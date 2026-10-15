Amazon пообещала миллиард долларов соседям по дата-центрам, но экологи назвали это каплей на фоне 220-миллиардных инвестиций

Корпорация отменила соглашения о неразглашении и заявила о защите воды и электричества, но умолчала о газовой электростанции в Техасе с выбросами 33 миллиона тонн в год

Amazon выделит более миллиарда долларов в течение пяти лет сообществам, соседствующим с дата-центрами. Глава AWS Мэтт Гарман сообщил, что жители сами определят приоритеты расходов: образование, профподготовка, доступность энергии, водосбережение и местные нужды. Компания также пообещала, что новые ЦОД не повысят счета за электричество и не истощат местные водные ресурсы.

Экологическая организация Stand.Earth немедленно назвала инициативу «корпоративной пропагандой» и «попыткой смягчить ущерб, уже нанесённый стройками». Активисты указывают, что миллиард за пять лет меркнет на фоне $220 миллиардов, которые Amazon инвестирует в дата-центры только за 2026 год. Кроме того, в своих обязательствах компания ни словом не упоминает газовую электростанцию в Техасе, которая, по оценкам экспертов, станет крупнейшим источником климатических выбросов в США с 33 миллионами тонн вредных веществ ежегодно.

Amazon пообещала миллиард долларов соседям по дата-центрам, но экологи назвали это каплей на фоне 220-миллиардных инвестиций
Источник изображения: Amazon

Отдельный спор — вокруг дизель-генераторов. Amazon заявляет, что они простаивают примерно 10 часов в год. Stand.Earth приводит задокументированные случаи, когда генераторы ЦОД Amazon работали на дизеле сутками, и предупреждает о рисках загрязнения вечными химикатами от новых технологий охлаждения. Обещание стать «водопозитивной» к 2030 году не покрывает водный след энергетической инфраструктуры, питающей те же дата-центры.

Единственный пункт, получивший позитивную оценку экологов, — отказ Amazon от практики заключать соглашения о неразглашении (NDA) при строительстве новых объектов. Это должно повысить прозрачность. Однако Stand.Earth настаивает: ключевые вопросы сообществ остались без ответа, а общий объём обещанных средств — «капля в море» на фоне реального масштаба строительства.

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