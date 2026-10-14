У Volga может появиться минивэн

Бренд Volga рассматривает возможность выпуска минивэна. О таком проекте главa марки Татьяна Фадеева рассказала Журналу Авито Авто на премии для производителей и дистрибуторов «Точка зажигания».

По словам Фадеевой, минивэн соответствует стратегии Volga, ориентированной на крупные автомобили и не предполагающей конкуренции с массовыми производителями. В компании считают, что у такой модели есть потенциал и она могла бы дополнить существующую линейку.

Когда может появиться минивэн Volga и какими характеристиками он будет обладать, пока не сообщается.

Сейчас модельный ряд Volga включает седан C50, компактный кроссовер K40 и более крупный кроссовер K50. Ранее сообщалось, что бренд планирует обновить свои кроссоверы.