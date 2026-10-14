Четыре мини-ПК Peladn YO2 можно объединить в кластер и получить 640 ГБ графической памяти

Компания Peladn представила мини-ПК YO2 на основе Ryzen AI Max+ PRO 495 с ценой 7470 долларов. Это примерно то же самое, что и новый Ryzen AI Halo, только в более крупном корпусе.

Тут тот же топовый APU и те же 192 ГБ ОЗУ, из которых до 160 ГБ можно выделить для GPU. А если этого мало, Peladn предлагает объединить четыре таких мини-ПК, чтобы получить суммарно 640 ГБ выделенной графической памяти.

Также эта модель выделяется тем, что процессор тут может работать в режиме с лимитом мощности в 160 Вт, что редко встречается для Ryzen AI Max.

Из остального можно выделить три слота для SSD, необычный дизайн, пару USB4, Wi-Fi 7.