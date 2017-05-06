Вакууматор Aobosi 9938 Простая модель без дополнительных функций

Вакууматор Aobosi, прибывший к нам из интернет-магазина Gearbest, — довольно простой прибор, имеющий один единственный режим (то есть без возможности изменения силы вакуумации в зависимости от типа продукта). Как мы знаем, в этом случае общее впечатление от использования прибора в первую очередь зависит от того, насколько адекватно настроен автоматический режим: способен ли вакууматор вовремя остановить откачку воздуха — не оставив в пакете лишнего воздуха, но не начав вытягивать из пакета влагу? Забегая вперед, скажем, что у Aobosi подобных проблем практически не оказалось. Подробнее — в нашем тестировании. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Aobosi Модель 9938 Тип вакуумный упаковщик Страна производства Китай Гарантия 24 месяца* Заявленная мощность 110 Вт Материал корпуса пластик Всасывающая сила 4,8 л/мин., 50 кПа Максимальная ширина пакетов 29 см Управление мембранные кнопки Индикаторы работы насоса, запайки Длина шнура 1,3 м Габариты 37,5×15,5×6,5 см Вес 1,57 кг * по данным официального сайта; информации о том, как осуществляется (и осуществляется ли) гарантийное обслуживание на территории РФ, у нас нет Комплектация Вакууматор поставляется в белой картонной коробке, не имеющей никаких опознавательных знаков (и, традиционно для товаров, доставляемых из Китая, очень сильно помятой). Открыв ее, внутри можно обнаружить: сам вакууматор;

рулон упаковочной пленки;

инструкцию на английском языке. Содержимое дополнительно уплотнено с помощью картонных вкладок, которые выглядят довольно надежно. Так что о сохранности посылки вряд ли придется волноваться. На первый взгляд Визуально вакууматор производит впечатление простого прибора, собранного из недорогих материалов. Ощущение от знакомства с прибором двоякое: с одной стороны, недорогой пластик и громкие защелки однозначно указывают на «китайское» происхождение прибора, с другой — тот же самый пластик производит впечатление более прочного и «увесистого», а следовательно — более прочного и надежного. Вот такой случился парадокс. Устройство вакууматора довольно стандартно: с нижней стороны можно увидеть вентиляционные отверстия, резиновые ножки, препятствующие скольжению, и отсек для намотки и хранения шнура питания. Сверху расположены три механические кнопки, защищенные от попадания воды и пыли с помощью наклейки, а также два светодиода-индикатора. Внутри расположены поролоновые уплотнители, предназначенные для зажима пакета и нагревательная полоска. Для сбора влаги предусмотрено специальное углубление, однако никакой съемной «ванночки» в нем нет и жидкость оттуда придется просто вымакивать, например, губкой. Поэтому лучше следить за тем, чтобы содержимое пакета в процессе вакуумации не протекло. Верхняя часть вакууматора защелкивается при надавливании (потребуется приложить довольно заметное усилие). Чтобы открыть вакууматор нужно нажать две кнопки, расположенные по бокам прибора. Отдельное внимание привлекает устройство для резки пакетов, расположенное на дальней (от пользователя) стенке прибора. Чтобы отрезать часть от рулона с пленкой, нужно открыть откидной механизм, вставить пакет в прорезь, закрыть механизм на защелку и с легким нажатием провести подпружиненным резаком. Эта часть прибора выглядит наиболее хрупкой и, признаться, вызывает некоторые сомнения в целесообразности ее использования. Впрочем, если под рукой не оказалось ножниц — можно воспользоваться и резаком. Дизайн прибора понятен, но его едва ли можно назвать выдержанным в одном стиле. На корпусе прибора присутствует логотип компании-производителя и пиктограммы с нарисованными руками (они расположены на местах, куда нужно надавить для того, чтобы закрыть прибор). Рядом с нагревающей полоской также есть надпись, предупреждающая о повышенной температуре. Кнопки управления подписаны в соответствии с их функциями. А вот шрифты, которые использованы для всего этого, выглядят откровенно неряшливо: такое ощущение, что каждую следующую надпись добавлял другой дизайнер, руководствуясь своими собственными соображениями о чувстве стиля. Инструкция Инструкция к вакууматору представляет собой черно-белую мини-брошюру формата А5, отпечатанную на глянцевой бумаге. Естественно, никакого русского — только английский (и за то спасибо, что не китайский). Вся полезная информация уместилась на 4 страницах: тут можно найти указания по технике безопасности, объяснение принципа работы устройства и несколько довольно очевидных советов типа «не нужно пытаться вакуумировать острые предметы, которые могут продырявить пакет». Те, кто уже сталкивался с бытовыми вакууматорами, вряд ли найдут тут что-то полезное, а для новичков, пожалуй, не будет лишним ознакомиться с содержанием брошюры. Благо займет это всего пару минут. Управление Управление вакууматором осуществляется с помощью трех механических кнопок, надписи на которых говорят сами за себя: Seal only — запайка открытого пакета;

Cancel — отмена выполнения действия;

Vacuum&Seal — откачать воздух и запаковать пакет. Выполнение действий сопровождается подсветкой светодиодных индикаторов: зеленого — в процессе откачки воздуха, красного — в процессе запайки пакета. Как видите, ничего сложного тут нет: ни специальных режимов для мягких либо влажных продуктов, ни каких-либо других режимов работы. Положили пакет, закрыли крышку, нажали на кнопку — готово. Использование Подготовка Вакууматор не требует какой-либо специальной подготовки к работе. От пользователя потребуется лишь подготовить достаточное количество пакетов — отрезать от рулона «рукав» нужной длины и запаять его с одной стороны. Процесс Для запаковки нужно выполнить следующую последовательность действий: включить прибор в сеть;

поместить предметы (продукты) в пакет;

выровнять открытый конец пакета, убедиться в отсутствии складок и неровностей, в случае необходимости — очистить его от грязи или влаги;

вставить открытый конец пакета в вакуумный отсек прибора;

одновременно придавить крышку с двух сторон до щелчка;

нажать кнопку откачки и герметизации и дождаться завершения работы прибора (выключения светодиодного индикатора);

открыть прибор, нажав на кнопки разжимного механизма. Вакууматор Aobosi в процессе эксплуатации произвел на нас положительное впечатление: несмотря на то, что в нем не предусмотрено дополнительных режимов для разных типов продуктов, автоматический режим адекватно справился как с твердыми и относительно сухими продуктами, так и с мягкими и влажными. Отдельно стоит отметить, что Aobosi без нареканий справился с «мятыми» пакетами, имеющими складки. Мы не знаем наверняка, можно ли это считать браком, однако наличие складок на вакуумных рулонах — довольно распространенное явление, а некоторые вакууматоры оказываются весьма чувствительными к таким нюансам: если складка окажется в месте запайки, то пакет может запечататься недостаточно плотно. Придется отрезать испорченный край и повторять запайку. Что касается встроенного резака для пакетов, то он полностью «оправдал» наши ожидания: пользоваться им можно, но неудобно — пакет прижимается недостаточно плотно, в результате для ровного реза его приходится придерживать руками. В общем, воспользоваться ножницами оказывается проще, удобнее и быстрее. Работает вакууматор довольно тихо. Как по субъективным ощущениям, так и в сравнении с другими приборами из той же категории: нам попадались и гораздо более шумные вакууматоры (производитель обещает, что уровень шума не превышает значения в 80 децибел). Уход Вакууматор не требует выполнения каких-либо действий перед первым использованием. Уход за прибором также незамысловат: корпус разрешается протирать с помощью влажной ткани, избегая попадания воды в прибор. От себя мы добавим, что упоминание про воду в данном случае не является формальностью: если открыть крышку, на корпусе можно увидеть пару технических отверстий, через которые довольно легко залить внутренности вакууматора. Поэтому мы бы порекомендовали с осторожностью подходить не только к очистке устройства, но и к вакуумации влагосодержащих продуктов. В случае, если влага все-таки попадет в специальное углубление для сбора жидкости, необходимо немедленно остановить работу насоса и насухо вытереть вакууматор. В остальном в уходе за прибором никаких сложностей не возникает — да и откуда им взяться, если конструкция максимально проста и стандартна? Тестирование Объективные тесты Среднее время откачки воздуха составило 10-12 секунд, а энергопотребление во время этого процесса — 11-12 ватт. Вакуумация продуктов производится, как правило, в двух случаях: когда требуется увеличить их срок хранения либо для приготовления методом су вид — в водной бане при строго определенной температуре. В том, что касается сроков хранения, у нас уже не осталось никаких сомнений: мы неоднократно тестировали вакууматоры и проверяли, насколько сильно увеличивается «срок годности» как сырых, так и готовых блюд. Наш опыт показал, что в некоторых случаях свежие вакуумированные продукты способны «прожить» пару дней даже вне холодильника. Это становится особенно актуально в летний период — например, для тех, кто выезжает отдыхать на природу на все выходные. В интернете можно без труда найти «таблицы хранения», из которых становится известно, что для готового мяса, например, срок хранения в холодильнике увеличится с 3-5 до 10-15 дней. Ну а если поместить вакуумированные продукты в морозилку, то длительность безопасного хранения будет исчисляться уже годами, а не месяцами (к тому же вакуумированные продукты не впитают в себя посторонние запахи). В нашем тестировании мы приведем примеры блюд, которые можно приготовить с помощью вакууматора. Филе трески с каперсами Приготовление рыбы в вакуумном пакете — идеальный способ сохранить вкус и не «переварить» продукт. К тому же, обычно рыба готовится очень быстро — как правило, будет достаточно 30-40 минут. Для нашего рецепта мы взяли: филе трески;

4 дольки лимона;

немного каперсов;

оливковое масло (около 60 мл);

соль и перец. Филе трески солится и приправляется перцем, после чего отправляется в вакуумный пакет вместе с остальными ингредиентами. В оригинальном рецепте 350 граммов трески готовятся 30 минут при температуре 55 градусов. Вес нашей рыбы был раза в два больше, поэтому мы увеличили время приготовления до 40 минут. Возможно, это было ошибкой: треска получилась рассыпчатая и развалилась при извлечении из пакета. Результат: хорошо. В том же, что касается вкусовых качеств блюда, никаких нареканий не возникло. Идеально. Свинина со шпинатом и грибным соусом Нам потребуется: 2 куска свинины на ребре;

300 граммов свежего шпината;

15 граммов сливочного масла;

150 граммов грибов;

250 мл нежирных сливок;

½ чайной ложки цельнозерновой горчицы.

Для этого рецепта мы взяли пару кусков свинины на ребре, которые готовились в вакуумном пакете 1,5 часа при температуре 57 градусов. После приготовления свинину нужно извлечь из пакета, обсушить с помощью бумажных полотенец и слегка обжарить на раскаленной сковороде. За 10 минут до окончания приготовления свинины можно заняться соусом и шпинатом. Шпинат достаточно слегка припустить на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Для приготовления соуса нарезанные грибы помещаются в сотейник, где слегка обжариваются на сливочном масле, после чего сотейник снимается с огня, в него вливаются сливки и добавляется горчица, и он снова возвращается на небольшой огонь. Соус надо периодически помешивать до загустения. Соль и перец добавляются по вкусу. Результат: отлично. Огурцы малосольные Как известно, создание «вакуума» ускоряет процесс проникновения жидкостей в продукты. Благодаря этому ускоряются такие процессы, как засолка и маринование. Например, засолить рыбу под вакуумом получится гораздо быстрее, чем «естественным» путем. Мы же в этот раз решили попробовать приготовить малосольные огурцы, благо весь процесс должен занять не больше двух часов. Если заготовить их перед выходом из дома, этого окажется как раз достаточно для того, чтобы огурцы были готовы, например, одновременно с шашлыком, зажаренным на свежем воздухе. Для засолки огурцов нам потребуется: 500 граммов свежих огурцов;

4 зубчика чеснока;

немного укропа и петрушки;

1 столовая ложка соли;

1 чайная ложка сахара. Огурцы нужно предварительно вымыть, отрезать у них «хвостики» и наколоть вилкой — для лучшего проникновения соли. Результат: отлично. Двух часов более чем хватило для того, чтобы огурцы дали сок и просолились (даже несмотря на то, что соль в пакете не была распределена равномерно). Зелень свежая (длительное хранение) Для того, чтобы наглядно продемонстрировать тот общеизвестный факт, что в вакуумной упаковке продукты сохраняются значительно дольше, мы запаковали пучок обычной свежей зелени и положили пакет в холодильник на одну неделю. Результат: хорошо. Спустя неделю зелень оказалась вполне пригодна к использованию. Конечно, «товарный вид» она потеряла (в вакуумном пакете ее изрядно помяло), но на вкусовых качествах это практически не сказалось. Выводы Вакууматор Aobosi оказался простым и адекватным устройством, без проблем справившимся с возложенными на него задачами — вакуумированием продуктов с различной структурой и различным уровнем содержания влаги. Даже при упаковке таких «сложных» продуктов, как филе рыбы с добавлением оливкового масла, никаких накладок не случилось: масло не вытекло, а пакет запаялся с первого же раза. С учетом невысокой цены, находящейся у нижней границы для бытовых вакууматоров, Aobosi 9938 вполне может претендовать на роль «домашней рабочей лошадки» — как минимум в том, что касается небольших объемов работы и не слишком «сложных» продуктов. Плюсы адекватно справляется со стандартными задачами

невысокая цена Минусы нет специальных режимов для мягких и влажных продуктов

«дешевый» внешний вид

Вакуумный упаковщик Aobosi 9938

предоставлен для тестирования магазином GearBest





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