автоматических кофемашин с функцией One Touch Cappuccino. В формуле содержится минеральное вещество, обеспечивающее стабилизацию карбоната кальция. Благодаря ему карбонат кальция не оседает в системе подачи жидкости даже при частом приготовлении пара, и таким образом активно предотвращается засорение системы труб. Производитель заявляет, что вода из бункера подается ровно в том объеме, в котором требуется для приготовления напитка, т. е. в трубах кофемашины вода не застаивается. Для создания атмосферы предусмотрена белая и янтарная подсветка чашек при помощи светодиодов, установленных в дозаторах кофе и капучино. При приготовлении напитков с молоком включается белая подсветка, при приготовлении различных вариантов кофе активируется янтарная подсветка. Дозатор для кофе регулируется по высоте и ширине, что позволяет использовать сразу две чашки. Дозаторы для капучино и горячей воды регулируются по высоте, при этом изменение высоты обоих дозаторов происходит синхронно. Это позволяет готовить напитки как в маленькой чашке для эспрессо, так и в стакане для латте маккиато высотой до 153 мм. Технология приготовления мелкоячеистой молочной пены позволяет создавать ее нежной, с невесомой текстурой. В Jura J95 Carbon применена встроенная кофемолка Aroma+ двойной мощности со специально подобранным углом режущей поверхности, что позволяет вдвое быстрее осуществить помол и полностью сохранить аромат зерен кофе. Степень помола можно регулировать. Кофемашина способна приготовить 11 разных напитков, в число которых входят эспрессо, латте маккиато, капучино и ристретто. Правда, четыре из этих вариантов — приготовление удвоенной порции (сразу для двух чашек). Выбор рецепта напитка осуществляется с помощью Rotary Switch — поворотного колеса управления — с нажатием на него, а визуальный контроль производится на цветном ЖК-экране диагональю 8,7 см (3,4″). Пользователь может выбрать через меню программирования цвет фона или изображение для фона, язык меню и единицы измерения. По бокам экрана расположены шесть кнопок (по три с каждой стороны), которые позволяют в одно касание запустить приготовление одного из шести напитков. Кофемашина сама контролирует крепость напитка, регулирует его температуру и размер порций. Пользователь может запрограммировать собственный рецепт напитка, настроив по вкусу объем кофе, количество воды, крепость напитка и температуру заваривания. В заварочную камеру может загружаться от 5 до 16 г кофе, объем зависит от выбранной величины помола. Величину помола следует изменять во время работы жерновов кофемолки. Изменить рецепт напитка можно в момент его приготовления, но для этого требуется некоторая сноровка, т. к. процесс происходит очень быстро. Если же вы хотите поменять рецепт для длительного использования, то следует зайти в меню программирования, нажав кнопку «P», затем выбрать раздел «Настройки приготовления напитков» и пункт «Режим настройки всех параметров». Там следует выбрать нужный напиток и произвести необходимые изменения рецепта, например изменив уровень крепости, объем молочной пены и количество кофе. При необходимости всегда можно вернуться к заводским настройкам. Будьте внимательны при использовании молотого кофе! Правильная последовательность действий такова: открываем крышку отсека для хранения, берем ложку, закрываем крышку, теперь открываем крышку бункера для молотого кофе, засыпаем одну или две ложки без горки и закрываем крышку. В течение одной минуты нужно начать приготовление напитка, иначе кофемашина выйдет из режима использования молотого кофе. Повторно активировать режим можно открытием крышки бункера для молотого кофе и закрытием ее. Если сначала открыть крышку бункера для молотого кофе, а затем открыть крышку контейнера для хранения мерной ложки, то крышки могут зацепиться, а приложение усилий может привести к поломке. Для периодического обслуживания в кофемашине предусмотрены функции автоматической очистки, промывки и декальцинации. Есть также функция очистки и промывки насадки для приготовления мелкоячеистой пены (капучинатора). С помощью нажатия на Rotary Switch можно реагировать на системные сообщения, выводящиеся красным цветом по верхней стороне экрана — например, активировать процедуру промывки капучинатора, не дожидаясь ее автоматического включения. Машина будет информировать о том, что пора добавить зерна кофе в бункер или что пора опорожнить приемный лоток с жидкостью. Отметим, что обычно сообщения от кофемашины сопровождаются еще и иллюстрациями, наглядно объясняющими, что будет происходить или что нужно сделать. Конечно, главное в кофемашине — это то, как она готовит кофе и кофейные напитки. Jura J95 Carbon — это автоматическая кофемашина, и на практике это означает, что пользователь может выбрать одним касанием из быстрого меню, например, капучино, а дальше весь процесс приготовления устройство берет на себя. Конечно, нужно заранее залить молоко в специальный комплектный термос, подключить его трубочкой к капучинатору, подставить чашку для напитка. Это не считая таких обязательных процедур, как наполнить емкость для воды и засыпать зерна в контейнер. Однако если вы пользовались полуавтоматическими кофемашинами, где нужно сначала сделать молочную пену, а потом переставить чашку под дозатор кофе и нажать еще одну кнопку, то вы оцените прелести автомата по достоинству. Автоматическая машина — это и правда удобно, настолько удобно, что латте и капучино варятся ежедневно, а не только по праздникам. Что касается вкуса кофе, который готовит Jura J95 Carbon, то он действительно хороший. Понятно, что вкус — дело субъективное, и многое тут зависит от зерен. Но на наш субъективный взгляд, кофе готовится очень хороший, ароматный и вкусный. Причем для сравнения мы использовали одни и те же зерна в трех разных машинах: Jura, Siemens и Saeco. Все три кофемашины сами мелют зерна, а их встроенные насосы обеспечивают давление воды в 15 бар. Из трех аппаратов именно J95 Carbon приготовила самый вкусный кофе. Вкус напитка получается богаче и насыщеннее, чему способствует интеллектуальная система предварительной ароматизации — Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.). Суть ее в том, что вода из бункера в нужном объеме сначала смачивает весь объем молотого кофе в заварочной камере, и лишь после этого начинается подача давления. Кстати, в продаже есть и зерна кофе под маркой Jura. Процитируем информацию производителя: «Кофе Jura — это изысканная кофейная смесь, состоящая из зерен арабики или робусты, собранных в Мексике, Бразилии и Уганде. Обжаривается кофе Jura в Швейцарии». Не забудьте, что кофемашину придется регулярно обслуживать. При использовании капучинатора его нужно промывать каждый день, как и соединительную трубочку. Термос для молока тоже нужно мыть после использования. Процедура рутинная, но простая. Разумеется, в машине предусмотрены программы для промывки узлов и декальцинации, о необходимости задействования которых Jura J95 Carbon предупредит пользователя на своем экране. К счастью, эти процедуры не нужно делать каждый день, а их регулярность зависит от интенсивности использования машины и применения фильтра для воды. Капучинатор оснащен поворотным колесом выбора режима работы — подогрев молока паром, нормальное количество молочной пены и большое количество молочной пены. Если использование молока не предполагается, то можно установить комплектный дозатор для горячей воды, которую используют, например, для заварки чая. После некоторого периода использования у нас появился небольшой список пожеланий, которые увеличили бы удобство использования кофемашины, но которые не реализованы в текущей модели. Понятно, что идеал недостижим, но всегда хочется максимально приблизиться к нему. Не хватает возможности создать собственный рецепт и добавить его в меню, наряду со стандартными или рецептами других пользователей. Нет возможности изменить содержание быстрого меню на ЖК-экране. Нет возможности загрузить собственные фоны для меню. Пользователь не может запрограммировать время включения кофемашины, но учитывая, что этот процесс довольно быстрый и требует лишь двух нажатий клавиш, это нельзя отнести к недостаткам. Нет площадки с подогревом для размещения чашек — это не предусмотрено конструкцией. В принципе, без этого вполне можно обойтись, а если бюджет позволяет, то всегда можно приобрести специальный ящик с подогревом. Было бы удобно предусмотреть режим, когда можно сделать паузу после выбранного для приготовления напитка и еще раз подумать над изменением параметров. Сейчас у пользователя буквально одна секунда, чтобы изменить крепость кофе. Было бы удобно предусмотреть блокировку лотка, если дозатор кофе находится в нижнем положении. Дело в том, что при таком положении попытка изъятия лотка приводит к тому, что он упирается в дозатор и при приложении достаточного усилия возможна поломка. При этом отдельной похвалы заслуживает кофемолка Aroma+ — она действительно работает очень быстро и тихо. Настолько быстро, что у пользователя, повторимся, есть буквально секунда, чтобы изменить крепость выбранного для приготовления напитка, потому как после завершения помола можно выбрать лишь количество молока (если напиток молочный) или объем кофе. Уровень шума мельницы действительно низкий, такой, что при первых использованиях возникал вопрос: а работает ли мельница? Молочная пена, которую производит кофемашина Jura J95 Carbon, получается действительно нежной, легкой, но при этом она держит форму, обеспечивая слой нужной толщины в чашке. И конечно, невозможно не оценить, что от пользователя не требуется никаких особых навыков для приготовления такой пены — достаточно позаботиться о том, чтобы в термосе было холодное трехпроцентное молоко. Производитель обещает, что комплектный термос сохранит молоко охлажденным в течение восьми часов. В кофемашине Jura J95 Carbon понравилось внимание производителя к мелочам. Например, скосы у днища машины, которые позволяют ее удобно подхватить при перемещении, или углубление под пальцы руки на нижней части контейнера для отходов, чтобы было удобно донести его до мойки. Стоит ли хороший вкус кофе тех денег, за которые продается Jura J95 Carbon? Тут каждый должен решить для себя сам. Кофемашина Jura J95 Carbon справляется со своими обязанностями на отлично, ну а идеал почти никогда не достижим. В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор кофемашины Jura J95 Carbon: Наш видеообзор кофемашины Jura J95 Carbon можно также посмотреть на iXBT.Video





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+