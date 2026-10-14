Audi Q7 — первый серийный автомобиль со 100 баллами в тесте на безопасность Euro NCAP Post-Crash Safety

Audi Q7 стал первым серийным автомобилем, получившим 100% в категории Post-Crash Safety по результатам испытаний Euro NCAP. Кроме того, внедорожник заработал максимальные пять звезд в общем рейтинге безопасности. Результаты опубликованы 14 октября 2026 года.

В категории Post-Crash Safety эксперты оценивают, насколько быстро автомобиль способен передать сигнал о происшествии, какую информацию он предоставляет спасателям и насколько удобно эвакуировать людей после аварии. Соответственно, Audi Q7 получил максимальные баллы за передачу данных, поддержку спасательных служб и доступ к салону после столкновения. При этом нужно отметить, что модель третьего поколения выпускается в пятиместном, шестиместном и семиместном исполнениях.

Важную роль играет система экстренного вызова Audi connect. После серьезного ДТП она может автоматически связаться со службами спасения и передать сведения об автомобиле, характере удара и его местоположении. В зависимости от доступных данных система также сообщает марку, модель и цвет машины. Многоязычная связь и возможность обратного звонка помогают поддерживать контакт с находящимися в автомобиле людьми.

Еще одна функция — многократное торможение после столкновения. Система использует датчики удара и при определенных условиях автоматически останавливает автомобиль, включает аварийную сигнализацию и задействует стояночный тормоз. Это помогает снизить риск повторных столкновений.

Для спасательных служб также предусмотрены специальные информационные листы и руководства с данными о конструкции автомобиля. Они помогают определить расположение важных элементов и спланировать эвакуацию. Euro NCAP учитывает и практические условия спасения: возможность разблокировать и открыть двери после аварии, доступ к пассажирам при отказе низковольтного электропитания и работу замков ремней безопасности.

Защиту людей при аварии оценили в 88%. При фронтальном столкновении специалисты отметили повышенные нагрузки на грудь водителя и переднего пассажира. Тесты на боковой удар пройдены на отлично. Работу систем помощи водителю, которые способны предотвратить аварию или наезд на пешехода/велосипедиста, оценили в 77%.

В целом, Audi Q7 стал одним из самых безопасных автомобилей в классе. В тестах Euro NCAP участвовала полноприводная версия с дизельным мотором мощностью 299 л.с.