Samsung Galaxy A27 и Galaxy A37 получили финальную One UI 9.0

Пока в Южной Корее

Samsung выпустила финальную версию One UI 9.0 на базе Android 17 сразу для двух смартфонов среднего класса — Galaxy A27 и Galaxy A37. Первым обновление получил Galaxy A27, и это стало неожиданностью: обычно компания сначала обновляет флагманские устройства и более дорогие модели, а затем переходит к доступным смартфонам. Распространение прошивок началось в Южной Корее.

Samsung Galaxy A27 и Galaxy A37 получили финальную One UI 9.0
Источник изображения: Sammobile // Abhijeet Mishra

Обновление для Galaxy A27 (в Южной Корее эта модель продается под названием Galaxy Jump 5) обозначено номером A276KKSU3BZIF, Galaxy A37 получил прошивку A376NKSU3BZI6. В ближайшие дни Samsung, как ожидается, начнет распространять обновление в других странах.

В One UI 9.0 реализованы дополнительные возможности настройки панели быстрых переключателей, улучшения Samsung DeX и Samsung Notes, расширенные функции специальных возможностей. При этом новые функции искусственного интеллекта, предусмотренные в большом релизе, смартфонам серии Galaxy A не достанутся.

Вчера стало известно о выходе финальной One UI 9.0 для Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

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