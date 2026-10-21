У России уже есть ракеты для доставки на Луну атомной станции

Россия уже подготовила инфраструктуру и ракеты-носители для отправки на Луну будущей атомной электростанции. Сейчас специалисты работают над созданием самого источника энергии. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью «Вестям».

По словам Баканова, разработка ведётся совместно с «Росатомом» и Курчатовским институтом под руководством Михаила Ковальчука.

Параллельно Россия и Китай обсуждают расширение сотрудничества в космической сфере. В повестку переговоров вошли совместная работа над лунными и марсианскими миссиями, а также повышение точности навигации за счёт совместного использования сигналов российских спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу». Подробностей об этих проектах пока нет.