Праздник у пользователей Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra: вышла финальная One UI 9.0

Правда, пока только в Южной Корее

Samsung начала распространение финальной версии оболочки One UI 9.0 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. На данный момент прошивка доступна участникам программы бета-тестирования в Южной Корее. Размер обновления составляет 483,81 МБ, номер прошивки — S91xNKSU8GZIF.

Обновление расширяет возможности настройки панели быстрых параметров, улучшает работу Samsung DeX и приложения Samsung Notes. Также заявлены доработки функций доступности и новые возможности на основе искусственного интеллекта.

Когда финальная One UI 9.0 для линейки Galaxy S23 за пределами Южной Кореи, не сообщается, но обычно на это уходит несколько дней, максимум — недель. Ранее финальная One UI 9.0 вышла для линеек Galaxy S25 и Galaxy S24.