Безвентиляторный корпус объемом всего 5,2 л со встроенным блоком питания за 200 евро. Представлен Akasa Euler MX2

Компактный ITX-корпус рассчитан на процессоры Intel с TDP 35 Вт

Компания Akasa выпустила Euler MX2 — компактный безвентиляторный корпус формата Mini-ITX, рассчитанный на сборку полностью бесшумных компьютеров.

Модель совместима с процессорами Intel нескольких поколений с расчетным тепловыделением до 35 Вт. Объем корпуса составляет всего 5,2 л, а конструкция выполнена из анодированного алюминия.

Источник изображения: ithome // Akasa

Размеры Akasa Euler MX2 — 272,6 × 205 × 92,6 мм. Корпус поддерживает материнские платы Intel Socket V/H Mini-ITX и оснащен встроенным блоком питания постоянного тока мощностью, соответствующей поддерживаемым конфигурациям. Для накопителей предусмотрены два отсека под 2,5-дюймовые устройства толщиной до 9,5 мм. На передней панели расположены два порта USB-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с.

Сзади предусмотрены два последовательных COM-порта, что расширяет сферу применения корпуса за пределы обычных домашних ПК.

Источник изображения: ithome // Akasa

Akasa Euler MX2 поступил в продажу по цене около 200 евро.