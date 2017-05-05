ЖК-телевизор Samsung UE55KS8000U

Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Пульт и другие способы управления

Воспроизведение мультимедийного контента

Звук

Работа с источниками видеосигнала

ТВ-тюнер

Микрофотографии матрицы

Измерение яркостных характеристик и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Оценка качества цветопередачи

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Экран Тип экрана ЖК-панель с краевой светодиодной подсветкой Диагональ 55 дюймов / 138 см Разрешение 3840×2160 пикселей (16:9) Яркость Нет данных Контрастность Нет данных Углы обзора Нет данных Время отклика Нет данных Интерфейсы Ant In Аналоговый и цифровой (DVB-T2, DVB-C) ТВ-тюнеры (75 Ом, коаксиальный — IEC75) Ant In Антенный вход, спутниковый тюнер (DVB-S/S2) (75 Ом, коаксиальный — F-тип) Common Interface Разъем для карты доступа CI+ 1.3 (PCMCIA) HDMI In 1/2/3/4 Цифровые входы HDMI, видео и аудио, Anynet+ (HDMI-CEC), ARC (только HDMI In 4 ), до 4096×2160/60 Гц (Отчет MonInfo) Digital Audio Out (Optical) Цифровой аудиовыход (Toslink) USB USB-интерфейс 2.0, подключение внешних устройств, 1/0,5 А макс. (гнездо типа А), 3 шт. LAN Проводная сеть Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth LE (пульт ДУ, наушники, HID) Ex-Link RS-232C, удаленное управление и контроль (3,5 мм миниджек) Другие характеристики Акустическая система Громкоговорители 4.1 (60 Вт RMS) Особенности Вставка промежуточных кадров Auto Motion Plus

Поддержка расширенного динамического диапазона HDR 1000

Технология квантовых точек Quantum Dot Color

Поглощение бликов — нано-технология покрытия экрана Samsung Ultra Black

Технология локального затемнения фрагментов изображения Supreme UHD Dimming

Операционная система Tizen

Сервис Smart Hub

Электронный гид по программам (EPG)

Встроенная поддержка записи ТВ-программ (PVR)

Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра ТВ-программы)

Передача контента при помощи Mirroring, DLNA, WiFi Direct

Голосовой поиск и управление

Мультимедийные функции: сетевые сервисы, воспроизведение аудио-, видео- и графических файлов и т. д.

Пульт ДУ с микрофоном для приема голосовых запросов

Монтажные отверстия VESA

и т. д. Размеры (Ш×В×Г) 1230,0×799,5×376,2 см с подставкой

1230,0×712,3×40,8 мм без подставки Масса 19,9 кг с подставкой

17,7 кг без подставки Потребляемая мощность 215 Вт максимально, 0,3 Вт в дежурном режиме Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой!) Телевизор

Модуль One Connect и кабель One Connect

Сетевой кабель питания

Комплект подставки

Адаптер для крепления на стену, 2 шт.

Крышка для разъемов

Комплект держателей для проводов

Чистящая салфетка

Пульт ДУ и два элемента питания AA для него

Руководство по установке

Краткое руководство пользователя Ссылка на сайт производителя www.samsung.com/ru Средняя текущая цена T-13862478 Розничные предложения L-13862478-10 Внешний вид Дизайн этого телевизора строгий, но не лишенный элегантности. Блок экрана выполнен в условно безрамочном стиле. Передняя панель представляет собой монолитный лист стекла с тонким обрамлением из алюминиевого профиля и неширокой черной полосой в нижней части. Широкие грани профиля матовые, а узкий торец блестящий полированный. Отступ от внешних границ стеклянной панели до собственно изображения составляет всего примерно 6 мм сбоку и 5 мм сверху, а снизу до накладки 2 мм. Внешняя поверхность матрицы жесткая, зеркально-гладкая. Очень эффективный антибликовый фильтр снижает яркость отраженных объектов до такой степени, что зеркальность экрана просмотру не мешает, если только прямо напротив экрана нет очень ярких точечных источников света. При этом загрязнения не очень сильно влияют на антибликовые свойства. Полоса в нижней части экрана изготовлена из стали и покрыта глянцевой черной эмалью. По ее центру есть вставка из пластика. Ее передняя поверхность блестящая хромированная с подсвечивающимися белыми матовыми буквами логотипа. Подсветку логотипа можно отключить в меню. На нижнем торце накладки есть единственная механическая кнопка, с помощью которой можно очень ограниченно управлять телевизором без помощи пульта ДУ. Там же находятся ИК-приемник пульта ДУ, датчик внешней освещенности и индикатор состояния. Индикатор неяркий, в дежурном режиме он горит красным. Тонкие лучи подставки сходятся к ноге, на которой подвешен блок экрана. Несущие элементы подставки изготовлены из прочного, но относительно легкого сплава и снаружи имеют блестящее гальваническое покрытие (видимо, хромированы). Место стыковки стойки с блоком экрана прикрыто пластиковой накладкой, хромированной сверху и зафиксированной на месте с помощью магнитов. Жесткость конструкции подставки высокая, телевизор стоит устойчиво и чуть-чуть наклонен назад. В местах контакта подставки с плоскостью стола или тумбы есть приклеенные резиновые накладки. Альтернативные способы установки телевизора — это вариант крепления телевизора на VESA-кронштейне под имеющиеся на задней панели резьбовые отверстия. Из-за разной толщины блока экрана в местах этих отверстий возможно придется использовать входящие в комплект поставки адаптеры для крепления на стену. Телевизор видится очень тонким, но на самом деле это не так — при взгляде сбоку видно, что тонкий он только сверху и по рамке по периметру, тогда как в нижней части плавно с боков корпус утолщается. Кожух задней панели изготовлен из черного пластика в основном с матовой поверхностью под неполированный металл, но есть глянцевые участки, а верхняя рамка на уступе имеет зеркально-гладкое блестящее металлическое покрытие. Щиток из пластика скрывает нишу с интерфейсными разъемами, а аккуратный разъем питания ничем не прикрыт. К телевизору прилагаются фиксаторы для кабелей, которые, судя по картинкам в руководстве, крепятся на стойку и на заднюю панель, но нам они не достались. Воздух для охлаждения электроники и звук от размещенных внутри корпуса громкоговорителей проходят через решетки на нижнем торце блока экрана и на верхней плоскости утолщенной части задней панели. Телевизор имеет полностью пассивное охлаждение. Упакован телевизор и все к нему в относительно небольшую, но прочную коробку — ее габариты не сильно превышают ширину, длину и толщину блока экрана. Для переноски в коробке проделаны боковые прорезные ручки, что подразумевает транспортировку вдвоем. Коммутация В нише на задней панели разъемов немного. Больше интерфейсов к внешним устройствам размещено в отдельном блоке One Connect, подключаемом к телевизору не очень толстым кабелем длиной 192 см. С одной стороны это удобно, так как телевизор можно поставить в нишу или повесить на стену, где доступ к разъемам на задней панели будет затруднен, а блок One Connect поместить в удобное для подключения периферии место. С другой стороны пользователю теперь придется думать, как и где этот One Connect закрепить и скрыть подходящие к нему кабели, чтобы в глаза не бросалось и доступно было. С нашей точки зрения, производитель мог бы предусмотреть штатный вариант закрепления блока One Connect на задней панели, например, в верхней тонкой ее части. Корпус блока One Connect изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью. Интерфейсные разъемы расположены на трех боковинах.







Таблица с характеристиками в начале статьи дает представление о коммуникационных возможностях телевизора. Все разъемы стандартные, полноразмерные и размещены более-менее свободно. Руководство к телевизору (15 страниц) вообще ничего не сообщает об особенностях функционирования входов, в основном источником информации служат надписи у разъемов. Отметим наличие двух входов USB с заявленным максимальным током в 1 А, которые, видимо, рекомендуется использовать для подключения внешнего жесткого диска. К третьему входу USB можно подключать слаботочную периферию. Аналоговых входов и выходов для видео- и аудиосигналов нет никаких, нет даже традиционного выхода на наушники. Предполагается, что при необходимости пользователь будет использовать беспроводные наушники с интерфейсом Bluetooth. Работает по крайней мере базовая поддержка перекрестного управления по HDMI: телевизор включил подключенный BD-плеер при выборе соответствующего входа. Также телевизор при отсутствии сигнала сам переключается на тот вход, где сигнал появляется. Пульт и другие способы управления Корпус пульта изготовлен из пластика. Верхняя панель пульта черная и матовая, тогда как нижняя половина снаружи имеет лаковое серебристое покрытие типа «металлик». Пульт слегка изогнут под руку и удобно в ней лежит. Кнопок немного, их обозначения достаточно крупные и контрастные. Часть из них представляют собой слегка выступающие бугорки на верхней панели там, где она может прогибаться до замыкания контактов. Ход большинства кнопок короткий и умеренно тугой. Есть две кнопки-качалки изменения громкости и переключения ТВ-каналов. Подсветки, разумеется, нет, но в передней части есть отверстие микрофона. Нажатие на кнопку ниже микрофона приглушает звук телевизора и переводит его в состояние ожидания голосовой команды. К сожалению, производитель не приводит список поддерживаемых голосовых команд. Какие-то команды удается выявить перебором вариантов, например, у нас получилось голосом изменять громкость, останавливать воспроизведение или ставить его на паузу, но чаще всего вроде бы имеющую смысл команду телевизор не распознавал или отказывался выполнять, выводя один из вариантов сообщения об ошибке. Иногда в ответ на голосовую команду выполнялся поиск видео на YouTube, при этом соответствие найденных роликов распознанному тексту было далеко не очевидным. Обидно так же то, что голосовой набор не работает в текстовых полях программ, например, в веб-браузере. Работает пульт в основном по Bluetooth, по ИК на телевизор передается только команда включения и выключения. Побочным следствие этого является необходимость выполнять сопряжение пульта и телевизора. При первом включении сопряжение должно выполняться автоматически, если этого не произошло, то необходимо направить пульт на ИК-приемник на телевизоре, затем нажать и удерживать две кнопки на ДУ, как это описано в руководстве. Под крышкой пульта есть напоминание, что и как долго нажимать. К несомненным плюсам относится возможность настроить этот пульт на управление по ИК-каналу другой аудио- и видеотехникой. Делается это при подключении новой для телевизора техники в полуавтоматическом режиме или согласно выводимым на экран подсказкам. Функции координатного ввода, например гироскопической «мыши», у штатного пульта, к сожалению нет. Ограниченные в случае такого «умного» телевизора возможности пульта можно компенсировать, подключив к телевизору клавиатуру и «мышь». Эти устройства ввода работают даже через USB-разветвитель, освобождая дефицитные USB-порты под другие задачи. Правда мышь в интерфейсе самого ТВ не работает, курсор появляется только в некоторых программах. С проводными и беспроводными клавиатурами и мышами от разных производителей не возникло никаких проблем. Для подключенной клавиатуры можно выбрать альтернативную раскладку, в том числе и кириллическую самого распространенного варианта, при этом поддерживается смена раскладки клавиатуры (вариант переключения можно выбрать в меню) на основную (английскую) и обратно на выбранную. Нужно отметить, что в целом интерфейс хорошо оптимизирован для использования только комплектного пульта ДУ, то есть подключать клавиатуру и «мышь» в общем-то необязательно. Вот для игр может очень захотеться подключить джойстики и т. д., что тоже можно. Программной платформой для этого ТВ служит открытая операционная система Tizen, основанная на ядре Linux. Заглавная страница интерфейса представляет собой две горизонтальные ленты. Верхняя — с контекстным содержимым, например, с подписанными миниатюрами быстрых настроек, входов и устройств. На нижней ленте размещены плитки выбора содержимого верхней и плитки-миниатюры установленных программ.



Разумеется, есть магазин приложений, игр и контента. Отметим, что в целом ни к стабильности работы, ни к отзывчивости оболочки у нас никаких претензий не возникло. На команды с пульта ТВ реагирует почти моментально. Меню с настройками ТВ занимает большую часть экрана, надписи в нем читаемые. Есть русифицированный вариант интерфейса. Качество перевода хорошее, и самое главное, что настройки в большинстве случаев меняют именно то, что ожидаешь, исходя из их наименования. Непосредственно при регулировке параметров изображения на экран выводится уже только название настройки, ползунок и текущее значение или список вариантов, что облегчает оценку влияния этой настройки на изображение, при этом настройки с ползунками перебираются стрелками вверх и вниз.







Некоторое неудобство заключается в том, что списки в меню не зациклены, поэтому добравшись до последнего пункта, часто приходится перематывать список обратно в начало, или выходить на уровень выше и снова заходить в список. Во время настройки изображения можно выбрать режим применения настроек ко всем входам, но, видимо, даже в этом случае что-то все равно настраивается индивидуально с привязкой к текущему физическому входу. Воспроизведение мультимедийного контента При поверхностном тестировании воспроизведения мультимедийного контента мы ограничились рядом файлов, запускаемых с внешних USB-носителей. Были опробованы жесткие диски, внешние SSD и обычные флешки. Отметим, что телевизор поддерживает USB-накопители как минимум с файловыми системами FAT32, exFAT и NTFS, а с кириллическими названиями файлов и папок не было никаких проблем. Нами подтверждена способность телевизора показывать растровые графические файлы в форматах JPEG, PNG и BMP, в том числе в виде слайд-шоу с эффектами перехода и под выбранную фоновую музыку. В случае аудиофайлов поддерживаются множество распространенных и не очень форматов, как минимум AAC, MP3, OGG, WMA, M4A. Поддерживаются тэги как минимум в MP3, OGG и WMA (русские должны быть в unicode) и картинки-обложки в MP3. Для видеофайлов поддерживается большое количество самых разнообразных контейнеров и кодеков (вплоть до H.265 и разрешения UHD), несколько звуковых дорожек, внешние и встроенные субтитры (русские должны быть в кодировке Windows-1251 или в unicode). Пофайловые копии DVD и Blu-ray воспроизводятся только по файлам, то есть без меню и прочего. Максимальная поддерживаемая частота кадров для наших тестовых роликов на определение равномерности чередования кадров для 720p и 1080p составила 60 кадр/с, а для 4К (2160p) — как минимум 30 кадр/с включительно. Тестовые ролики на определение равномерности чередования кадров, помогли выявить, что телевизор при воспроизведении видеофайлов работает в режиме обновления экрана с частотой в 50 или 60 Гц, то есть файлы с 25, 30, 50 и 60 кадр/с воспроизводятся идеально, без единого пропуска кадров и с равной длительностью кадров. Тогда как длительность кадров файлов с 24 кадр/с меняется с соответствующим чередованием длительности (2:3), правда, пропусков кадров нет в любом случае, вплоть до файлов 3840×2160 с 30 кадр/с. Отметим, что штатные средства для воспроизведения контента могут выводить динамичное и статичное изображение в истинном разрешении 3840×2160. Все остальные программы выводят изображение в разрешении 1920×1080, но возможно, какие-то из них могут выводить видео в истинном разрешении 3840×2160, используя средства аппаратного декодирования. Звук Громкость встроенной акустической системы для типичной по размерам жилой комнаты условно можно считать более чем достаточной, при этом даже на максимальной громкости уровень искажений умеренный. Присутствуют высокие и средние частоты, а также есть ощутимое количество басов. Стереофонический эффект выражен отчетливо. Паразитных резонансов в явном виде нет, разве что звучание на средних и высоких частотах чуть резковато. В целом, для класса встроенной в телевизор акустики ее качество гораздо выше среднего. Работа с источниками видеосигнала Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Использовалось HDMI-подключение. Телевизор поддерживает режимы 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i и 1080p при 24/50/60 Гц. Цвета правильные, с учетом типа видеосигнала яркостная и цветовая четкость всегда очень высокая. В стандартном для видео диапазоне (16—235) отображаются все градации оттенков, но в светах яркость оттенков растет до 253, то есть яркость белого цвета видеоизображения будет чуть ниже максимальной яркости этого телевизора. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с равной длительностью, как и нужно. Также телевизор способен выполнить обратное преобразование, то есть восстановить 24 кадр/с с равной длительностью кадров из сигнала 60 Гц с чередованием интервалов кадров 2:3. В большинстве случаев при выборе Авто1 для настройки Режим «Фильм» телевизор хорошо справляется с преобразованием чересстрочных видеосигналов в прогрессивное изображение даже при самом замысловатом чередовании полукадров (полей). При масштабировании из низких разрешений и даже в случае чересстрочных сигналов и динамичной картинки выполняется сглаживание границ объектов — зубцы на диагоналях выражены очень слабо. Функции подавления видеошумов работают очень хорошо, не приводя к артефактам в случае динамического изображения. Есть функция вставки промежуточных кадров. Ее качество очень хорошее, пожалуй, даже самое лучшее, среди встречавшихся нам реализаций, в большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно с небольшим количеством малозаметных артефактов и с высокой детализацией. При подключении к компьютеру по HDMI вывод изображения в разрешении 3840 на 2160 пикселей мы получили с кадровой частотой вплоть до 60 Гц включительно, но с уменьшенной цветовой четкостью (кодирование цвета 4:2:0). Масштабирование из низких разрешений (например, из 1080p) выполняется хорошо, с минимальной потерей контраста тонких линий. Отметим, что в случае подключения к ПК и кадровой частоты в 60 Гц при разрешениях как минимум 3840×2160 и 1920×1080 в телевизоре отключаются большинство функций по дополнительной обработке сигнала. ТВ-тюнер Данная модель, помимо спутникового тюнера, оснащена тюнером, принимающим аналоговый и цифровой сигнал эфирного и кабельного вещания. К сожалению, качество приема аналоговых и цифровых каналов на комнатную антенну в нашем помещении и в случае данного ТВ было на чрезвычайно низком уровне. В итоге одну из основных функций телевизора протестировать не получилось. Микрофотографии матрицы Выявленные характеристики экрана позволяют предположить, что в данном телевизоре установлена матрица типа *VA. Микрофотографии не противоречат этому: Темно-серый:





Серый:





Белый:

Видно, что субпиксели трех цветов (красного, зеленого и синего) поделены на две различающиеся по площади и независимо управляемые области, каждая из которых разделена на четыре участка с доменами в различающейся ориентации. Такое сложное устройство в принципе способно обеспечить широкий динамический диапазон по количеству оттенков, так как с ростом яркости области включаются последовательно, и хорошие углы обзора, чему способствует вариация ориентации ЖК в доменах. Отметим, что никакого «кристаллического» эффекта (микроскопической вариации яркости и оттенка) в данном случае нет. Измерение яркостных характеристик и энергопотребления Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась как отношение яркости белого и черного поля в измеряемых точках. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,13 кд/м² −22 49 Яркость белого поля 451 кд/м² −7,6 11 Контрастность 3700:1 −36 19 Аппаратные измерения показали, что контрастность высокая, равномерность белого поля очень хорошая, а равномерность черного, и как следствие контрастности существенно ниже. На черном поле можно заметить некоторую вариацию засветки по площади экрана: Но по факту из-за высокой контрастности на это обращаешь внимание только при выводе черного поля во весь экран в полной темноте и после адаптации глаз, на реальных изображениях и в домашней обстановке неравномерность засветки черного увидеть очень сложно. К тому же во всех случаях, кроме подключения к ПК и кадровой частоты в 60 Гц, работает неотключаемая динамическая подстройка яркости подсветки — на темных в среднем изображениях яркость понижается, — это еще больше снижает заметность неравномерной засветки черного поля. Функция Smart LED добавляет локальное затемнение темных участков, насколько это возможно при краевой подсветке. Ниже приведен пример того, как эта функция работает — на черном поле видно, что яркость подсветки увеличивается напротив того места, где находится белый курсор мыши. Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая мощность (нет подключенных USB-устройств, звук выключен, активен Wi-Fi): Значение настройки Яркость , %% от шкалы Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 465 148 50 249 97,8 0 15,7 45,9 В режиме ожидания потребление составило 0,2 Вт. На максимальной яркости изображение не будет казаться блеклым даже в ярко освещенном помещении, тогда как в полной темноте можно установить комфортный уровень яркости. Заметим, что на полях «белее белого» и с минимальной цветокоррекцией можно получить порядка 550 кд/м². В этом телевизоре применяется краевая светодиодная подсветка с возможностью независимого управления яркостью в нескольких зонах светодиодных линеек. Управление яркостью подсветки осуществляется с помощью ШИМ с частотой 120 Гц, но, по всей видимости, модуляция зон попеременная, что уменьшает видимое глазом мерцание подсветки. Нагрев телевизора можно оценить по приведенному снимку с ИК-камеры, полученному после долговременной работы на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C: Нагрев спереди:

Видно, что основных источников тепла три — светодиодная линейка по нижнему краю и что-то внутри за матрицей в двух областях. Максимальный нагрев локальных участков составил 41 °C спереди. Поверхность корпуса модуля One Connect при этом нагревается максимум до 36 °C. Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 9,4 мс (5,3 мс вкл. + 4,1 мс выкл.). Переходы между полутонами происходят в среднем за 11,3 мс в сумме. Выраженного «разгона» матрицы нет. В целом, с нашей точки зрения, такой скорости матрицы вполне достаточно даже для игры в очень динамичные игры. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения в случае сигнала 1080p при 60 Гц составила порядка 46 мс. Значение не очень высокое, поэтому задержка не ощущается при использовании ТВ в качестве монитора для работы за ПК, да и в динамичных играх вряд ли приведет к существенному снижению результатов. При разрешении 3840×2160 и 60 Гц задержка возросла до 60 мс, что также в большинстве случаев не критично. Отметим, что в настройках есть игровой режим, но включить его можно только при 24 Гц кадровой частоты. Играть в динамичные игры с такой низкой частотой обновления все равно невозможно, а потому и польза от этого игрового режима минимальная. Оценка качества цветопередачи Для оценки характера роста яркости мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: В среднем рост прироста яркости равномерный вплоть до белого. При этом каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, даже в самой темной области: Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,22, что близко к стандартному значению 2,2, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от аппроксимирующей степенной функции: Для оценки качества цветопередачи мы использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват меняется в зависимости от выбранного профиля для настройки цветового охвата. В случае профиля Авто охват очень близок к границам цветового пространства sRGB: При этом цвета на экране имеют естественную насыщенность, так как практически все изображения на текущий момент предполагают просмотр на устройствах с охватом sRGB. Исключением являются разве что диски Ultra HD Blu-ray с поддержкой охвата BT.2020, но пока их можно не учитывать. Есть возможность выбрать профиль Исходный, тогда охват увеличивается: Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов) для профиля Исходный: Видно, что спектры компонент хорошо разделены, что и позволяет получить широкий цветовой охват. Заметим, что в случае частоты кадров в 60 Гц выбор охвата заблокирован на варианте Исходный, поэтому в режиме монитора охват всегда будет широким. При выборе профиля Авто выполняется перекрестное подмешивание первичных цветов друг к другу, что позволяет ужать цветовой охват до границ sRGB. Отметим, что спектры нетипичные, но подробности о том, как устроена подсветка в этом телевизоре и какие используются светофильтры, нам неизвестны. Как указывает производитель, в данном случае применяется технология квантовых точек. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) для режима Теплый1, в котором, с нашей точки зрения, цветопередача максимально близка к стандартной, и после небольшой корректировки цветового баланса настройками интенсивности трех основных цветов:



Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Даже без коррекции цветопередача хорошая, так как цветовая температура несильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10 единиц на большей части шкалы серого, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом вариация цветовой температуры небольшая, что положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Однако в темно-серой области рост ΔE может проявляться в виде постороннего оттенка на черно-белых изображениях. Ручная коррекция чуть подправила баланс, но скачок ΔE не убрала. Видимо, для более тщательной коррекции баланса нужно использовать продвинутый вариант коррекции по 10 точкам. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях. В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

По диагонали



Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля

Контрастность

Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −31/30 Горизонтальное −36/35 Диагональное −34/34 Отметим относительно плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану во всех трех направлениях, при этом графики яркости полутонов не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Яркость черного поля при отклонении от перпендикуляра к экрану возрастает, и при диагональном и вертикальном отклонении возрастает существенно, но всего до примерно 0,24% от максимальной яркости белого поля и только при очень большом отклонении (примерно при 65°). Это очень хороший результат. Контрастность в диапазоне углов ±82° для всех направлений значительно превышает 10:1. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в отклонение ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что при взгляде под углом хотя бы основные цвета меняются несильно, но полутона существенно изменяются, что ожидаемо для матрицы типа VA* и является ее основным недостатком. Выводы Samsung UE55KS8000U относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. К особенностям конструкции этого телевизора относятся элегантная подставка, безрамочный дизайн и использование выносного блока с разъемами. Далее списками: Достоинства: Хорошее качество изображения

Высокая контрастность

Отличные мультимедийные возможности

Высокое качество встроенной акустической системы

Удобный пульт ДУ, который можно настроить на управление другой техникой

Поддержка голосового управления

Есть порты USB с повышенным током

Отлично работающая функция вставки промежуточных кадров

Высокая скорость матрицы Недостатки: Нет подробного руководства пользователя

Нет выхода на наушники

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ЖК-телевизора Samsung UE55KS8000U: Наш видеообзор ЖК-телевизора Samsung UE55KS8000U можно также посмотреть на iXBT.Video



за предоставленный комплект Мы благодарим компанию Графитек за предоставленный комплект X-Rite i1Publish Pro 2





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